urgente24
ACTUALIDAD discapacidad > Valentina Bassi > Gobierno

FAMILIARES FURIOSOS

Aumento a prestaciones para personas con discapacidad: "Es una burla"

El aumento a prestaciones para personas con discapacidad "no alcanza ni para pagar la nafta", se quejó la actriz Valentina Bassi, y dijo que sólo "están favoreciendo a las prepagas".

29 de octubre de 2025 - 15:10
Una de las muchas postales de las marchas por la emergencia en Discapacidad, que el Gobierno suspendió pese a ser ley.

Una de las muchas postales de las marchas por la emergencia en Discapacidad, que el Gobierno suspendió pese a ser ley.

Foto: NA.

El Gobierno anunció este miércoles (29/10) un aumenta de las prestaciones para personas con discapacidad, que será de hasta el 35% en tres tramos. Sin embargo, familiares se mostraron indignados, como el caso de la actriz Valentina Bassi, quien lo calificó como una " burla" y que sólo "favorece a las prepagas".

El aumento del nomenclador fue resuelto después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud, que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema.

Seguir leyendo

"Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede, tan livianamente, no cumplir una Ley de Emergencia, luchada, sancionada y ratificada 4 veces por el Congreso... ¡Y no tener consecuencias! No lo entiendo", cuestionó la artista.

"Después de las elecciones están con un nivel de soberbia... Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta de los transportistas, encima pagado en tres meses", criticó, y afirmó que con esta medida únicamente "están favoreciendo a las prepagas".

---------

Otras noticias en Urgente24:

"Es probable que vaya preso", dijo Guillermo Moreno, y el peronismo acusa "proscripción"

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES