Esta semana que está terminando ha tenido una particularidad: el cruce entre el conductor de ESPN Mariano Closs y el presidente de AFA, Chiqui Tapia. La disputa entre el político y el periodista terminó derivando un Ricardo Caruso Lombardi vs Pablo Toviggino.
FUERTE CRUCE TUITERO
Pablo Toviggino (Chiqui Tapia) vs Ricardo Caruso Lombardi (Mariano Closs)
Chiqui Tapia vs Mariano Closs terminó derivando en Ricardo Caruso Lombardi vs Pablo Toviggino. Fuerte cruce tuitero.
Así como el programa de Closs suele hablar del arbitraje, Caruso suele hacer lo propio en la pantalla de TN y el tesorero de AFA y mano derecha de Tapia salió a pegarle en redes sociales. El ex entrenador no se quedó callado.
Mariano Closs vs Chiqui Tapia
Como cada vez que termina una fecha del Torneo Clausura (o mismo del ascenso) en ESPN F12, conducido por Mariano Closs, se suele hacer un juicio de valor sobre el arbitraje en el fútbol argentino.
Mismo uno de los panelistas, Leo Gabes, tiene una sección que trata sobre ello y suele exponer los partidos que no son tan visibilizados.
Esta semana, el conductor de ESPN, expresó: “Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas. No se animan. Se la pasan levantándonos a nosotros. Estaría bueno que si estudiaron periodismo, opinen”.
Chiqui Tapia no suele expresarse en X a la hora de meterse en el barro pero llamó la atención un posteo que hizo el presidente de la AFA minutos después de esas palabras de Closs.
"Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta", tuiteó, lanzando un dardo hacia el relator y conductor.
Luego de esto se expresaron varios periodistas y se hicieron diferentes videos en YouTube sobre este suceso.
Ricardo Caruso Lombardi vs Pablo Toviggino
Toviggino, días después de este encontronazo, no se quedó atrás. Él si suele ser confrontativo en redes sociales y le apuntó en igual medida a Mariano Closs (mencionó lo del arbitraje) y a Ricardo Caruso Lombardi.
"Periodismo Deportivo, en Argentina. Algunos son árbitros frustrados y con causas por “mano larga”. Tambien exDTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas. Uno de ellos, como se escucha, admite que su único argumento es el odio y que va a “matar” al Presidente de AFA porque nunca lo llamó. Extorsionador !! Muchachos no les mientan más a la gente, USTEDES ODIAN AL FÚTBOL ARGENTINO, ODIAN LO POPULAR !! Y justamente nuestra insignia de País (Fútbol) es el MÁS POPULAR DE LOS DEPORTES. En Fin ….", tuiteó el tesorero, poniendo audios de Caruso.
El hoy periodista de TN, contestó: "Querido tovicochino págale a los jugadores y cuerpo técnico de SGO , (ratón),Closs , yo y todos detestamos la mugre que nos metieron uds 2 con piedrita , y estudiamos para dt y periodismo , vos sos oportunista NO sabes nada de fútbol , y te hiciste multimillonario x la pelota .".
Habrá que ver cómo continúa todo pero lo cierto es que parte del periodismo se le está animando cada vez más a la gestión en AFA.
+EN GOLAZO 24
Algo está pasando: todavía no hay nadie del G5 en la Copa Libertadores
Qué es el inédito Congreso Internacional Diego Armando Maradona de la UBA
Placente cumple su cometido y provee a Scaloni: el crack del Sub 20 citado a la Mayor