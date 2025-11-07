Jorge Rial visitó a Cristina Kircher tras criticar su baile en el balcón

Jorge Rial reveló en qué coinciden Cristina Kirchner y Javier Milei

En otro tramo del programa, Jorge Rial comentó que Cristina Kirchner y Javier Milei coinciden en la mirada crítica hacia el periodismo.

"En un lugar tienen una mirada común: ¿Saben sobre quién? Nosotros, los periodistas", comenzó diciendo.

Y posteriormene pasó a explicar: "Hay una desconfianza, no solo sobre los del otro lado, sobre los propios".

"Sienten que el periodismo es una raza aparte, y algo de razón tienen. Y no son para confiar", agregó haciendo una especie de meaculpa.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"

La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"

El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio

La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror

Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay