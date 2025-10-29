Juan José Campanella "carpeteó" a Mario Pergolini al aire: "No olvido"

Embed - "Vientos de agua " TRAILER



Para Juan José Campanella el cine "ya murió"

Es preciso recordar que durante mayo, Juan José Campanella fue entrevistado por Tomás Rebord en el canal de streaming Blender.

El director de destacadas películas como “Luna de Avellaneda” y “El secreto de sus ojos” explicó que actualmente las personas no van más de una vez al cine a ver el mismo filme y aseguró: “El cine como lo conocimos nosotros ya no está en peligro, ya murió”.

Más tarde, mencionó a su colega estadounidense Quentin Tarantino opinó de la misma manera y ejemplificó con la emblemática escena de "Rocky III" en la que Rocky Balboa “le mete la primera trompada en el tercer round” a su contrincante Clubber Lang.

“Se caía abajo el cine. Creí que se caía abajo el cine”, rememoró con nostalgia y sumó: “Creo que no se escuchó el audio de la película durante dos minutos, por lo menos”, sumó sobre la reacción del público en la sala.



---------------------

Más noticias en Urgente24

Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar

Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo

El pueblo argentino entre los más lindos del mundo desconocido por el turismo