Javier Milei y Mauricio Macri se verán en Olivos el viernes (31/10) aunque al momento de esta nota no había hora definida aunque trascendió que el expresidente iría sin referentes partidarios
VIERNES 31 EN OLIVOS
Reunión Javier Milei y Mauricio Macri (temas que suenan)
Tras reunirse con gobernadores en la Rosada, Javier Milei y Mauricio Macri se verán en Olivos. Expectativas sobre qué hablen y los resultados.
En principio el temario sería abierto, pero no exento de intercambiar sobre rumbo económico, las reformas estructurales pendientes y equilibrio de poder en el Congreso,
Como llegaron a este punto
El encuentro se da justo después de la contundente victoria electoral de La Libertad Avanza, lo que refuerza la legitimidad política de Milei e imprime urgencia a las reformas planteadas. Ademas de ciertas tensiones dadas por la conformación de alianzas y la definición de espacios en el gabinete.
Macri en Chile
Durante una reunión del banco BICE, en Chile, Mauricio Macri, ponderó los buenos resultados electorales de la última votación de medio término, y adjudicó el triunfo a dos cuestiones: la buena gestión económica de Milei y el salvataje financiero de los Estados Unidos. replica el medio La Nación.
"La combinación de esas dos cosas rompió los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo”, destacó Macri.
