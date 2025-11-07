Cerebro: 3 cosas que un neurólogo nunca hace y por qué

Según el experto, los sonidos fuertes pueden "dañar las células pilosas en su oído interno y con el tiempo puede aumentar su riesgo de pérdida auditiva y demencia".

Un estudio reciente encontró que, "cualquier pérdida auditiva se asoció con un aumento del 71 % en el riesgo de desarrollar demencia, especialmente en personas con al menos un alelo ε4 de la apolipoproteína E".

El Dr. Chen también advierte que usar audífonos por muchas horas puede "atrapar humedad y bacterias que luego aumentan el riesgo de desarrollar infección de oído".

Además, dice que escuchar sonidos fuertes durante el sueño podría "interrumpir su sueño profundo" y afectar su sistema linfático que es clave para el "ciclo de limpieza nocturna del cerebro", es decir, eliminar toxinas.

encías demencia.jpg Cuidar su salud bucal es cuidar su cerebro.

No ignora la salud de sus encías

Otra cosa que el médico no hace es dejar a un lado su salud bucal. Él ha dicho que, todas las noches, usa hilo dental y se cepilla los dientes porque hay evidencia de la relación entre la salud de las encías y la salud cerebral.

"Un estudio de 2025 encontró que las personas con más enfermedades de las encías y caries tenían casi el doble del riesgo de accidente cerebrovascular", indicó el Dr. Chen.

"Y otros estudios han relacionado la mala salud bucal con la demencia y el deterioro cognitivo", agrego.

Tal como un estudio, publicado en la Revista de la Sociedad Americana de Geriatría, que encontró que la periodontitis aumentó el riesgo de demencia.

No se sienta en el baño por más de 5 minutos

Estudios han mostrado que sentarse en el baño por mucho tiempo aumenta el riesgo de hemorroides, pero muchos no saben que también puede ser malo para el cerebro.

"Estar sentado demasiado tiempo y esforzarse puede hacer que la sangre se acumule en las piernas y baje la presión arterial, especialmente si tiene ciertas afecciones subyacentes y no hay suficiente sangre en su cerebro, puede hacer que alguien se desmaye", contó el médico.

"Veo ejemplos de esto casi todas las semanas", aseguró el Dr. Chen. Entonces, puede que las personas con una enfermedad intestinal no tengan otra opción, pero, de lo contrario "no te quedes en el baño", recomienda el médico.

---------

Más noticias en Urgente24

