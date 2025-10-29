Maximiliano Pullaro busca fortalecer el potencial exportador pero no la tiene fácil

"Tenemos un sector privado muy fuerte, sentimos y estamos convencidos de que, si el Estado lo acompaña, realmente la provincia de Santa Fe no tiene techo". "Tenemos un sector privado muy fuerte, sentimos y estamos convencidos de que, si el Estado lo acompaña, realmente la provincia de Santa Fe no tiene techo".

Como cierre, manifestó: "Gracias por el trabajo conjunto que llevamos adelante todos los días con las diferentes cámaras que tiene la provincia de Santa Fe para poder mostrarle nuestros productos al mundo y para poder ir por ciertos mercados que estamos anhelando. Sabemos muy bien lo que hacemos y lo hacemos muy bien, que es producir y que nuestros productos sean los mejores del mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1983322219099881895&partner=&hide_thread=false Participamos en la apertura de la Semana Comex 2025 en la ciudad de Santa Fe compartiendo con empresarios, emprendedores y pymes una misma convicción: el futuro se construye produciendo.



Desde el primer día en nuestra gestión del @GobSantaFe, trabajamos hombro con hombro con el… pic.twitter.com/Nv4j9eAX9x — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 28, 2025

Propiciar la producción y las exportaciones

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó que "la ciudad se posicione una vez más como un lugar de eventos y negocios. Esta actividad representa uno de los valores de nuestra gestión, como es la articulación público-privada".

En tanto, el director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (Cacys), Marcelo Elizondo, reconoció "el esfuerzo realizado por la Semana Comex para lograr el salto que necesita el comercio exterior en Argentina", y sumó que "más allá del crecimiento que vivimos el año pasado, podemos tener una participación muy superior a la que tenemos".

Sobre el final, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe (Cacesfe), Enzo Zamboni, remarcó: "Los exportadores estamos en una disyuntiva: queremos exportar, pero necesitamos que se consolide la macroeconomía. También necesitamos que la microeconomía se estabilice. Queremos un país que propicie la producción y la exportación".

Más contenidos en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes