Se trata de Paulo Vilouta, Alejandro Fantino, Juan Pablo Varsky, Gabriel Anello, Diego Brancatelli, Gastón Recondo, Daniel Mollo, Gustavo López (se quedó a mitad de camino), Martín Liberman y Alejandro Fabbri, entre otros.
¿LA PELOTA NO SE MANCHA?
Una decena de periodistas deportivos reconocidos de TV se pasan a la sección política
De manera permanente, aumenta la nómina de periodistas que quieren dar el “garrochazo” y cambiarse de la sección deportiva a la política.
Fue precisamente Fabbri quien sostuvo que “el periodismo deportivo en Argentina ha sido la cantera para una cantidad muy importante de comunicadores que luego se dedicaron al análisis político”.
Para justificar con datos históricos la citada mudanza bastaría nombrar casos emblemáticos como los de Bernardo Neustadt, Nelson Castro, Víctor Hugo Morales, Néstor Ibarra, Fernando Niembro, Gustavo Bèliz, Alfredo Leuco o Mauro Viale.
1-Pablo Vilouta:
“Cuando empecé a hacer actualidad, en un magazine, empecé a hablar del gobierno de Fernando De la Rúa y el accidente de LAPA en Aeroparque, entre otros temas”.
2-Daniel Mollo
Entre los años 2015 y 2019, el periodista fue Concejal y Vice Presidente del Concejo Deliberante de San Martín para la coalición Cambiemos.
El relator deportivo y también conductor de Radio Mitre ha expresado su apoyo a la figura de Javier Milei.
3-Juan Pablo Varsky
Dejó por un momento las canchas de fútbol para conducir “Perspectivas desde Buenos Aires” en CNN en español a las 7 de la mañana.
Estudió Ciencias Económicas y Ciencias Políticas en la UBA abandonando ambas carreras, sin completarlas.
Finalmente, comenzaría en el periodismo como asistente de producción en Video Cable Comunicación empresa que pertenecía a su familia.
A partir de 2009, su ciclo de interés general “No somos nadie” pasó de Aspen a Rock & Pop.
En mayo de 2011, incursiona de lleno en el periodismo político con el programa JPV. Jungla política en vivo y en directo, programa que se emitió los miércoles a las 23 horas por Canal 26.
Hoy, tiene a su cargo la tarde de la señal LN+ pero no abandona las transmisiones deportivas en Telefe.
4-Alejandro Fantino
Llegó a principio de los 90 desde Santa Fe a Buenos Aires para relatar partidos de fútbol.
Ingresó en Radio Mitre como reemplazo de Héctor Caldiero en el programa “El show de Boca”.
A partir de 2009 condujo el programa de interés general Animales Sueltos en América TV.
Luego, fue conductor del ciclo político Intratables y, finalmente, creó su propia emisora de streaming llamada Neura Media.
5-Gabriel Anello
Es relator de fútbol y conductor de Radio Mitre donde suele entrevistar de manera afable al actual presidente argentino.
Piensa como el presidente también en términos deportivos y por ello lanzó gravísimos comentarios contra Juan Román Riquelme, actual presidente del Club Atlético Boca Juniors.
En 2009 fue denunciado ante el INADI y la DAIA por el ex árbitro José Barenboim tras publicar en su Facebook la frase: “ Hitler debió haber vivido 10 años más para terminar su obra”.
Hoy, entrevista a los más elevados dirigentes libertarios.
6-Diego Brancatelli
Luego de iniciar su carrera como cronista de fútbol, pasó a ser panelista de Intratables, programa político, y se quedó un récord de 10 años al aire en ese formato.
Forjó un personaje polémico y provocador, defendiendo a ultranza las distintas gestiones justicialistas.
Se convirtió en uno de los más claros exponentes del “periodismo militante”.
Actualmente, tiene programa propio en C5N y es panelista de Argenzuela, programa que conduce Jorge Rial.
7-Gastón Recondo
Luego de una extensa carrera radial y televisiva dedicada al deporte, se convirtió en uno de los panelistas principales de Polémica en el Bar, donde debe opinar a diario sobre temas de rigurosa actualidad.
8-Alejandro Fabbri
“Indefectiblemente, el universo deportivo te cansa. Y sucede que uno busca hacer otra cosa, porque básicamente es periodista. El deporte termina siendo un corset, te constriñe mucho”.
Sus posturas se asocian con el peronismo y defiende desde lo profesional en radio y también lo partidario a Víctor Hugo Morales.
9-Gustavo López
Con una extensa carrera en radio y televisión, en sus programas radiales suele opinar sobre temas de actualidad y sobre las cuestiones políticas de Argentina.
10-Martín Liberman
Se trata de una figura controvertida por su estilo directo.
Es otro comentarista deportivo que ha dado un giro hacia la política y desde allí ha abogado por cambios significativos en la seguridad.
En sus intervenciones públicas, ha prometido un enfoque firme contra el crimen y un cambio en la estrategia de seguridad, haciéndose eco de las demandas sobre la desconfianza en la justicia tradicional.