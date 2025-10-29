En la noche del martes (28/10) Mario Pergolini recibió en su programa Otro día perdido a Juan José Campanella y durante la entrevista se produjo un contrapunto en cuanto la serie "Vientos de agua", que dirigió 2006 y que Netflix relanzará, la cual el conductor había realizado una fuerte crítica al respecto y su entrevistado no dudó en recordárselo.
LE FUE DE FRENTE
Juan José Campanella "carpeteó" a Mario Pergolini al aire: "No olvido"
El director de cine Juan José Campanella le reveló al conductor que le molestó al criticar la serie "Vientos de agua" sin siquiera haberla visto.
Es que en su momento el periodista había criticado la producción y cuando su invitado aprovechó para promocionar el relanzamiento en las plataformas y asegurar que a pesar de la repercusión negativa que tuve es uno de sus trabajos preferidos, fue que lo interrumpió y le dijo: "Esa crítica te dolió me parece".
Rápidamente y sin negarlo, reconoció entre risas que le molestó porque le había bajado el pulgar sin siquiera haberla visto: "Yo perdono, pero no olvido". Y pasó a explicar por qué motivo cree que no funcionó cuando salió al aire por el hecho de cuándo fue estreanda en la televisión española en canal de la competencia puso la aclamada película "La momia".
"Ahora la voy a ver y cuando la termine de ver te voy a dar mi verdadero veredicto", le prometió dándole la razón al respecto de que había hablado mal de su producto a pesar de que no se había tomado el tiempo necesario para observarlo.
Para Juan José Campanella el cine "ya murió"
Es preciso recordar que durante mayo, Juan José Campanella fue entrevistado por Tomás Rebord en el canal de streaming Blender.
El director de destacadas películas como “Luna de Avellaneda” y “El secreto de sus ojos” explicó que actualmente las personas no van más de una vez al cine a ver el mismo filme y aseguró: “El cine como lo conocimos nosotros ya no está en peligro, ya murió”.
Más tarde, mencionó a su colega estadounidense Quentin Tarantino opinó de la misma manera y ejemplificó con la emblemática escena de "Rocky III" en la que Rocky Balboa “le mete la primera trompada en el tercer round” a su contrincante Clubber Lang.
“Se caía abajo el cine. Creí que se caía abajo el cine”, rememoró con nostalgia y sumó: “Creo que no se escuchó el audio de la película durante dos minutos, por lo menos”, sumó sobre la reacción del público en la sala.
