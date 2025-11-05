"La Momia" vuelve y tiene un arma secreta que podría salvar la saga de una vez

Universal tiene esta arma secreta para marcar la diferencia

Fuera del regreso de los protagonistas, lo que realmente distingue a esta película es el equipo de dirección: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, más conocidos como el dúo Radio Silence, responsables de revivir Scream en 2022 y 2023, y del éxito sorpresa Boda sangrienta en 2019, que recaudó más de 57 millones de dólares con un presupuesto de apenas 6 millones.

La experiencia que tienen demuestra que pueden respetar la historia original de una franquicia, adaptarla a tiempos modernos y hacer que funcione comercialmente, algo que cualquier producción necesita para no fracasar.

image Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett aportan experiencia en revitalizar franquicias exitosas. Con un presupuesto ambicioso, prometen acción, efectos y respeto por la saga original, dando un nuevo aire a La Momia.

Se espera que esta cuarta entrega sea su producción más ambiciosa hasta ahora, con un presupuesto acorde a un blockbuster de verano, lo cual les permitirá explorar efectos, escenas de acción y suspense con libertad, pero sin perder el tono aventurero que hizo a las primeras películas inolvidables.

En otras palabras, no es solo que Fraser y Weisz vuelvan; es que detrás hay un plan concreto para que La Momia vuelva a tener relevancia en la cultura actual, con mucha nostalgia, espectáculo y dirección con sello propio.

Si todo sale como parece, esta película podría convertirse en el verdadero renacimiento de la saga, con un balance raro de cariño por el público y la audacia que pocas veces se ve en reinicios de franquicias clásicas.

