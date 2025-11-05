Carne: Se habla de +15% para los próximos días y alerta por el efecto Estados Unidos

El dueño de una carnicería porteña contó en declaraciones radiales que "la gente te viene a comprar de a 2 mil pesos de carne", y advirtió que el nivel de consumo actual "está más bravo que el 2001".

Optimismo por el efecto Estados Unidos... y alerta

FRIGORIFICO2.jpeg Si bien la industria frigorífica está optimista por la potencial ampliación de la cuota cárnica de Estados Unidos, también alertan por los problemas que puede enfrentar el mercado interno por no poder abastecer la demanda...

Por otra parte, la industria frigorífica está optimista por el anuncio de la potencial ampliación de la cuota cárnica de Estados Unidos, pero desde el sector también alarmaron por los problemas que puede enfrentar el mercado interno por no poder abastecer la demanda.

Es que a pesar de que la ampliación es una "excelente noticia" para la industria y la producción, hay preocupación de que Argentina no esté "demasiado preparada" para esta demanda creciente.

Por ello, es que existe una profunda preocupación en la cadena de valor por la falta de hacienda, especialmente la faena de vacas, que alcanzó un alarmante 47% en septiembre.

