Boca hizo un asado y hubo 3 faltazos: quiénes fueron los ausentes de la noche

En un posteo realizado a través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho del club de La Ribera, Juan Barinaga, le mostró una imagen a sus seguidores con casi todos los futbolistas del equipo de Claudio Ubeda reunidos. Allí estaba casi la totalidad de la delegación profesional, a excepción de tres deportistas.

El gran ausente de la foto es Rodrigo Battaglia, nada más ni nada menos que uno de los goleadores del semestre y voces de mando del equipo. El ex Atlético Mineiro, que hace pocos días sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha, no estuvo presente en la cena del plantel, algo que motivó el asombro de los tuiteros.

Tampoco apareció Brian Aguirre, que fue titular hasta hace dos partidos antes de que el entrenador decidiera reemplazarlo con Alarcón. El que completa la lista del faltazo es Cristian Lema, que continúa siendo jugador del club pero entrenando a contraturno por decisión del cuerpo técnico.

Sí estuvo el lesionado Edinson Cavani y algunos borrados del plantel (Javi García, Lucas Blondel, Frank Fabra, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón, entre otros).

