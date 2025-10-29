urgente24
ACTUALIDAD Cuadernos > Cristina Kirchner > Corte Suprema

EL 6/11

En el peor momento del kirchnerismo, reactivan la Causa Cuadernos con Cristina Kirchner a juicio oral

La Corte Suprema rechazó los recursos de Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios y habilitó el juicio oral en la Causa Cuadernos desde el 6/11.

29 de octubre de 2025 - 08:51
Cristina Kirchner en una audiencia de un juicio oral en su contra años atrás.

Cristina Kirchner en una audiencia de un juicio oral en su contra años atrás.

Cuando el peronismo-kirchnerismo todavía no se recupera de la derrota electoral del domingo 26/10, la Corte Suprema reactivó la Causa Cuadernos y allanó el camino al juicio oral donde se sentará en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, sus exfuncionarios y empresarios. El proceso seguirá adelante desde el 6 de noviembre en el Tribunal Oral Federal 7.

Causa Cuadernos: 20 planteos rechazados por la Corte

Este martes (28/10) la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó más de 20 recursos presentados por la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y varios empresarios que objetaban las actuaciones procesales en el expediente sobre una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública durante las 3 gestiones del matrimonio Kirchner desde 2003 a 2015.

Los cuadernos de Centeno
Los cuadernos de Centeno a juicio oral.

Los cuadernos de Centeno a juicio oral.

Además, se revirtió el sobreseimiento del fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y de su mujer Carolina Pochettie en una causa conexa por lavado de dinero.

Seguir leyendo

Pochetti declaró como arrepentida en la causa Cuadernos, había pagado una coima al juez para que el caso se cerrara.

Por otro lado, la Corte también rechazó los ofrecimientos de reparación integral de 46 empresarios y 4 exfuncionarios imputados.

Rechazo a los planteos de Cristina Kirchner

Los planteos contra la elevación a juicio oral fueron presentados por varios exfuncionarios entre los que se destaca al exministro de Planificación, Julio De Vido.

Por su parte, Cristina Kirchner recurrió en 9 expedientes contra la elevación a juicio oral, la confirmación de su procesamiento, los embargos, la validez de los testimonios de imputados colaboradores y la recusación del juez Gustavo Hornos, según contabilizó el portal Infobae. Todas las impugnaciones fueron rechazadas por no constituir sentencias definitivas.

cristina-sanjose.jpg
Cristina Kirchner desde el balcón de San José 1.111, su lugar de detención.

Cristina Kirchner desde el balcón de San José 1.111, su lugar de detención.

Cabe recordar que la Causa Cuadernos comenzó con una investigación del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, cuando presentó ante el fiscal Carlos Stornelli una serie de cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que registraban los recorridos de recaudación junto a Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. A partir de ese hallazgo, el juez Claudio Bonadio ordenó detenciones y una serie de indagatorias que derivaron en múltiples confesiones de empresarios y funcionarios en carácter de arrepentidos.

De la Causa Cuadernos se desprendieron otras maniobras bajo investigación.

En suma, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en rechazar todos los planteos de los imputados al considerar que no estaban dirigidos a una sentencia definitiva o equiparable a tal y así allanar el camino al juicio oral.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Patricia Bullrich: De los scanners en yacarés a los marinos paraguayos camuflados

Entre batallas judiciales, se define el futuro de Vicentin

Piedra libre: Encontraron los pesos de Bessent en el BCRA

En operativo contra Comando Vermelho mueren 64 en Río de Janeiro

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES