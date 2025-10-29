Reforma laboral: Peronismo aturdido y la CGT intenta agitar paros y marchas

Y sobre las acciones sindicales, Daer respondió: "Paros, movilizaciones... la táctica que se encuentre en el momento para tener una estrategia común".

Sin “borrador”

"No hay ningún indicio, ni siquiera de cuál es el borrador que pretende el Gobierno. No hay ninguna negociación de ningún tipo. Lo que sí hay es un proyecto que viene de finales de 2024 de la diputada Romina Diez. Está firmado por José Luis Espert, que ya no está más", dijo Daer sobre los rumores de negociaciones entre el Gobierno y los gremios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1983366365042855974&partner=&hide_thread=false Tranquilos: no hace falta inventar cosas sobre el proyecto de ley de reforma laboral que presenté HACE UN AÑO !!

Hace un año presenté el puntapié inicial de esta reforma.

La que presentaremos ahora es… pic.twitter.com/mUb61fXZwQ — Romina Diez (@romidiezok) October 29, 2025

"Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa. Pero nosotros tenemos un concepto claro de discusión sobre progresión de derechos. Si es para retroceder o ceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo", añadió Daer.

En esa línea, rechazó algunas de las medidas que trascendieron desde el ámbito empresarial sobre la reforma: "Es un delirio que no existe en ningún lugar del mundo. Pretenden que el salario básico sea mucho más reducido y que después, de acuerdo a la prestación individual, alguno pueda tener una mejora jugando a un tema de desempeño absolutamente individualista".

"Lo primero que hay que discutir, que es una vergüenza en Argentina y un tema que hay que poner en agenda, es que todavía tengamos 48 horas de trabajo semanales. Algo que no existe en ningún lugar del mundo. Este invento del banco de horas tiene que ver con esto: con tener la flexibilidad laboral para no pagar horas extras", finalizó.

El baile de Cristina Kirchner

Héctor Daer también opinó sobre los sucesos electorales del 26/10 y manifestó su malestar por la particular escena que protagonizó la expresidenta Cristina Kirchner en su detención domiciliaria cuando había desazón por la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y ella apareció bailando en el balcón de su domicilio de calle San José 1.111.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1983337420301955149?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983337420301955149%7Ctwgr%5E97673661c25eb38dea4527d98d88f0d5f40fa4e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fanalisis%2Fmiercoles-29-denso-dolar-reformas-kirchner-si-kirchner-no-y-guerra-narco-rio-janeiro-n612247&partner=&hide_thread=false CAYÓ MAL EN LA CGT EL BAILE DE CRISTINA KIRCHNER EN EL BALCÓN



Héctor Daer Uno de los integrantes de la conducción de la central gremial peronista manifestó su malestar por la particular escena que protagonizó la exPresidente en su detención domiciliaria cuando había desazón… pic.twitter.com/TRDhnUSpcZ — Urgente24.com (@U24noticias) October 29, 2025

" No le cayó bien a nadie a mi me sorprendió", admitió Daer y añadió: " considero que Cristina es una persona inteligente o midió mal el saludar a la gente que la fue a ver".

