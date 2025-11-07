urgente24
Algo está pasando: todavía no hay nadie del G5 en la Copa Libertadores

Hoy Rosario Central (uno de los clasificados a la Copa Libertadores) abre la fecha contra San Lorenzo. Por ahora nignún grande clasificado.

7 de noviembre de 2025 - 08:45

El Millonario, justamente, tiene chances concretas de jugar Copa Sudamericana. Racing y San Lorenzo corren la misma suerte e Independiente de Avellaneda, necesita sacar los seis puntos restantes y esperar un milagro para clasificar a la segunda Copa en importancia de la región.

En el fútbol argentino de las oportunidades de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los grandes no se sienten tan cómodos.

La llamativa historia de Kevin Castaño

A horas del Superclásico ante Boca Juniors, Kevin Castaño publicó la siguiente historia en su Instagram:


"No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios.

Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.

Isaías 41:10"

Los posibles equipos de Boca y River para el Superclásico

Claudio Úbeda en Boca Juniors pareciera tener las cosas más claras que Marcelo Gallardo en River Plate.

Todo indica que "Sifón" apostará por un 4-4-2 que le viene dando frutos y aún no está claro que sistema táctico utilizará el Muñeco de cara al partido del próximo domingo desde las 16:30 horas.

Posible formación de Boca

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Delgado, Paredes, Zeballos; Giménez, Merentiel.

Posible formación de River

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Pérez, Portillo; Quintero, Galoppo; Driussi, Salas.

La tabla anual y la Copa Libertadores

Así están los primeros 17 puestos de la tabla anual. Pocos aspirantes a la Copa Libertadores, muchos con posibilidades de Copa Sudamericana:

  • Central – 65 pts, 30 PJ

  • Boca Juniors – 56 pts, 30 PJ

  • River – 52 pts, 30 PJ

  • Argentinos – 51 pts, 30 PJ

  • Riestra – 50 pts, 30 PJ

  • San Lorenzo – 49 pts, 30 PJ

  • Racing – 47 pts, 30 PJ

  • Barracas – 47 pts, 30 PJ

  • Tigre – 46 pts, 30 PJ

  • Lanús – 46 pts, 30 PJ

  • Huracán – 45 pts, 30 PJ

  • Estudiantes – 42 pts, 30 PJ

  • Independiente – 40 pts, 30 PJ

  • Central Córdoba – 39 pts, 30 PJ

  • Independiente Rivadavia – 39 pts, 30 PJ

  • Vélez – 39 pts, 30 PJ

  • Defensa – 38 pts, 30 PJ

Ningún grande en Copa Libertadores aún

Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo la Copa Argentina el pasado miércoles 5 de noviembre venciendo a Argentinos Juniors y de esta manera accedió a jugar la Copa Libertadores 2026.

Por el momento ningún equipo grande está clasificado a jugar la competencia más relevante a nivel continental. Los equipos clasificados son:

  • Rosario Central (por tabla anual)
  • Platense (Torneo Apertura)
  • Independiente Rivadavia (Copa Argentina)

El último año en el que no clasificó ningún grande a la Libertadores fue 2010, cuando los equipos clasificados fueron Estudiantes de La Plata, Vélez, Banfield, Lanús, Colón de Santa Fe y Newell's.

Otro dato interesante es que en los último años, 7 equipos diferentes ganaron su primer título oficial:

  • 2019 - Tigre (Copa de la Liga)
  • 2020 - Defensa y Justicia (Copa Sudamericana)
  • 2021 - Colón (Copa de la Liga)
  • 2022 - Patronato (Copa Argentina)
  • 2024 - Central Córdoba (Copa Argentina)
  • 2025 - Platense (Torneo Apertura)
  • 2025 - Independiente Rivadavia (Copa Argentina)
El fútbol argentino de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino pareciera ser una tierra de oportunidades para los que nunca las tuvieron independientemente del juicio de valor que eso pueda conllevar.

Panfletos en Newell´s Old Boys

Newell´s Old Boys de Rosario está pasando un muy mal momento y está comprometido con el descenso.

En la previa del encuentro ante Huracán, la gente dejó algunos panfletos pidiéndole actitud a los futbolistas de la Lepra."Por Newell's, matar o morir", se podía leer en las hojas impresas que quedaron pegadas sobre Córdoba y Corrientes, según pudo describir el móvil de Radio 2. "Jugadores cagones, mercenarios", fue otra de las frases escritas.

Comienza una nueva fecha del Torneo Clausura

Este será el cronograma de una nueva fecha del Torneo Clausura que tiene como atractivo principal el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate:

Viernes 7/11

  • 21:00 — Central vs San Lorenzo

Sábado 8/11

  • 17:00 — Huracán vs Newell’s

  • 17:00 — Racing vs Defensa

  • 19:15 — Talleres vs Platense

  • 21:30 — San Martín vs Lanús

  • 21:30 — Unión vs Barracas

Domingo 9/11

  • 16:30 — Boca Juniors vs River

  • 20:00 — Sarmiento vs Instituto

  • 21:00 — Banfield vs Aldosivi

  • 21:30 — Atl. Tucumán vs Godoy Cruz

  • 21:30 — Tigre vs Estudiantes

Lunes 10/11

  • 17:00 — Gimnasia vs Vélez

  • 19:00 — Riestra vs Independiente

  • 21:00 — Independiente Rivadavia vs Central Córdoba

  • 21:15 — Argentinos vs Belgrano

¿Stéfano Di Carlo expuso a Juan Román Riquelme?

En la previa del partido entre Boca y River en donde jugadores y dirigentes de ambos bandos fueron a brindar una conferencia de prensa, Stéfano Di Carlo (flamante presidente del Millonario) se hizo presente y Juan Román Riquelme no.

Quien estuvo presente por el lado del Xeneize fue el Chelo Delgado y algunos en redes cuestionaron la actitud del máximo mandatario del club de la Ribera.

¿Enzo Pérez a Estudiantes de La Plata otra vez?

El medio platense Cielo Sports aseguró que Enzo Pérez tiene la intención de volver a jugar en Estudiantes de La Plata. Cabe recordar que su vínculo con River Plate termina en diciembre de este 2025 y podría llegar en condición de libre.

Ricardo Caruso Lombardi vs Pablo Toviggino

Pablo Toviggino días atrás arremetió con Mariano Closs (cosa que ya había hecho Chiqui Tapia) y Ricardo Caruso Lombardi.Habló de "exDTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas. Uno de ellos, como se escucha, admite que su único argumento es el odio y que va a ´matar´ al Presidente de AFA".

El ex entrenador respondió mediante un tuit también: "Querido tovicochino págale a los jugadores y cuerpo técnico de SGO , (ratón),Closs , yo y todos detestamos la mugre que nos metieron uds 2 con piedrita , y estudiamos para dt y periodismo , vos sos oportunista NO sabes nada de fútbol , y te hiciste multimillonario x la pelota ."

Caruso suele utilizar su espacio en TN para hablar del arbitraje y Mariano Closs hace lo propio en ESPN.

Esta semana generó disputas entre las partes.

Pablo Toviggino (Chiqui Tapia) vs Ricardo Caruso Lombardi (Mariano Closs)

Fuerte lo de Kylian Mbappé y PSG

Agence France-Presse afirmó que Kylian Mbappé demandó al PSG, su ex equipo, por €55.000.000 en concepto de bonos y salarios impagos. Se verán en tribunales el 17 de noviembre.

Convocados Selección Argentina

Chiqui Tapia y Stéfano Di Carlo anunciaron que para la próxima fecha FIFA no habrán convocados del fútbol argentino debido a que no se cortará el Torneo Clausura y muchos equipos se juegan cosas.

Argentina y Angola se enfrentarán el próximo viernes 14 de noviembre y estos son los convocados por Lionel Scaloni:

Arqueros:

  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

  • Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores:

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

  • Juan Foyth (Villarreal)

  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

  • Nicolás Otamendi (Benfica)

  • Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

  • Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Volantes:

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)

  • Máximo Perrone (Como 1907)

  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)

  • Enzo Fernández (Chelsea)

  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)

  • Giovani Lo Celso (Real Betis)

  • Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros:

  • Lionel Messi (Inter Miami)

  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

  • Gianluca Prestianni (Benfica)

  • Nicolás González (Atlético de Madrid)

  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)

  • José Manuel López (Palmeiras)

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

  • Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo)

Palmeiras sacó tres puntos de ventaja en el Brasileirao

Palmeiras venció a Santos de Neymar (que está en zona de descenso y sin Ney) y de esta manera le sacó tres puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor que es Flamengo.

Así quedaron las posiciones en el Brasileirao:

  • Palmeiras – 68 pts, 31 PJ

  • Flamengo – 65 pts, 31 PJ

  • Cruzeiro – 63 pts, 32 PJ

  • Mirassol – 56 pts, 32 PJ

  • Bahia – 52 pts, 32 PJ

  • Botafogo – 51 pts, 31 PJ

  • Fluminense – 50 pts, 32 PJ

  • São Paulo – 42 pts, 32 PJ

  • Vasco Da Gama – 42 pts, 31 PJ

  • Corinthians – 42 pts, 32 PJ

  • Atlético Mineiro – 41 pts, 32 PJ

  • Bragantino – 39 pts, 32 PJ

  • Ceará – 39 pts, 32 PJ

  • Grêmio – 36 pts, 32 PJ

  • Internacional – 36 pts, 32 PJ

  • Vitória – 34 pts, 32 PJ

  • Santos – 31 pts, 32 PJ

  • Juventude – 29 pts, 32 PJ

  • Fortaleza – 29 pts, 31 PJ

  • Sport Recife – 17 pts, 29 PJ

CONSPIRACIONES