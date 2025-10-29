Martín Llaryora quiere ser el árbitro de Milei, pero Natalia de la Sota lo discute

En ese sentido, el diputado Carlos Gutiérrez anticipó que la voluntad de los legisladores cordobeses sería mantener aglutinado el espacio que quedó muy golpeado de cara al 2027, apenas meses después de haber visto la luz.

A tres meses de su conformación, y luego de sacar 1.700.000 votos, le guste a quien le guste, Provincias Unidas es la tercera fuerza. Tendremos más de 20 diputados. Seremos la voz de la sensatez y del sentido común, del interior. Algo que le anticipamos a la ciudadanía en la campaña, dijo Gutierrez en diálogo con La Voz. A tres meses de su conformación, y luego de sacar 1.700.000 votos, le guste a quien le guste, Provincias Unidas es la tercera fuerza. Tendremos más de 20 diputados. Seremos la voz de la sensatez y del sentido común, del interior. Algo que le anticipamos a la ciudadanía en la campaña, dijo Gutierrez en diálogo con La Voz.

Para Llaryora, la solidez del espacio legislativo será clave a la hora de destrabar nuevos recursos. Esos mismos que no le fueron extendidos desde Nación y que “congelaron” los proyectos centrales de su administración, incluyendo el plan maestro de obras públicas, lo que dejó a la propuesta provincial sin material grueso para la campaña, que debió volcarse al incómodo escenario nacional.

Llaryora Milei 6P Javier Milei y Martín Llaryora.

Natalia de la Sota, la fractura expuesta

De regreso a la interna, y con efectos en la Cámara baja, se conoció la separación definitiva de Natalia de la Sota respecto al Gobierno provincial. La diputada confirmó la conformación del bloque propio bajo el nombre de Defendamos Córdoba, sello que la llevó a integrar el podio en la elección del domingo y ser la “sorpresa peronista”.

Si bien el resultado de De la Sota estaba previsto por las proyecciones (8%), la concreción del proyecto político separado del espacio que alguna vez tuvo a su padre (José Manuel de la Sota) como conductor cambió el escenario local. Las diferencias con Schiaretti y Llaryora quedaron en evidencia y, ahora, quedó encaminada para rediscutir la dirección del peronismo cordobés, hace años alejado de la interna a nivel nacional por la gravitación del kirchnerismo.

Con Llaryora aspirando a una reelección en 2027, el rol de Natalia de la Sota podría ser decisivo ya que demostró un importante nivel de representación interna y proyección hacia el liderazgo del movimiento que inició bajo el nombre de Unión por Córdoba.

Natalia de la Sota 6P Natalia de la Sota renovó banca por sí sola.

