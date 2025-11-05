Revés judicial para una mujer absuelta por llevarle drogas a su hijo preso

Ese rol de cuidado las enfrenta a controles exhaustivos y a un sistema sumamente desconfiado. Algunos casos, como el de Jaqueline Tomich en Trelew, muestran cómo la línea entre la ayuda y la sospecha puede volverse difusa.





Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler



Especialistas en género y derechos humanos advierten que las visitantes suelen ser el eslabón más débil del sistema penitenciario. En contextos de pobreza y estigmatización, la criminalización de su accionar profundiza la exclusión.

Un claro ejemplo es la película "La mujer de la fila" protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida Benjamín Ávila en la que muestran como una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo, de 18 años, acaba en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió.

