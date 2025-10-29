urgente24
ONU: Por 1era. vez, la Argentina votó en contra del fin del bloqueo a Cuba

Javier Milei rompió con el posicionamiento histórico de la Argentina votando en contra del fin del bloqueo a Cuba en ONU. "1er. retorno del salvataje de Bessent", ironizó Bianco.

29 de octubre de 2025 - 14:41
Javier Milei totalmente alineado a Trump, votó por 1era. vez en la ONU contra el fin del bloqueo estadounidense a Cuba.

La Argentina, completamente alineada con Estados Unidos, votó este miércoles (29/10) por primera vez en la historia en contra del fin del bloqueo a Cuba en la Asamblea de Naciones Unidos (ONU). Así, Javier Milei rompió con el posicionamiento histórico de nuestro país.

165 países votaron a favor, 7 en contra y hubo 12 abstenciones. Estados Unidos e Israel votaron en contra, y la Argentina se alineó con ellos.

"Hoy llegó el primer retorno del salvataje de Bessent: por primera vez en la historia, Argentina votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo unilateral contra Cuba", ironizó el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en su cuenta de X.

"Durante más de tres décadas, todos los gobiernos democráticos —Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y Macri— votaron siempre a favor de condenar el bloqueo, en defensa del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos", añadió.

Y acusó a Javier Milei de violar la Ley 24.871, que establece que "Serán absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico”.

Asimismo, Bianco afirmó que "también debilitamos nuestra posición en la Cuestión Malvinas: ¿cómo le vamos a pedir a la comunidad internacional que acompañe nuestro reclamo de soberanía, basado en el derecho internacional, si desconocemos ese mismo derecho con nuestra posición a favor del bloqueo?"

