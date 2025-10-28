SANTA FE. Impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y respaldada por un grupo de legisladores de distintos bloques, la reforma laboral ya trajo sus repercusiones. La "flexibilización" que piensa el gobierno de Javier Milei propone diferentes ejes centrales.
PROTESTAS DE TRABAJADORES
Reforma laboral sí, pero no la de Milei: "Estamos volviendo a la esclavitud"
El proyecto de reforma laboral impulsado por Romina Diez que pretende Javier Milei suma voces en contra. Industriales de Santa Fe y gremios de Rosario alertan.
La reforma laboral que impulsa Romina Diez
Con el envión de la contundente victoria electoral, el Presidente confirmó que la reforma laboral será una de las prioridades de su nueva etapa de gobierno. En declaraciones televisivas, el mandatario aseguró que la iniciativa "no implica una pérdida de derechos" y desafió a los gremios a "repensar el sistema", el cual calificó de "obsoleto".
El Ejecutivo tomará como base el proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei, bajo el título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. La propuesta busca incentivar la contratación de trabajadores, especialmente en pequeñas y medianas empresas, mediante beneficios fiscales y esquemas más flexibles en la gestión del trabajo.
El texto recupera parte del capítulo IV del DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia laboral, y habilita cambios sustanciales en la jornada y la estructura contractual.
En paralelo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el Gobierno empujará una revisión de los convenios colectivos para limitar la "ultraactividad" —la vigencia automática de acuerdos vencidos— y promover paritarias por productividad y por empresa, una fórmula similar a la de los años 90.
De manera contraria, desde la CGT, el dirigente, Gerardo Martínez, rechazó el plan oficial a través de una carta pública. "Es la ratificación del DNU 70/23 y fue rechazado judicialmente", señaló. Sobre esa línea, advirtió que la central obrera no acompañará "ningún intento de reforma laboral inspirada en la pérdida de derechos".
Los principales puntos del proyecto de reforma laboral:
* Ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
* Posibilidad de fraccionar las vacaciones y aplicar banco de horas.
* Pago de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas.
* Paritarias por productividad y por empresa.
* Revisión de la ultraactividad en los convenios colectivos.
* Pago parcial del salario en beneficios no monetarios ("ticket canasta").
* Incentivos fiscales para pymes que contraten nuevos empleados.
Industriales de Santa Fe encienden las alarmas
Al respecto, Mariano Ferrazini, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que la propuesta de reforma laboral que la administración libertaria busca discutir en el Congreso "aún no es conocida en detalle". Sin embargo, reconoció la necesidad de actualizar las leyes laborales para adecuarlas a las nuevas realidades del trabajo y la producción.
"No tenemos ninguna duda de que hace falta modernizar muchas cosas en lo laboral, pero los consensos van a ser vitales", expresó.
En diálogo con LT8, el dirigente aclaró que desde el sector industrial no se oponen a revisar la legislación vigente, pero advirtió que el debate debe garantizar acuerdos entre empresarios, trabajadores y el Estado para evitar conflictos judiciales posteriores.
En síntesis, Ferrazini insistió en que la reforma laboral debería ser parte de un debate más amplio que incluya también los aspectos tributarios y judiciales que afectan a la competitividad de las empresas.
En contra de los trabajadores
Por su parte, gremios de Rosario analizaron el proyecto de ley y coincidieron en su rechazo.
En ese marco, Alberto Botto, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza local afirmó que "La reforma laboral del Gobierno es gravísima y no va a solucionar el problema económico de la Argentina. Y va a pegar muy duro en el sector del trabajo donde va a caer el poder adquisitivo de todas las familias, el trabajador va a quedar muy indefenso porque se establece un sistema de no pago de indemnizaciones, un sistema de despidos con y sin justa causa y se pulveriza la jornada de ocho horas, se establece una de 12 horas y esto es semi esclavo, el trabajador no va a tener tiempo ni siquiera para estar con su familia".
Además, Marcelo Andrada del sindicato de Trabajadores Recolectores de Rosario lamentó: "Vienen por todos los trabajadores. Realmente el trabajador todavía no se da cuenta de lo que se viene. Según esta reforma un trabajador para ganar un salario acorde va tener que trabajar mas de 12 horas. No se pagará horas extras. Estamos volviendo a la esclavitud. Lamentablemente todavía muchos no se dan cuenta. La canasta básica sigue aumentando, el sueldo bajando, fábricas cerrando y ahora viene por todos los derechos laborales".
