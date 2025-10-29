urgente24
VIERNES 31 EN OLIVOS

Reunión Javier Milei y Mauricio Macri (temas que suenan)

Tras reunirse con gobernadores en la Rosada, Javier Milei y Mauricio Macri se verán en Olivos. Expectativas sobre qué hablen y los resultados.

29 de octubre de 2025 - 21:01
Javier Milei y Mauricio Macri se verán en Olivos el viernes (31/10) aunque al momento de esta nota no había hora definida aunque trascendió que el expresidente iría sin referentes partidarios

En principio el temario sería abierto, pero no exento de intercambiar sobre rumbo económico, las reformas estructurales pendientes y equilibrio de poder en el Congreso,

Como llegaron a este punto

El encuentro se da justo después de la contundente victoria electoral de La Libertad Avanza, lo que refuerza la legitimidad política de Milei e imprime urgencia a las reformas planteadas. Ademas de ciertas tensiones dadas por la conformación de alianzas y la definición de espacios en el gabinete.

Javier Milei necesitará acuerdos parlamentarios para impulsar modificaciones laborales y tributarias.

En agenda

Por esta horas, está claro que Javier Milei busca consensos parlamentarios para impulsar reformas de segunda generación que el oficialismo proyecta enviar al Congreso en las próximas semanas, incluyendo modificaciones laborales y tributarias.

Especualaciones del entono de ambos personajes públicos consideran la posibilidad de fortalecer la alianza política y debatir la conformación de un interbloque en Diputados, elemento central para canalizar proyectos del Ejecutivo.

Macri en Chile

Durante una reunión del banco BICE, en Chile, Mauricio Macri, ponderó los buenos resultados electorales de la última votación de medio término, y adjudicó el triunfo a dos cuestiones: la buena gestión económica de Milei y el salvataje financiero de los Estados Unidos. replica el medio La Nación.

"La combinación de esas dos cosas rompió los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo”, destacó Macri.

