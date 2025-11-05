Tras reunirse este martes con los diputados, Karina Milei reunirá este miércoles (5/11) a los 14 senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) para delinear la agenda parlamentaria de cara a las sesiones extraordinarias y el tratamiento del presupuesto y las reformas prometidas por el Gobierno. ¿Qué pasa con Adorni?
AGENDA PARLAMENTARIA
Karina Milei ahora junta a los senadores y se diluye el rol de Manuel Adorni
La secretaria presidencial, Karina Milei, se reunirá este 5/11 con los senadores libertarios. Gana terreno mientras Adorni queda afuera de la mesa política.
Karina Milei junta a la tropa parlamentaria
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro con diputados y senadores en funciones y electos de La Libertad Avanza, en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada este martes (4/11) y repetirá la metodología hoy (5/11) solo con senadores nacionales.
Karina quiere asegurarse de que quede clara la estrategia parlamentaria y dar los lineamientos políticos a los senadores oficialistas para el período de sesiones extraordinarias donde deberán defender el Presupuesto 2026 redactado por el Gobierno y que logró dictamen ayer en Diputados.
Luego, se espera también que se envíen al Congreso los proyectos de las reformas laboral, impositivo y del régimen penal.
También se espera que haya definiciones sobre la relación con los bloques legislativos aliados y dialoguistas, ya que LLA seguirá necesitando de votos de otras bancadas para aprobar las leyes ya que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, a pesar de la victoria electoral del 26/10.
A partir del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores, el bloque de LLA en Diputados contará con 88 bancas y podrán contar con 17 del PRO, 6 de la UCR y 3 de la Liga del Interior, lo que hace un total de 115 escaños, a 14 del quorum y de la mayoría absoluta del cuerpo.
Licuando a Adorni
La reunión del martes con los legisladores que encabezó Karina Milei se realizó tras el encuentro de la nueva mesa política del Gobierno integrada por el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem además de Karina Milei y Patricia Bullrih. Pero Manuel Adorni, futuro jefe de Gabinete, no participa a diferencia de Guillermo Francos que tenía la tarea de buscar votos en el Congreso. Tampoco está en la mesa política Santiago Caputo.
Como en la reunión del martes se definió que se buscará la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara baja y Gabriel Bornoroni seguirá al frente del bloque de LLA, se espera para hoy definiciones sobre los cargos en el Senado como la presidencia de la bancada y la provisional ya que la presidencia del Senado sigue en manos de la vice Victoria Villarruel, aislada del Gobierno.
