En Uruguay, Juventud de Las Piedras empató 1-1 con Progreso y, entrenado por Sebstián Méndez, la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) propiedad de Fenix Entertainment (Marcelo Fígoli) jugará la próxima Copa Libertadores, el evento más importante en cuanto a competencias de Conmebol.
MARCELO FÍGOLI EN JUVENTUD DE LAS PIEDRAS
Noticias Argentinas y Radio Rivadavia jugarán la Copa Libertadores 2026
Juventud de Las Piedras, de Fenix Entertainment de Marcelo Fígoli (Noticias Argentinas, Radio Rivadavia, etc.), jugará la Copa Libertadores 2026 (primera vez).
Juventud de Las Piedras había clasificado para la Copa Sudamericana en 2015 pero descendió en 2017, y ahora consiguió un boleto para la Libertadores por 1ra. vez en su historia, ayudado por el empate 1-1 de Defensor Sporting, su competidor directo, con Nacional de Montevideo.
Fenix Entertainment adquirió la SAD del club en agosto 2024 y logró su ascenso a 1ra. División y ahora jugar el torneo más importante de América. Logró en Uruguay lo que apún no pudo con su vinculada Grupo 360 Comunicación en el Burgos Club de Fútbol español (va 5to. en la 2da. División), que Fígoli le compró a Grupo Yucón, que no logró remontar el fracaso de la familia Caselli en esa entidad.
Juventud de Las Piedras
La Asociación Histórica de Las Piedras considera que la fundación de la localidad Las Piedras comenzó en de 1744, cuando Luis de Sosa Mascareñas recibió como donación un terreno de 1 legua cuadrada (2.331 hectáreas).
El primer nombre de la localidad, hoy de 62.000 habitantes, fue San Isidro Labrador de Las Piedras pero desde 1925 es Las Piedras (el vado por donde las carretas y diligencias en tránsito hacia y desde Montevideo cruzaban el arroyo del lugar).
En el lugar ocurrió una batalla importante: un triunfo de José Gervasio Artigas al mando del ejército de la Junta Grande de las Provincias Unidas sobre las tropas españolas comandadas por José Posadas.
El club nació de un grupo de jóvenes del colegio San Isidro, quienes en diciembre de 1935 tuvieron un diferendo con los sacerdotes católicos y tuvieron que jugar en la plaza de la ciudad.
Primero se llamó ILDU, el nombre de la textil que donó las camisetas, y en 1946 se convocó una asamblea extraodinaria y se llamó Club Atlético Juventud.
La Copa Libertadores
En julio de 2024 el 'activo fúbol' pasó a Fenix Entertaiment, quien compró las acciones que eran propiedad de Yamandú Costa.
Comandado por el entrenador argentino Diego Monarríz (en el club desde octubre de 2023), logró el 5to. ascenso a 1ra. División.
En el tramo final de la temporada 2025, el equipo fue entrenado por Sebastián Méndez, quien completó la hazaña de llevar al equipo recién ascendido a la Copa Libertadores.
La clasificación fue agónica. Progreso abrió el marcador a los 40 minutos por medio de Gonzalo Silva. El gol histórico para Juventud llegó a los 74 minutos, cuando Rodrigo Chagas, quien había ingresado en el segundo tiempo, batió al arquero rival con un derechazo cruzado
