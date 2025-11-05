Karina Milei ahora junta a los senadores y se diluye el rol de Manuel Adorni

A partir del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores, el bloque de LLA en Diputados contará con 88 bancas y podrán contar con 17 del PRO, 6 de la UCR y 3 de la Liga del Interior, lo que hace un total de 115 escaños, a 14 del quorum y de la mayoría absoluta del cuerpo.

Licuando a Adorni

La reunión del martes con los legisladores que encabezó Karina Milei se realizó tras el encuentro de la nueva mesa política del Gobierno integrada por el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem además de Karina Milei y Patricia Bullrih. Pero Manuel Adorni, futuro jefe de Gabinete, no participa a diferencia de Guillermo Francos que tenía la tarea de buscar votos en el Congreso. Tampoco está en la mesa política Santiago Caputo.

image La primera fila de la reunión de Karina Milei con legisladores -con Petri, Bullrich y Menem, entre otros- donde no está Manuel Adorni.

Como en la reunión del martes se definió que se buscará la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara baja y Gabriel Bornoroni seguirá al frente del bloque de LLA, se espera para hoy definiciones sobre los cargos en el Senado como la presidencia de la bancada y la provisional ya que la presidencia del Senado sigue en manos de la vice Victoria Villarruel, aislada del Gobierno.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios

Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione

El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York

5 millones de hectáreas bajo agua en el centro oeste de PBA