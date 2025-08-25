Ramón Díaz se fue de Olimpia tras la peor racha de partidos sin victorias

El DT de 65 años recalcó que “es lo mejor para no seguir complicando” el futuro de Olimpia, y sostuvo que “los resultados tienen que ser inmediatos, y por ahí en un proceso donde hay jugadores tan jóvenes se necesita tiempo”.

“Le queremos dar tranquilidad, que la gente siga respaldando a estos dirigentes, a estos jugadores. Que le den todo para que se puedan recuperar, hay mucho por delante”, agregó el “Pelado” sentenciando a los presentes que se van “a seguir viendo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TigoSportsPY/status/1959735618969243800&partner=&hide_thread=false "Queremos agradecer a toda la gente, las cosas no se dieron como queríamos, decidimos dar un paso al costado".



"Nunca nos sentimos tan cómodos en un club, hemos trabajado muchísimo, pero los resultados no se dieron".



Emiliano y Ramón Díaz en conferencia de prensa. pic.twitter.com/7hAELDkPHR — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 24, 2025

El paso de Ramón Díaz por Olimpia

El entrenador Ramón Díaz se va de Olimpia de Paraguay después de haberlo dirigido, solamente, cinco semanas. A lo largo de su periplo en el grande de Paraguay, el entrenador riojano estuvo siete partidos sin obtener buenos resultados y, de esta manera, se va del conjunto de la capital paraguaya.

Díaz, junto a su hijo Emiliano, llegó el 17 de julio bajo la búsqueda de mejorar el desempeño del equipo que quedó afuera en la fase de grupos de Copa Libertadores. Sin embargo, tuvo un mal inicio en el torneo Clausura y decidió irse del club para que no sea peor.

OLIMPIALIMPIOARAMONDIAZTRASALCANZARLAPEORRACHADEPARTIDOSSINVICTORIASFOTO3 Olimpia alcanzó la peor racha de partidos sin victorias tras caer ante General Caballero 2-0 y Ramón Díaz fue despedido del “Decano” de Paraguay.

Ramón Díaz y Emiliano reemplazaron a Martín Palermo en Olimpia

Tras el último paso por Corinthians, que fue de julio de 2024 a abril de 2025 (antes habían estado en Vasco da Gama), Ramón Díaz y Emiliano se movieron a Paraguay para tomar el fierro caliente del club más ganador del país, que se había quedado sin técnico luego de la salida de Martín Palermo.

Apenas en noviembre pasado el ídolo de Boca Juniors sacaba campeón a Olimpia y le permitía alzar el título número 47 de su historia. No obstante, el mal comienzo de 2025 (eliminación en Copa Libertadores incluida), detonaron su salida.

De un ex Boca a un ex River. En el Decano trajeron a Ramón Díaz para revertir el andar. Empezó bien; una victoria, luego un empate, después otra victoria. Hasta que vinieron dos sacudones intensos: perdió un partido increíble ante Cerro Porteño que ganaba 2 a 0 pero se lo dieron vuelta 3 a 2. El superclásico paraguayo quedó en manos de su eterno rival.

Díaz fue entrenador de clubes en Argentina, México, Arabia Saudita, Egipto y Brasil. En Paraguay estuvo dos años al frente de la selección nacional hasta 2016 y un año en Libertad hasta 2020.

