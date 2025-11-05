Alejandro Dolina se distanció de Milei y aseguró que es "una persona más bien perturbada"

Alejandro Dolina no vataría por Milei "ni en una elección de arquero"

Es preciso destacar que no es la primera vez que Alejandro Dolina se muestra descontento con el líder libertario.

A medidas de mayo estuvo como entrevistado en el programa que conduce Flavio Azzaro en su canal de streaming AZZ y lanzó una inesperada declaración sobre una hipotética elección.

En diálogo con el conductor y Ernesto Cherquis Bialo, señaló que el hecho de que el economista se haya convertido en mandatario nacional: "Es el resultado de una sociedad tremenda, injusta, violenta de por sí. Que prolijaba los defectos más que la virtudes".

Asimismo, posteriormente el reconocido artista dejó cualquier duda de lado y reconoció en el ciclo No podemos perder: "A Milei no lo votaría pero ni en una elección de arquero".

