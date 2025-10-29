ONU: Por 1era. vez, la Argentina votó en contra del fin del bloqueo a Cuba

Y acusó a Javier Milei de violar la Ley 24.871, que establece que "Serán absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico”.

Asimismo, Bianco afirmó que "también debilitamos nuestra posición en la Cuestión Malvinas: ¿cómo le vamos a pedir a la comunidad internacional que acompañe nuestro reclamo de soberanía, basado en el derecho internacional, si desconocemos ese mismo derecho con nuestra posición a favor del bloqueo?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Carli_Bianco/status/1983577218749022383&partner=&hide_thread=false Hoy llegó el primer retorno del salvataje de Bessent: por primera vez en la historia, Argentina votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo unilateral contra Cuba. La resolución fue aprobada por 165 votos, con solo 7 en contra. pic.twitter.com/HOJ2eU73NV — Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloserdan/status/1983569512436789655&partner=&hide_thread=false Bueno, Milei rompe con el posicionamiento histórico de la Argentina en la ONU y vota en contra de poner fin al bloqueo a Cuba, alineándose automáticamente con Estados Unidos e Irael.



Una herencia de otro siglo que el resto del mundo —165 países— ya decidió dejar atrás. pic.twitter.com/IM0jHY140d — Pablo Serdán (@pabloserdan) October 29, 2025

