Noticias Argentinas y Radio Rivadavia jugarán la Copa Libertadores 2026

El club nació de un grupo de jóvenes del colegio San Isidro, quienes en diciembre de 1935 tuvieron un diferendo con los sacerdotes católicos y tuvieron que jugar en la plaza de la ciudad.

Primero se llamó ILDU, el nombre de la textil que donó las camisetas, y en 1946 se convocó una asamblea extraodinaria y se llamó Club Atlético Juventud.

La Copa Libertadores

En julio de 2024 el 'activo fúbol' pasó a Fenix Entertaiment, quien compró las acciones que eran propiedad de Yamandú Costa.

Comandado por el entrenador argentino Diego Monarríz (en el club desde octubre de 2023), logró el 5to. ascenso a 1ra. División.

En el tramo final de la temporada 2025, el equipo fue entrenado por Sebastián Méndez, quien completó la hazaña de llevar al equipo recién ascendido a la Copa Libertadores.

La clasificación fue agónica. Progreso abrió el marcador a los 40 minutos por medio de Gonzalo Silva. El gol histórico para Juventud llegó a los 74 minutos, cuando Rodrigo Chagas, quien había ingresado en el segundo tiempo, batió al arquero rival con un derechazo cruzado

