CÓRDOBA. Crece la expectativa por la llegada de los aviones F-16 Fighting Falcon a Río Cuarto, Córdoba. El aterrizaje de las primeras seis unidades desde Dinamarca se programó para el próximo 5 de diciembre, en lo que será marcado como un hito de gestión en Defensa por la administración de Javier Milei.
PRÓXIMO ATERRIZAJE
La llegada de los aviones F-16 atrae presencia estadounidense en el sur de Córdoba
En Río Cuarto esperan con expectativa el aterrizaje de los aviones F-16 comprados por Argentina. Se instala personal de Estados Unidos.
En ese orden, el destino de las aeronaves incorporadas será el Área Material de Río Cuarto en la Base Aérea de Las Higueras, en la zona metropolitana de la capital alterna cordobesa. Allí, el Gobierno nacional dispuso una renovación total de la pista de aterrizaje y una adecuación de las instalaciones para ser la sede provisoria del nuevo sistema supersónico, del cual arribarán al país 24 unidades en diversas etapas.
Al respecto, el intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, confirmó el aterrizaje de los aviones de combate que formarán parte de la flota de la Fuerza Aérea. El funcionario adelantó detalles del evento y anticipó el desembarco de personal de los Estados Unidos y sus familias (30), que se instalarán en la zona por el término de un año y medio para la puesta a punto de cada una de las unidades.
Aviones F-16, próximos a aterrizaje
Las obras que disparó el programa ejecutado por la Casa Rosada generaron una renovación de las capacidades en el Aeropuerto de Río Cuarto. Con una ampliación y mejora de la pista central, los beneficios no solo se extenderían al área militar, sino también a la aviación civil, por la cual la ciudad lucha para incorporar más vuelos comerciales además del actual ejecutado por Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque.
Dentro del programa de destino de los F-16, Las Higueras figura como hogar provisorio de las aeronaves. El destino final de las mismas será la Base Aérea de Tandil, donde los trabajos de adecuación fueron mayores a los previstos, lo que obligó a estructurar un centro provisorio para las operaciones iniciales.
En el caso de las primeras seis unidades, llegarán en vuelo directo proveniente de Dinamarca. Algunas de ellas serán pilotadas por personal argentino, mientras que otras llegarán bajo comando de personal danés, además de dos aeronaves de apoyo dispuestas por Argentina y Estados Unidos.
Presencia estadounidense en el sur de Córdoba
En cuanto a la presencia de personal estadounidense en Río Cuarto, todavía se desconoce la naturaleza del acuerdo. Según información adelantada por los funcionarios locales, se trataría de personal técnico especializado en el mantenimiento y operación de los F-16, lo que podría integrar a efectivos militares del país norteamericano.
Cabe destacar que el programa F-16 se encuentra bajo secreto militar. Según la Fuerza Aérea, esa condición se mantendrá para proteger “debilidades del programa ante la atención de fuerzas extranjeras”.
