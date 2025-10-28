Reforma laboral sí, pero no la de Milei: "Estamos volviendo a la esclavitud"

De manera contraria, desde la CGT, el dirigente, Gerardo Martínez, rechazó el plan oficial a través de una carta pública. "Es la ratificación del DNU 70/23 y fue rechazado judicialmente", señaló. Sobre esa línea, advirtió que la central obrera no acompañará "ningún intento de reforma laboral inspirada en la pérdida de derechos".

image El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, reiteró la oposición de la central obrera a cualquier intento de modificación del régimen laboral.

Los principales puntos del proyecto de reforma laboral:

* Ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas.

* Posibilidad de fraccionar las vacaciones y aplicar banco de horas.

* Pago de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas.

* Paritarias por productividad y por empresa.

* Revisión de la ultraactividad en los convenios colectivos.

* Pago parcial del salario en beneficios no monetarios ("ticket canasta").

* Incentivos fiscales para pymes que contraten nuevos empleados.

Industriales de Santa Fe encienden las alarmas

Al respecto, Mariano Ferrazini, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que la propuesta de reforma laboral que la administración libertaria busca discutir en el Congreso "aún no es conocida en detalle". Sin embargo, reconoció la necesidad de actualizar las leyes laborales para adecuarlas a las nuevas realidades del trabajo y la producción.

"No tenemos ninguna duda de que hace falta modernizar muchas cosas en lo laboral, pero los consensos van a ser vitales", expresó.

En diálogo con LT8, el dirigente aclaró que desde el sector industrial no se oponen a revisar la legislación vigente, pero advirtió que el debate debe garantizar acuerdos entre empresarios, trabajadores y el Estado para evitar conflictos judiciales posteriores.

"Lo importante es no quitar derechos a los empleados, pero sí adaptar los convenios y la ley laboral a las nuevas tecnologías y formas de trabajo. Si intentamos avanzar sin consensos, terminaremos en una judicialización que no le sirve a nadie". "Lo importante es no quitar derechos a los empleados, pero sí adaptar los convenios y la ley laboral a las nuevas tecnologías y formas de trabajo. Si intentamos avanzar sin consensos, terminaremos en una judicialización que no le sirve a nadie".

En síntesis, Ferrazini insistió en que la reforma laboral debería ser parte de un debate más amplio que incluya también los aspectos tributarios y judiciales que afectan a la competitividad de las empresas.

Embed - EL GOBIERNO AVANZA CON PROYECTOS PARA REFORMA LABORAL - MARIANO FERRAZINI

En contra de los trabajadores

Por su parte, gremios de Rosario analizaron el proyecto de ley y coincidieron en su rechazo.

En ese marco, Alberto Botto, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza local afirmó que "La reforma laboral del Gobierno es gravísima y no va a solucionar el problema económico de la Argentina. Y va a pegar muy duro en el sector del trabajo donde va a caer el poder adquisitivo de todas las familias, el trabajador va a quedar muy indefenso porque se establece un sistema de no pago de indemnizaciones, un sistema de despidos con y sin justa causa y se pulveriza la jornada de ocho horas, se establece una de 12 horas y esto es semi esclavo, el trabajador no va a tener tiempo ni siquiera para estar con su familia".

Además, Marcelo Andrada del sindicato de Trabajadores Recolectores de Rosario lamentó: "Vienen por todos los trabajadores. Realmente el trabajador todavía no se da cuenta de lo que se viene. Según esta reforma un trabajador para ganar un salario acorde va tener que trabajar mas de 12 horas. No se pagará horas extras. Estamos volviendo a la esclavitud. Lamentablemente todavía muchos no se dan cuenta. La canasta básica sigue aumentando, el sueldo bajando, fábricas cerrando y ahora viene por todos los derechos laborales".

Más contenidos en Urgente24:

Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...

Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"