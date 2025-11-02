Una decena de periodistas deportivos reconocidos de TV se pasan a la sección política

Yo tenía dudas porque la gente me identificaba solo con el fútbol y me hicieron ver que, por ejemplo, Nelson Castro, Mauro Viale, Víctor Hugo, Néstor Ibarra, empezaron como periodistas deportivos. Ahí me empecé a convencer. Yo tenía dudas porque la gente me identificaba solo con el fútbol y me hicieron ver que, por ejemplo, Nelson Castro, Mauro Viale, Víctor Hugo, Néstor Ibarra, empezaron como periodistas deportivos. Ahí me empecé a convencer.

Embed - RELATOS SALVAJES | Violencia incontenible El enfoque de Paulo Vilouta

2-Daniel Mollo

Entre los años 2015 y 2019, el periodista fue Concejal y Vice Presidente del Concejo Deliberante de San Martín para la coalición Cambiemos.

El relator deportivo y también conductor de Radio Mitre ha expresado su apoyo a la figura de Javier Milei.

Embed - Daniel Mollo Jura Concejal 2urbanos com

3-Juan Pablo Varsky

Dejó por un momento las canchas de fútbol para conducir “Perspectivas desde Buenos Aires” en CNN en español a las 7 de la mañana.

Estudió Ciencias Económicas y Ciencias Políticas en la UBA abandonando ambas carreras, sin completarlas.

Finalmente, comenzaría en el periodismo como asistente de producción en Video Cable Comunicación empresa que pertenecía a su familia.

A partir de 2009, su ciclo de interés general “No somos nadie” pasó de Aspen a Rock & Pop.

En mayo de 2011, incursiona de lleno en el periodismo político con el programa JPV. Jungla política en vivo y en directo, programa que se emitió los miércoles a las 23 horas por Canal 26.

Hoy, tiene a su cargo la tarde de la señal LN+ pero no abandona las transmisiones deportivas en Telefe.

Embed - JUAN PABLO VARSKY OPINA SOBRE MILEI

4-Alejandro Fantino

Llegó a principio de los 90 desde Santa Fe a Buenos Aires para relatar partidos de fútbol.

Ingresó en Radio Mitre como reemplazo de Héctor Caldiero en el programa “El show de Boca”.

A partir de 2009 condujo el programa de interés general Animales Sueltos en América TV.

Luego, fue conductor del ciclo político Intratables y, finalmente, creó su propia emisora de streaming llamada Neura Media.

Hoy, es una de las personas más escuchadas por el presidente de la Nación Javier Milei a la hora de decidir sus estrategias comunicacionales. Hoy, es una de las personas más escuchadas por el presidente de la Nación Javier Milei a la hora de decidir sus estrategias comunicacionales.

Embed - Fantino a Milei: "Flaquito, no uses más la palabra esfuerzo"

5-Gabriel Anello

Es relator de fútbol y conductor de Radio Mitre donde suele entrevistar de manera afable al actual presidente argentino.

Piensa como el presidente también en términos deportivos y por ello lanzó gravísimos comentarios contra Juan Román Riquelme, actual presidente del Club Atlético Boca Juniors.

En 2009 fue denunciado ante el INADI y la DAIA por el ex árbitro José Barenboim tras publicar en su Facebook la frase: “ Hitler debió haber vivido 10 años más para terminar su obra”.

Hoy, entrevista a los más elevados dirigentes libertarios.

Embed - Gabriel Anello, muy picante con Román Riquelme: "El KIRCHNERISMO llevó a Boca hasta donde está hoy"

6-Diego Brancatelli

Luego de iniciar su carrera como cronista de fútbol, pasó a ser panelista de Intratables, programa político, y se quedó un récord de 10 años al aire en ese formato.

Forjó un personaje polémico y provocador, defendiendo a ultranza las distintas gestiones justicialistas.

Se convirtió en uno de los más claros exponentes del “periodismo militante”.

Actualmente, tiene programa propio en C5N y es panelista de Argenzuela, programa que conduce Jorge Rial.

Embed - Javier Milei contra Diego Brancatelli y Chiche Gelblung en Polémica en el Bar- 03/10/17

7-Gastón Recondo

Luego de una extensa carrera radial y televisiva dedicada al deporte, se convirtió en uno de los panelistas principales de Polémica en el Bar, donde debe opinar a diario sobre temas de rigurosa actualidad.

Embed - Terrible cruce entre Recondo, Duggan y Chiche Gelblung

8-Alejandro Fabbri

“Indefectiblemente, el universo deportivo te cansa. Y sucede que uno busca hacer otra cosa, porque básicamente es periodista. El deporte termina siendo un corset, te constriñe mucho”.

Sus posturas se asocian con el peronismo y defiende desde lo profesional en radio y también lo partidario a Víctor Hugo Morales.

Embed - Alejandro Fabbri criticó al antiperonismo y afirmó que antes "la gente vivía un poquito mejor"

9-Gustavo López

Con una extensa carrera en radio y televisión, en sus programas radiales suele opinar sobre temas de actualidad y sobre las cuestiones políticas de Argentina.

Trabajé mucho en América 24 como conductor de noticieros. Cuando se fue Santiago Del Moro, me llamaron para conducir Intratables. Era pasar del periodismo de interés general al político, un gran desafío, pero después de pensarlo durante dos días, dije que no. Opté por la radio, donde me va muy bien, y por el periodismo deportivo. Yo no soy un periodista político ni un conductor de noticias, yo soy un conductor de televisión. Trabajé mucho en América 24 como conductor de noticieros. Cuando se fue Santiago Del Moro, me llamaron para conducir Intratables. Era pasar del periodismo de interés general al político, un gran desafío, pero después de pensarlo durante dos días, dije que no. Opté por la radio, donde me va muy bien, y por el periodismo deportivo. Yo no soy un periodista político ni un conductor de noticias, yo soy un conductor de televisión.

gustavo-lopez Gustavo Lòpez, no quiso conducir Intratables, donde los periodistas discutían sobre política

10-Martín Liberman

Se trata de una figura controvertida por su estilo directo.

Es otro comentarista deportivo que ha dado un giro hacia la política y desde allí ha abogado por cambios significativos en la seguridad.

En sus intervenciones públicas, ha prometido un enfoque firme contra el crimen y un cambio en la estrategia de seguridad, haciéndose eco de las demandas sobre la desconfianza en la justicia tradicional.