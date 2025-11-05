Por fallo judicial, se puso freno al gremio de presos que buscaba crearse en Devoto

image Los presos de Devoto intentaron crear un sindicato para defender sus derechos laborales, pero el Estado los rechazó al no considerarlos "trabajadores". La Corte Suprema confirmó la negativa.

Y el cierre fue todavía más directo: "Los reclusos, en cambio, tienen el deber de trabajar –es debatible que sea un derecho–, lo hacen bajo un deber de subordinación y obediencia para con el Estado –que técnicamente no actúa como empleador–, no tienen administración de su ‘remuneración’, y su labor se orienta a generar hábitos beneficiosos para su resocialización".

En síntesis, los presos pueden trabajar, pero no se los considera trabajadores. Y por eso, no pueden tener sindicato.

Derechos entre rejas: Lo que el fallo de la Corte Suprema quiso callar

El fallo de la Corte, además de cerrar una causa, marcó un límite político y social: dentro del sistema penitenciario argentino, el trabajo no genera derechos colectivos. Se presenta como herramienta de "resocialización", pero en los hechos sirve para mantener el orden interno y abaratar los costos de las tareas que sostienen la vida diaria de las cárceles.

El SUTPLA, con su nombre burocrático pero su espíritu combativo, había intentado algo que sonaba lógico en cualquier otro contexto: que si hay trabajo, haya representación. Pero en el mundo carcelario, organizarse es casi subversivo. El sistema no tolera esa autonomía.

image El fallo revela que el trabajo en prisión sirve más para mantener el orden que para generar derechos. Intentar organizarse sindicalmente sigue siendo casi subversivo y el sistema lo niega.

La Corte, al declarar "inadmisible" el recurso, evitó meterse en el fondo de la cuestión. No discutió si los presos deberían tener derechos sindicales, solo ratificó que, hoy por hoy, la ley no los contempla. Pero ese silencio judicial dice mucho: el país que se define por sus conquistas laborales no reconoce a quienes trabajan sin libertad.

Y ahí está la paradoja: el Estado exige que los internos trabajen, pero les niega el derecho a reclamar por ese trabajo. En el fondo, el intento del SUTPLA fue una señal política dentro del encierro, una forma de decir "existimos" más allá del expediente.

La Corte los desestimó, pero el gesto queda. Porque por un momento, esos presos dejaron de hablar como reclusos y se plantaron como trabajadores.

