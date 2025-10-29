Maximiliano Pullaro le envió una señal a Javier Milei: A favor de las reformas

Elecciones: Pésimo debut de Provincias Unidas

Con respecto a los resultados obtenidos por Provincias Unidas el pasado domingo, Pullaro realizó un balance y señaló que desde el espacio contaban con "una expectativa de llegar en el orden nacional al 10%. Llegamos casi al 8%. Habíamos dicho de tener cerca de 20 diputados. Tenemos 18 diputados nacionales".

Asimismo, reconoció que en Santa Fe "teníamos la expectativa de tener 3 diputados nacionales. No llegamos a cumplir el objetivo de los 3 diputados". Sin embargo, indicó que los 2 diputados nacionales (Gisela Scaglia y Pablo Farías) "van a ir a defender la Provincia al Congreso de la Nación".

image Su candidata, Gisela Scaglia, quedó por detrás de Agustín Pellegrini (LLA) y Caren Tepp (Fuerza Patria). Foto: Gobierno de Santa Fe

Al momento de realizar un balance, el oriundo de Hughes aseguró que están "conformes" con lo que ocurrió a nivel nacional. "De las alternativas que teníamos, en este momento nosotros tenemos gente que va a ir a defendernos y a protegernos como provincia y nos da herramientas para sentarnos con el gobierno permanentemente. La provincia de Santa Fe siempre tuvo legisladores que respondían a programas o a proyectos construidos desde el AMBA", aclaró.

"Fue una elección que se nacionalizó mucho, donde se discutieron dos modelos nacionales. O volver atrás si ganaba el kirchnerismo o continuar con este modelo que no era lo que nosotros entendíamos que teníamos que acompañar". "Fue una elección que se nacionalizó mucho, donde se discutieron dos modelos nacionales. O volver atrás si ganaba el kirchnerismo o continuar con este modelo que no era lo que nosotros entendíamos que teníamos que acompañar".

Lo que viene

Teniendo en cuenta el pronóstico que se aproxima para Provincias Unidas, el gobernador anticipó: "Nos vamos a reunir, estamos charlando" (obviando que ya esperan el llamado del Presidente). De manera continuada, envió un mensaje a los santafesino.

"Desde el 10 de diciembre vamos a tener un bloque legislativo que no solo va a discutir ideas, sino va a defender al interior productivo. Son cerca de 20 diputados, hoy 18 diputados nacionales y cerca de 20 senadores nacionales y eso nos da un poder muy grande para sentarnos con el gobierno. Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante", informó.

Santa Fe es violeta

Por otro lado, Pullaro fue consultado sobre el triunfo de LLA en manos del diputado electo, Agustín Pellegrini, en su territorio. Ante esto, destacó: "Yo no subestimo a nadie. Es un joven que representa a un frente y a un partido político que gobierna hoy la República Argentina y que sacó alrededor del 40% de los votos".

El santafesino afirmó que el resultado no lo sorprendió: "Siempre entendimos que LLA estaba muy bien en la Provincia".

En ese sentido, el gobernador opinó sobre por qué LLA fue más que el peronismo en Santa Fe: "Esta Provincia con mucha claridad y fuerza le dice no al kirchnerismo y rechaza el modelo populista de gestión, de despilfarro, de corrupción que se llevó adelante muchos años en la República Argentina".

