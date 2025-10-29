El Gobierno anunció este miércoles (29/10) un aumenta de las prestaciones para personas con discapacidad, que será de hasta el 35% en tres tramos. Sin embargo, familiares se mostraron indignados, como el caso de la actriz Valentina Bassi, quien lo calificó como una " burla" y que sólo "favorece a las prepagas".
FAMILIARES FURIOSOS
Aumento a prestaciones para personas con discapacidad: "Es una burla"
El aumento a prestaciones para personas con discapacidad "no alcanza ni para pagar la nafta", se quejó la actriz Valentina Bassi, y dijo que sólo "están favoreciendo a las prepagas".
El aumento del nomenclador fue resuelto después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.
“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud, que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema.
Sin embargo, este aumento está lejos de conformar al sector, que reclama que el Gobierno no cumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada en más de cuatro oportunidades en el Congreso. "Es repugnante", remarcó Bassi, mamá de Lisandro, un chico de 17 años con autismo.
"Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede, tan livianamente, no cumplir una Ley de Emergencia, luchada, sancionada y ratificada 4 veces por el Congreso... ¡Y no tener consecuencias! No lo entiendo", cuestionó la artista.
"Después de las elecciones están con un nivel de soberbia... Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta de los transportistas, encima pagado en tres meses", criticó, y afirmó que con esta medida únicamente "están favoreciendo a las prepagas".
