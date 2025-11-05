La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución de Jaqueline Tomich, una mujer que en 2020 fue descubierta cuando intentó entregarle drogas a su hijo detenido en la alcaidía de los tribunales de Trelew a través de tres envoltorios de marihuana oculta dentro del tubo de un rollo de papel higiénico.
DECISIÓN DEL MÁXIMO TRIBUNAL
Revés judicial para una mujer absuelta por llevarle drogas a su hijo preso
La Corte Suprema revocó la absolución de Jaqueline Tomich, quien en 2020 trató de entregarle drogas oculta a su hijo detenido en una alcaidía de Trelew.
La acusada había sido condenada por el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia a seis meses de prisión efectiva por suministro gratuito y ocasional de estupefacientes, sin embargo la Cámara Federal de Casación Penal la absolvió tras aplicar el principio de “in dubio pro reo”. Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma fueron quienes consideraron que no había pruebas suficientes para desacreditar su versión, y destacaron el rol que suelen asumir las mujeres en la asistencia de personas detenidas.
Asimismo, el fiscal general Raúl Pleé apeló la absolución, argumentando que la interpretación judicial había sido “parcial y antojadiza”, y recordó que en la casa de la implicada también se hallaron restos de marihuana y elementos relacionados con el consumo, planteo al cual el procurador interino Eduardo Casal decidió apoyar.
Finalmente, los magistrados Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariana Catalano y Juan Perozziello Vizier, hicieron lugar al reclamo de la Procuración. Así, dejaron sin efecto la absolución y ordenaron que otra sala de Casación dicte un nuevo fallo. Cabe destacar que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, por considerar inadmisible la presentación.
Mujeres, cárceles y drogas: el rol invisible de las visitantes
En las cárceles argentinas, la mayoría de las visitas son protagonizadas por mujeres. Son madres o parejas que llevan comida, ropa o afecto, y que mantienen la conexión entre los presos y el mundo exterior en condiciones muchas veces precarias.
Ese rol de cuidado las enfrenta a controles exhaustivos y a un sistema sumamente desconfiado. Algunos casos, como el de Jaqueline Tomich en Trelew, muestran cómo la línea entre la ayuda y la sospecha puede volverse difusa.
Especialistas en género y derechos humanos advierten que las visitantes suelen ser el eslabón más débil del sistema penitenciario. En contextos de pobreza y estigmatización, la criminalización de su accionar profundiza la exclusión.
Un claro ejemplo es la película "La mujer de la fila" protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida Benjamín Ávila en la que muestran como una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo, de 18 años, acaba en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió.
