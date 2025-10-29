Triunfalismo: Javier Milei corre el riesgo de dormirse en los laureles

Live Blog Post

La condición que pone el BCRA para comprar reservas

El FMI viene insistiéndole al Gobierno con la compra de reservas, mientras el BCRA continúa perdiéndolas a paso lento pero firme. Hoy, cayeron sólo US$6 millones, pero ayer habían caído US$288 millones. Y, el lunes, otros US$152M.

A propósito, escribe Solange Rial en Ámbito.com:

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, realizó este miércoles una presentación en Washington, donde planteó que la demanda de pesos está deprimida, producto del apetito dolarizador en la previa a las elecciones, pero que, en tanto la actividad se reactive, podría retornar la compra de reservas en 2026 sin necesidad de esterilizar esa liquidez que genere. Lo que aún se preguntan desde el mercado es si para hacerlo esperarán a una concreción de la llegada de dólares desde el exterior.

La presentación explica justamente cómo planea el Gobierno reinyectar pesos a la economía, ya que se dejó atrás la emisión para financiar el déficit (como ocurría en la anterior gestión), lo que implica ajustar el 'dinero interno tradicional'. Sobre este punto aseguran que la limitación llega a través de un presupuesto equilibrado. En cuanto al dinero 'alternativo', que implica bajar la deuda en pesos, o el denominado 'punto Anker', también concluyen en que está agotado.

(…) 'En adelante, el dinero externo (es decir, las compras de reservas) constituirá una fuente clave de financiación para satisfacer el crecimiento de la demanda de dinero. La programación monetaria sirve para calibrar la proporción de dinero interno y externo que financia una remonetización proyectada en moneda nacional', describió en la presentación y aseguraron que las compras de reservas no esterilizadas podrían proporcionar un mecanismo de remonetización.

Si el Gobierno no esteriliza los pesos, es decir, no compensa la emisión con absorción, el BCRA compraría dólares (reservas) al mismo ritmo en que se demanden pesos, de esta forma se puede inyectar pesos en la economía sin generar inflación o mayor presión al dólar. En definitiva, el BCRA podría incrementar sus reservas a través de una 'remonetización sana' que sostiene el equilibrio macro.

'La financiación externa (compras de reservas) ofrece una fuente que puede acelerarse con el acceso al mercado (refinanciación de deuda)', especificó Werning en el documento, por lo que desde la city interpretaron que proyectan un ingreso de flujos de divisas arribando al país con la caída del riesgo país, lo que podría estar acompañado por una mayor flexibilidad el mercado de cambios.

La otra duda del mercado es, cómo la autoridad monetaria comprará divisas. Si será finalmente dentro de las bandas cambiarias (recordemos que en la actualidad el Banco Central solo podría comprar en el piso), algo que desde la city lo ven como factible, por lo que en este caso se ejecutaría a través del Mercado Libre de Cambios (MLC). La otra alternativa sería utilizar al Tesoro como mecanismo de incremento de divisas a través de compras en bloque, algo que ya sucedió hace unos meses.

'Se podría pactar el precio con las empresas que se endeudan en dólares', explicaron como una de las opciones posibles desde la city".

