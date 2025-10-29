Reunión Javier Milei y Mauricio Macri (temas que suenan)

Macri en Chile

Durante una reunión del banco BICE, en Chile, Mauricio Macri, ponderó los buenos resultados electorales de la última votación de medio término, y adjudicó el triunfo a dos cuestiones: la buena gestión económica de Milei y el salvataje financiero de los Estados Unidos. replica el medio La Nación.

"La combinación de esas dos cosas rompió los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo”, destacó Macri.

