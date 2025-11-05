El interior se une para exportar más: Santa Fe y Tucumán fortalecen su alianza logística

"Cuando lo público y lo privado trabajan en los casos concretos, se pueden destrabar cosas, y también escuchar qué es lo que le está sucediendo a Tucumán en sus producciones y cómo Santa Fe pueda ser un socio estratégico en ganar competitividad, y que tengan que hacer menos kilómetros de manera terrestre para llegar a los puertos de Santa Fe antes que a los de Buenos Aires". "Cuando lo público y lo privado trabajan en los casos concretos, se pueden destrabar cosas, y también escuchar qué es lo que le está sucediendo a Tucumán en sus producciones y cómo Santa Fe pueda ser un socio estratégico en ganar competitividad, y que tengan que hacer menos kilómetros de manera terrestre para llegar a los puertos de Santa Fe antes que a los de Buenos Aires".

En base a ello, el ministro hizo hincapié en Zárate y Campana "donde hay complejidades como cuellos de botella y tiempos logísticos: aquí pueden encontrar aliados para lo que es el acopio y para la disposición de espacios físicos; la logística global está cambiando y Santa Fe ahora ofrece el ingreso de las tres navieras más importantes del mundo en la provincia. Eso antes no sucedía, y posibilita acortar los tiempos de llegada a los destinos", cerró.

Alianza estratégica

A su turno, la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila, reconoció que para Tucumán "es muy importante generar los vínculos con las salidas hacia los océanos, tanto Atlántico como Pacífico, por eso Santa Fe es un aliado".

"Somos generadores de producción y exportación y este tipo de articulaciones nutren la competitividad de la logística del comercio exterior. Tener a Santa Fe como un aliado es fundamental", señaló.

En ese sentido, agregó que actualmente esa provincia del NOA exporta a más de 160 países con más de 190 productos diferenciados, y "al vivir tan lejos de los puertos y tener una producción tan fuerte, Tucumán necesita de alianzas estratégicas, como lo es Santa Fe hoy en día, para incrementar la competitividad, disminuir los costos logísticos y hacer más dinámica nuestra logística".

image Una delegación de la provincia del NOA recorre las terminales portuarias de Santa Fe, Rosario y Villa Constitución. Foto: Gobierno de Santa Fe

Finalmente, el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, afirmó: "Estamos convencidos de que una alianza logística entre Tucumán y Santa Fe puede reducir hasta un 30 % los costos de exportación".

"Acá no son un número más: en Santa Fe valoramos a cada productor, a cada provincia que se la juega por exportar desde lejos; no los medimos por el volumen, sino por la historia, el esfuerzo y el impacto de lo que hacen. Por eso, hoy están recibiendo trato personalizado, porque creemos en una logística con rostro humano, no en un sistema que los empuja a ser anónimos en las terminales de Buenos Aires", precisó.

Al respecto, indicó que "nosotros no competimos con el puerto de Buenos Aires, lo que hacemos es defender el derecho de las provincias del interior a tener sus propias salidas al mundo. Y si Tucumán produce, Santa Fe se compromete a ayudar a que eso llegue al destino con menos costo, más eficiencia y, sobre todo, con respeto".

El objetivo de contar con un espacio propio en los puertos santafesinos permitirá a las empresas tucumanas concentrar y consolidar cargas de productos como limón, azúcar, legumbres y frutas finas, evitando el desvío hacia Buenos Aires y reduciendo en unos 400 kilómetros los traslados terrestres hasta la terminal portuaria.

image La iniciativa apunta a mejorar la conectividad logística, reducir costos de transporte y diversificar las rutas de salida al mundo de los productos locales.

