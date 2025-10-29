Boca superó, el pasado lunes 27 de octubre, por 3 a 1 a Barracas Central, en el partido correspondiente a la 12º fecha del Torneo Clausura. La victoria, de la mano de Milton Giménez (hizo un doblete) y Miguel Ángel Merentiel (volvió al gol) le permitió al Xeneize regresar a puestos de clasificación a play-offs y a Copa Libertadores 2026.
PLANTEL UNIDO
Boca hizo un asado y hubo 3 faltazos: quiénes fueron los ausentes de la noche
El plantel de Boca Juniors disfrutó de un asado luego del triunfo ante Barracas Central. Sin embargo, hubo tres futbolistas que brillaron por su ausencia.
Fue un duelo salpicado por la polémica. A los dos minutos de comenzada la tarde en Olavarría y Luna, el defensor del equipo local, Rafael Barrios, le pegó una trompada en la cabeza a Merentiel. Nicolás Lamolina (que debiera ser parado al menos por una fecha) no fue ni siquiera llamado por el VAR en Ezeiza, a cargo de Silvio Trucco.
Sin embargo, a los 15', Iván Tapia, hijo del Chiqui, fue expulsado por una doble amarilla que no debió ser. El mediocampista fue amonestado por Lamolina en la trifulca generada por la piña de Barrios, sin embargo, terminó viendo la tarjeta roja por una infracción fantasma. Tal expulsión dejó la sensación de que el árbitro compensó y comenzó a muñequear para equilibrar el partido, ya que no había expulsado previamente a Rafael Barrios.
Una polémica más, todavía con el resultado en favor de Barracas Central: Javier Ruiz le metió un planchazo a Milton Delgado (figura de la cancha) ni bien comenzado el complemento. Una vez más se aplicó el "siga, siga" y no hubo revisión siquiera por parte de referee. Muy alevoso...
El plantel de Boca disfrutó de un jugoso asado: quiénes se ausentaron
En las últimas horas, se viralizó una imagen de los jugadores xeneizes reunidos para degustar un delicioso asado, una tradición tan futbolera como argentina.
En un posteo realizado a través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho del club de La Ribera, Juan Barinaga, le mostró una imagen a sus seguidores con casi todos los futbolistas del equipo de Claudio Ubeda reunidos. Allí estaba casi la totalidad de la delegación profesional, a excepción de tres deportistas.
El gran ausente de la foto es Rodrigo Battaglia, nada más ni nada menos que uno de los goleadores del semestre y voces de mando del equipo. El ex Atlético Mineiro, que hace pocos días sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha, no estuvo presente en la cena del plantel, algo que motivó el asombro de los tuiteros.
Tampoco apareció Brian Aguirre, que fue titular hasta hace dos partidos antes de que el entrenador decidiera reemplazarlo con Alarcón. El que completa la lista del faltazo es Cristian Lema, que continúa siendo jugador del club pero entrenando a contraturno por decisión del cuerpo técnico.
Sí estuvo el lesionado Edinson Cavani y algunos borrados del plantel (Javi García, Lucas Blondel, Frank Fabra, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón, entre otros).
