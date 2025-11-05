En la noche del martes (04/11) Alejandro Dolina estuvo como invitado en el ciclo de entrevistas que conducen Ernesto Tenembaum y María O'Donnell por el canal de streaming C+ y no evitó dar su opinión sobre el presidente Javier Milei.
NO DEJÓ DUDAS
Alejandro Dolina se distanció de Milei y aseguró que es "una persona más bien perturbada"
En medio de una entrevista junto a Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, Alejandro Dolina opinó, fiel a su estilo, sobre el comportamiento del Presidente.
El reconocido escritor señaló que se trata de "una persona más bien perturbada" y agregó: "Pero más que eso veo a una persona que tiene una visión del mundo enteramente opuesta a la que a mí me surge naturalmente".
Asimismo, posteriormente hizo referencia a los momentos en que el mandatario nacional se anima a cantar ante la multitud que lo acompoña y, fiel a su estilo irónico, expresó: "Con la música no se jode".
Fue en ese entonces que entre risas el conductor indicó: "Mientras que se baña uno puede cantar así". Sin embargo, su observación no le convenció y agregó con picardía tras un breve silencio: "Yo creo que no, eh".
Alejandro Dolina no vataría por Milei "ni en una elección de arquero"
Es preciso destacar que no es la primera vez que Alejandro Dolina se muestra descontento con el líder libertario.
A medidas de mayo estuvo como entrevistado en el programa que conduce Flavio Azzaro en su canal de streaming AZZ y lanzó una inesperada declaración sobre una hipotética elección.
En diálogo con el conductor y Ernesto Cherquis Bialo, señaló que el hecho de que el economista se haya convertido en mandatario nacional: "Es el resultado de una sociedad tremenda, injusta, violenta de por sí. Que prolijaba los defectos más que la virtudes".
Asimismo, posteriormente el reconocido artista dejó cualquier duda de lado y reconoció en el ciclo No podemos perder: "A Milei no lo votaría pero ni en una elección de arquero".
