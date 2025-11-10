La llegada de los aviones F-16 atrae presencia estadounidense en el sur de Córdoba

Cada gestión define en qué invertir. En este caso, creemos que es una decisión acertada del Presidente y del Ministro, porque fortalece la defensa y la presencia del Estado. No se trata de prepararse para una guerra, sino de reforzar capacidades y trabajo, opinó Luchessi. Cada gestión define en qué invertir. En este caso, creemos que es una decisión acertada del Presidente y del Ministro, porque fortalece la defensa y la presencia del Estado. No se trata de prepararse para una guerra, sino de reforzar capacidades y trabajo, opinó Luchessi.

Dentro del programa de destino de los F-16, Las Higueras figura como hogar provisorio de las aeronaves. El destino final de las mismas será la Base Aérea de Tandil, donde los trabajos de adecuación fueron mayores a los previstos, lo que obligó a estructurar un centro provisorio para las operaciones iniciales.

En el caso de las primeras seis unidades, llegarán en vuelo directo proveniente de Dinamarca. Algunas de ellas serán pilotadas por personal argentino, mientras que otras llegarán bajo comando de personal danés, además de dos aeronaves de apoyo dispuestas por Argentina y Estados Unidos.

Base Aérea Río Cuarto P La pista renovada en Las Higueras.

Presencia estadounidense en el sur de Córdoba

En cuanto a la presencia de personal estadounidense en Río Cuarto, todavía se desconoce la naturaleza del acuerdo. Según información adelantada por los funcionarios locales, se trataría de personal técnico especializado en el mantenimiento y operación de los F-16, lo que podría integrar a efectivos militares del país norteamericano.

Cabe destacar que el programa F-16 se encuentra bajo secreto militar. Según la Fuerza Aérea, esa condición se mantendrá para proteger “debilidades del programa ante la atención de fuerzas extranjeras”.

