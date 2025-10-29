SANTA FE. El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, participó este martes (28/10) de la apertura de la 13ª edición de la Semana Comex en la ciudad, uno de los eventos empresariales más relevantes del país para el sector exportador.
Maximiliano Pullaro busca fortalecer el potencial exportador pero no la tiene fácil
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, alzó la voz con doble vara: "Si el Estado acompaña, la Provincia no tiene techo".
En ese marco, el radical no sólo se mostró a favor de discutir las reformas que impulsa el Gobierno, también aseguró que "Santa Fe tiene el entramado productivo más fuerte y robusto de la República Argentina. Por eso, encuentros de estas características tienen que potenciar la relación del Estado con el sector privado para poder salir a consolidar los mercados internacionales; y también tenemos esa expectativa y esa adrenalina de ir a buscar nuevos mercados internacionales y consolidarnos con los productos que podemos ofrecerle al mundo".
De manera continuada, explicó que "desde el inicio de la gestión entendimos que el mandato que teníamos como Provincia de Santa Fe era trabajar hombro con hombro y espalda con espalda al lado de cada uno de los emprendedores, de los empresarios, de las pymes y de las industrias para que les pueda ir mejor y resolverles problemas. Para eso, lo primero que hicimos fue esforzarnos mucho para equilibrar las cuentas de la Provincia y no seguir cargando al sector privado".
"También tuvimos que resolver muchos temas de logística; sabíamos que si arreglábamos las rutas, teníamos mejores aeropuertos y puertos, íbamos a lograr reducir los costos operativos de nuestra industria e íbamos a ser más competitivos", agregó.
Fortalecer el potencial exportador
Pullaro sostuvo que "también acompañamos a las empresas cuando lo necesitan. Por eso largamos el programa In Company, fortalecemos espacios como éste (Comex) y llevamos a cabo el Santa Fe Business Forum. Con estas iniciativas logramos fortalecer la potencialidad exportadora que tiene la provincia de Santa Fe y consolidar nuevos negocios".
Como cierre, manifestó: "Gracias por el trabajo conjunto que llevamos adelante todos los días con las diferentes cámaras que tiene la provincia de Santa Fe para poder mostrarle nuestros productos al mundo y para poder ir por ciertos mercados que estamos anhelando. Sabemos muy bien lo que hacemos y lo hacemos muy bien, que es producir y que nuestros productos sean los mejores del mundo".
Propiciar la producción y las exportaciones
Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó que "la ciudad se posicione una vez más como un lugar de eventos y negocios. Esta actividad representa uno de los valores de nuestra gestión, como es la articulación público-privada".
En tanto, el director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (Cacys), Marcelo Elizondo, reconoció "el esfuerzo realizado por la Semana Comex para lograr el salto que necesita el comercio exterior en Argentina", y sumó que "más allá del crecimiento que vivimos el año pasado, podemos tener una participación muy superior a la que tenemos".
Sobre el final, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe (Cacesfe), Enzo Zamboni, remarcó: "Los exportadores estamos en una disyuntiva: queremos exportar, pero necesitamos que se consolide la macroeconomía. También necesitamos que la microeconomía se estabilice. Queremos un país que propicie la producción y la exportación".
