El precio de la carne aumentaría hasta un 15% en los próximos días por el incremento en el valor de ganado en pie. Es que por las condiciones climáticas, las fiestas de fin de año y los cambios que se preparan para aumentar la exportación a Estados Unidos, los cortes que se venden en mostrador se verán cada vez más caros.
OPTIMISMO CON TEMORES...
Carne: Se habla de +15% para los próximos días y alerta por el efecto Estados Unidos
La carne volvió a registrar un aumento en noviembre, y se espera que la suba alcance el 15%, mientras florece una preocupación por el efecto Estados Unidos.
Según datos del Indec, en septiembre, el precio del producto había subido menos que la inflación por cuarto mes consecutivo, pero esa tendencia cambió. Los productores señalan que durante los últimos meses hubo una baja circunstancial de costos y una caída en el consumo que frenó las subas.
Pero el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), Miguel Schiaritti, afirmó que "hubo aumentos de precio en el ganado, sobre todo hoy, a pesar de que entraron casi 12.000 cabezas. Hubo aumentos de entre 100 y 200 pesos por kilo. El precio corriente es de 3.500 para el consumo y con exportaciones de 4.000 pesos". Y profundizó: "Es posible que vuelva a aumentar por falta de hacienda".
Schiaritti sostuvo que este aumento no responde a una especulación, sino a un fenómeno estacional, debido a que cuando comienza a terminarse la hacienda nacida el año anterior, provoca una reducción en la oferta disponible. Este incremento se "notará recién a fin de mes o comienzos de diciembre, ya que el proceso de ajuste en el mercado empezó a moverse muy lentamente".
El dueño de una carnicería porteña contó en declaraciones radiales que "la gente te viene a comprar de a 2 mil pesos de carne", y advirtió que el nivel de consumo actual "está más bravo que el 2001".
Optimismo por el efecto Estados Unidos... y alerta
Por otra parte, la industria frigorífica está optimista por el anuncio de la potencial ampliación de la cuota cárnica de Estados Unidos, pero desde el sector también alarmaron por los problemas que puede enfrentar el mercado interno por no poder abastecer la demanda.
Es que a pesar de que la ampliación es una "excelente noticia" para la industria y la producción, hay preocupación de que Argentina no esté "demasiado preparada" para esta demanda creciente.
Por ello, es que existe una profunda preocupación en la cadena de valor por la falta de hacienda, especialmente la faena de vacas, que alcanzó un alarmante 47% en septiembre.
