En el peor momento del kirchnerismo, reactivan la Causa Cuadernos con Cristina Kirchner a juicio oral

Rechazo a los planteos de Cristina Kirchner

Los planteos contra la elevación a juicio oral fueron presentados por varios exfuncionarios entre los que se destaca al exministro de Planificación, Julio De Vido.

Por su parte, Cristina Kirchner recurrió en 9 expedientes contra la elevación a juicio oral, la confirmación de su procesamiento, los embargos, la validez de los testimonios de imputados colaboradores y la recusación del juez Gustavo Hornos, según contabilizó el portal Infobae. Todas las impugnaciones fueron rechazadas por no constituir sentencias definitivas.

cristina-sanjose.jpg Cristina Kirchner desde el balcón de San José 1.111, su lugar de detención. NA

Cabe recordar que la Causa Cuadernos comenzó con una investigación del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, cuando presentó ante el fiscal Carlos Stornelli una serie de cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que registraban los recorridos de recaudación junto a Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. A partir de ese hallazgo, el juez Claudio Bonadio ordenó detenciones y una serie de indagatorias que derivaron en múltiples confesiones de empresarios y funcionarios en carácter de arrepentidos.

De la Causa Cuadernos se desprendieron otras maniobras bajo investigación.

En suma, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en rechazar todos los planteos de los imputados al considerar que no estaban dirigidos a una sentencia definitiva o equiparable a tal y así allanar el camino al juicio oral.

