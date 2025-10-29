Triunfalismo: Javier Milei corre el riesgo de dormirse en los laureles

La Libertad Avanza triunfó en las elecciones y la euforia continúa, pero se irá apagando conforme pasen los días. Javier Milei corre el riesgo de 'dormirse en los laureles', quedarse con que ganó y patear las decisiones para diciembre, pero todavía queda todo noviembre y el Presidente necesita tomar medidas (y en el corto plazo...).
Informe UBA: Los argentinos se endeudan cada vez más para alimentarse
Según el último informe “Ventas y Consumo” elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las ventas en autoservicios mayoristas cayeron en agosto un 8,4% interanual, mientras que los supermercados apenas registraron un aumento del 0,34%, acompañado de una baja mensual del 0,23%.
En términos acumulados, desde diciembre de 2023 las ventas mayoristas cayeron un 35% y las de supermercados un 27%, lo que marca una retracción persistente del consumo interno.
El informe advierte que, si bien la inflación muestra una desaceleración, los ingresos reales siguen por debajo del nivel de precios, lo que golpea directamente el poder de compra de los hogares.
Desde el inicio de la gestión libertaria, los autoservicios mayoristas acumulan una contracción del 21%, más de dos puntos por encima del registro de mayo, mientras que las ventas de los supermercados retrocedieron un 9%, también con una suba de casi dos puntos porcentuales.
En este contexto de contracción, el crédito se transformó en un salvavidas para las familias: entre diciembre de 2023 y de 2025, el uso de tarjetas de crédito en los supermercados aumentó del 39% al 45%, desplazando al débito (que bajó del 34% al 26%) y al efectivo (del 20% al 16%). Las billeteras virtuales crecieron del 7% al 13%, consolidándose como una alternativa más utilizada en tiempos de restricción.
El estudio también advierte un crecimiento sostenido de la morosidad en el crédito al consumo, que aumentó un 147% en poco más de un año y medio, del 2,5% al 6,2%. Este comportamiento refleja el creciente peso del endeudamiento en la economía doméstica.
“El atraso de los salarios frente a la inflación empuja a los hogares a financiar el consumo básico y, en muchos casos, a refinanciar sus saldos de tarjeta”, indica.
El informe de la UBA concluye que la Argentina atraviesa una etapa de fuerte contracción del consumo interno y creciente dependencia del crédito, reflejo de un modelo económico que, tras dos años de ajuste, exhibe cifras que desafían el relato de recuperación. El desafío de Milei, validado en las urnas, será ahora transformar ese respaldo electoral en una mejora tangible para los bolsillos de quienes más sintieron el peso de la motosierra.
