Después de más de 20 años, vuelve La Momia con Brendan Fraser al frente, y Universal no lo hace al azar: tienen un arma secreta que podría hacer que la saga funcione de verdad. Porque no es solamente el regreso de Rick y Evy; hay un plan detrás de cámaras que promete sorprender y darle aire fresco a la franquicia.
SALE DEL SARCÓFAGO PERO MEJORADA
"La Momia" vuelve y tiene un arma secreta que podría salvar la saga de una vez
Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan a "La Momia", esta vez con un nuevo ingrediente que promete darle a la saga aquella chispa que le venía faltando.
"La Momia" vuelve con Brendan Fraser y un plan concreto
Pasaron 24 años desde que Brendan Fraser y Rachel Weisz compartieron pantalla por última vez en La Momia regresa, y durante ese tiempo los dos actores se establecieron como figuras de peso en Hollywood; Fraser ganó un Oscar por La ballena y Weisz sumó proyectos de prestigio que reforzaron su carrera, convirtiendo este regreso en algo más que un guiño a la nostalgia.
Según confirmó Deadline, Sean Daniel regresará como productor y el guion estará a cargo de David Coggeshall (el mismo de La huérfana: El origen y La liberación), así que podemos estar seguros de que no será un simple remake sino una secuela que podría incluso desplazar la tercera película, La tumba del emperador dragón, que tuvo críticas tibias y dejó fuera a Weisz.
El punto clave aquí es que Universal parece estar haciendo las cosas bien: no se trata de subirse al tren del reinicio, sino de darle a la saga un cierre digno para quienes la siguieron desde 1999 y de atraer a nuevas audiencias con un guion estratégico, respetando la esencia de Rick O’Connell y Evelyn Carnahan, pero sin repetir los errores de las secuelas previas.
Es un equilibrio difícil de lograr, pero esta combo de actores, productor y guionista sugiere que el proyecto tiene un rumbo definido y consciente de su historia.
Universal tiene esta arma secreta para marcar la diferencia
Fuera del regreso de los protagonistas, lo que realmente distingue a esta película es el equipo de dirección: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, más conocidos como el dúo Radio Silence, responsables de revivir Scream en 2022 y 2023, y del éxito sorpresa Boda sangrienta en 2019, que recaudó más de 57 millones de dólares con un presupuesto de apenas 6 millones.
La experiencia que tienen demuestra que pueden respetar la historia original de una franquicia, adaptarla a tiempos modernos y hacer que funcione comercialmente, algo que cualquier producción necesita para no fracasar.
Se espera que esta cuarta entrega sea su producción más ambiciosa hasta ahora, con un presupuesto acorde a un blockbuster de verano, lo cual les permitirá explorar efectos, escenas de acción y suspense con libertad, pero sin perder el tono aventurero que hizo a las primeras películas inolvidables.
En otras palabras, no es solo que Fraser y Weisz vuelvan; es que detrás hay un plan concreto para que La Momia vuelva a tener relevancia en la cultura actual, con mucha nostalgia, espectáculo y dirección con sello propio.
Si todo sale como parece, esta película podría convertirse en el verdadero renacimiento de la saga, con un balance raro de cariño por el público y la audacia que pocas veces se ve en reinicios de franquicias clásicas.
