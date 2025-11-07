Algo está pasando: todavía no hay nadie del G5 en la Copa Libertadores

Live Blog Post

Ningún grande en Copa Libertadores aún

Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo la Copa Argentina el pasado miércoles 5 de noviembre venciendo a Argentinos Juniors y de esta manera accedió a jugar la Copa Libertadores 2026.

Por el momento ningún equipo grande está clasificado a jugar la competencia más relevante a nivel continental. Los equipos clasificados son:

Rosario Central (por tabla anual)

Platense (Torneo Apertura)

Independiente Rivadavia (Copa Argentina)

El último año en el que no clasificó ningún grande a la Libertadores fue 2010, cuando los equipos clasificados fueron Estudiantes de La Plata, Vélez, Banfield, Lanús, Colón de Santa Fe y Newell's.

Otro dato interesante es que en los último años, 7 equipos diferentes ganaron su primer título oficial:

2019 - Tigre (Copa de la Liga)

2020 - Defensa y Justicia (Copa Sudamericana)

2021 - Colón (Copa de la Liga)

2022 - Patronato (Copa Argentina)

2024 - Central Córdoba (Copa Argentina)

2025 - Platense (Torneo Apertura)

2025 - Independiente Rivadavia (Copa Argentina)

El fútbol argentino de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino pareciera ser una tierra de oportunidades para los que nunca las tuvieron independientemente del juicio de valor que eso pueda conllevar.