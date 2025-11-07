Pablo Toviggino (Chiqui Tapia) vs Ricardo Caruso Lombardi (Mariano Closs)

Chiqui Tapia no suele expresarse en X a la hora de meterse en el barro pero llamó la atención un posteo que hizo el presidente de la AFA minutos después de esas palabras de Closs.

"Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta", tuiteó, lanzando un dardo hacia el relator y conductor.

Luego de esto se expresaron varios periodistas y se hicieron diferentes videos en YouTube sobre este suceso.

Toviggino, días después de este encontronazo, no se quedó atrás. Él si suele ser confrontativo en redes sociales y le apuntó en igual medida a Mariano Closs (mencionó lo del arbitraje) y a Ricardo Caruso Lombardi.



"Periodismo Deportivo, en Argentina. Algunos son árbitros frustrados y con causas por “mano larga”. Tambien exDTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas. Uno de ellos, como se escucha, admite que su único argumento es el odio y que va a “matar” al Presidente de AFA porque nunca lo llamó. Extorsionador !! Muchachos no les mientan más a la gente, USTEDES ODIAN AL FÚTBOL ARGENTINO, ODIAN LO POPULAR !! Y justamente nuestra insignia de País (Fútbol) es el MÁS POPULAR DE LOS DEPORTES. En Fin ….", tuiteó el tesorero, poniendo audios de Caruso.

image

El hoy periodista de TN, contestó: "Querido tovicochino págale a los jugadores y cuerpo técnico de SGO , (ratón),Closs , yo y todos detestamos la mugre que nos metieron uds 2 con piedrita , y estudiamos para dt y periodismo , vos sos oportunista NO sabes nada de fútbol , y te hiciste multimillonario x la pelota .".

image

Habrá que ver cómo continúa todo pero lo cierto es que parte del periodismo se le está animando cada vez más a la gestión en AFA.

