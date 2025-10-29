urgente24
en vivo 1ERA. LICITACIÓN POST ELECCIONES / MEDIDAS POSTERGADAS

Triunfalismo: Javier Milei corre el riesgo de dormirse en los laureles

Javier Milei durmiendo sobre los laureles... según Grok.

Imagen creada con IA/Grok.
La euforia post triunfo electoral se irá apagando y Javier Milei corre el riesgo de dormirse en los laureles, si sigue postergando decisiones importantes.

29 de octubre de 2025 - 19:04

EN VIVO

La Libertad Avanza triunfó en las elecciones y la euforia continúa, pero se irá apagando conforme pasen los días. Javier Milei corre el riesgo de 'dormirse en los laureles', quedarse con que ganó y patear las decisiones para diciembre, pero todavía queda todo noviembre y el Presidente necesita tomar medidas (y en el corto plazo...).

No sólo es el recambio de Gabinete -obligado porque algunos funcionarios asumirán bancas en el Congreso- sino principalmente lo que atañe a la economía argentina: es imperioso que la actividad arranque, ya que viene teniendo un comportamiento dispar aunque recesivo en el promedio, y desde marzo 2025 entró en una fase de estancamiento.

El tema de la política cambiaria hace mucho ruido. Y la tasa de interés real por las nubes es lo primero que debería solucionar el Gobierno, ya que está asfixiando tanto a empresas como a individuos. Cambiar esto implica un cambio en la naturaleza del régimen cambiario: hay coincidencia entre economistas en que no se logrará mientras la prioridad de la política económica sea administrar el tipo de cambio.

Sin embargo, el Gobierno asegura que no se modificará el esquema cambiario de bandas. Este miércoles (29/10) lo ratificaron el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Milei también quiere 'patear' el tratamiento del Presupuesto 2026 y retomar la discusión recién con la próxima conformación legislativa (que lo beneficiará pero no sería suficiente sin tejer alianzas, por eso ahora va por los gobernadores...).

El triunfalismo y el exceso de confianza pueden ser malos consejeros para el Presidente, que recibió apoyo en las urnas pero no es un cheque en blanco.

Informe UBA: Los argentinos se endeudan cada vez más para alimentarse

Según el último informe “Ventas y Consumo” elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las ventas en autoservicios mayoristas cayeron en agosto un 8,4% interanual, mientras que los supermercados apenas registraron un aumento del 0,34%, acompañado de una baja mensual del 0,23%.

En términos acumulados, desde diciembre de 2023 las ventas mayoristas cayeron un 35% y las de supermercados un 27%, lo que marca una retracción persistente del consumo interno.

El informe advierte que, si bien la inflación muestra una desaceleración, los ingresos reales siguen por debajo del nivel de precios, lo que golpea directamente el poder de compra de los hogares.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los autoservicios mayoristas acumulan una contracción del 21%, más de dos puntos por encima del registro de mayo, mientras que las ventas de los supermercados retrocedieron un 9%, también con una suba de casi dos puntos porcentuales.

En este contexto de contracción, el crédito se transformó en un salvavidas para las familias: entre diciembre de 2023 y de 2025, el uso de tarjetas de crédito en los supermercados aumentó del 39% al 45%, desplazando al débito (que bajó del 34% al 26%) y al efectivo (del 20% al 16%). Las billeteras virtuales crecieron del 7% al 13%, consolidándose como una alternativa más utilizada en tiempos de restricción.

El estudio también advierte un crecimiento sostenido de la morosidad en el crédito al consumo, que aumentó un 147% en poco más de un año y medio, del 2,5% al 6,2%. Este comportamiento refleja el creciente peso del endeudamiento en la economía doméstica.

“El atraso de los salarios frente a la inflación empuja a los hogares a financiar el consumo básico y, en muchos casos, a refinanciar sus saldos de tarjeta”, indica.

El informe de la UBA concluye que la Argentina atraviesa una etapa de fuerte contracción del consumo interno y creciente dependencia del crédito, reflejo de un modelo económico que, tras dos años de ajuste, exhibe cifras que desafían el relato de recuperación. El desafío de Milei, validado en las urnas, será ahora transformar ese respaldo electoral en una mejora tangible para los bolsillos de quienes más sintieron el peso de la motosierra.

Urgente24 ya viene informando hace meses sobre la caída del consumo y el crecimiento de la morosidad de las familias:

* Las familias no llegan: La mora sube al nivel más alto en 20 años

* Tarjetas de crédito al límite: Crece la morosidad y el "pago mínimo" se volvió una trampa

* Tremendo: El 86% de los trabajadores argentinos no llega a fin de mes

* Más allá de los precios: El consumo vuelve a caer e insisten en el deterioro del poder adquisitivo

Live Blog Post

Pymes, en crisis: “Lo que se vive es una recesión consolidada”

Según el Radar Pyme del Tercer Trimestre 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), “la economía argentina continúa sin señales de recuperación”.

Los resultados del trabajo realizado por la ENAC indican que el 40,4% de las empresas reportó malas ventas; el 88% sufrió aumentos de costos, mientras que el 74% se vio obligada a subir precios. Y en la industria, los despidos ascendieron al 28,8% de los encuestados.

La encuesta fue realizada por la ENAC entre 379 empresas, pymes, cooperativas y trabajadores autónomos de 18 provincias, en el tercer trimestre de 2025, y la publicó el medio El Destape.

image

“El mercado interno sigue en caída y la actividad productiva se mantiene en niveles de recesión”, sostiene el informe.

“Lo que se vive es una recesión consolidada”, resumió Leo Bilinski, titular de la ENAC. Durante el tercer trimestre de este año, el 40,4% de las empresas reportó malas ventas, con caídas superiores al 10% en unidades vendidas. En el sector industrial, el impacto fue aún mayor: casi la mitad (45,9%) tuvo un retroceso significativo en sus ventas.

“La capacidad operativa utilizada de las pymes promedió el 54,6%, confirmando una subutilización del aparato productivo. En el sector industrial, la utilización fue del 54,7%, por debajo del umbral razonable del 60%”, analizó el informe de la ENAC.

6 de cada 10 pymes trabajan sin rentabilidad y más del 24% pierde dinero incluso operando. Esta situación agrava el riesgo financiero: el 13% de los empresarios advierte que podría cerrar su negocio antes de fin de año”, indicaron desde la ENAC.

La situación crítica de las pymes también se acentúa con el endeudamiento para fines no productivos: un 21,3% se endeudó para pagar impuestos y otro 20,5% para poder afrontar el pago de salarios o aguinaldos. “La mayoría de los casos no estuvo vinculada a inversiones productivas, sino a la búsqueda de sostener la actividad básica ante la falta de liquidez”, indicaron desde la ENAC.

La situación financiera también se vincula con la extensión de los plazos de pago. El 59% de las empresas indicó que sus clientes extendieron los plazos de cobro unilateralmente, y el 47% señaló un aumento del incumplimiento, mostró la encuesta.

Más información sobre la situación de las pymes, en estas notas:

Las ventas de los comercios pymes registraron en 2025 una caída del 3,5%

"Algunas empresas multinacionales, con 0 de riesgo, pagaron tasas del 250% anual"

Cayó el consumo minorista Pyme 4,2% interanual y los comerciantes dejan de invertir

Live Blog Post

Pedido y advertencia de ATE a los gobernadores que se reunirán con Milei

En la previa a la reunión que Milei mantendrá mañana con gobernadores para analizar los proyectos de reforma impositiva y laboral, el secretario general del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó a los mandatarios provinciales que "no sean cómplices del ajuste nacional".

"El ajuste ahora se va a profundizar en los distritos provinciales y municipales. Cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias. Eso no sólo se traducirá en recortes salariales y despidos, sino en la destrucción de las ya deterioradas economías regionales", explicó el dirigente estatal.

Aguiar advirtió que Javier Milei "se quiere quedar con las provincias", ya que "gobierna desde Buenos Aires pero sabe que las riquezas están en el resto de los distritos".

"Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, no están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada", continuó el gremialista en un comunicado.

Aguiar consideró que el Presidente "tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos".

"Ahora van por las provincias, en el Estado nacional no queda nada por recortar. El Pacto de Mayo se va a traducir en recortes salariales y despidos", cerró.

Aquí la nota completa: Rodolfo Aguiar (ATE) a gobernadores: "No sean cómplices del ajuste"

Y acá, más información sobre la reunión de Milei con los mandatarios provinciales: Lo que esperan los gobernadores tras el reencuentro con Milei: Qué se negocia y qué se posterga

Live Blog Post

La condición que pone el BCRA para comprar reservas

El FMI viene insistiéndole al Gobierno con la compra de reservas, mientras el BCRA continúa perdiéndolas a paso lento pero firme. Hoy, cayeron sólo US$6 millones, pero ayer habían caído US$288 millones. Y, el lunes, otros US$152M.

A propósito, escribe Solange Rial en Ámbito.com:

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, realizó este miércoles una presentación en Washington, donde planteó que la demanda de pesos está deprimida, producto del apetito dolarizador en la previa a las elecciones, pero que, en tanto la actividad se reactive, podría retornar la compra de reservas en 2026 sin necesidad de esterilizar esa liquidez que genere. Lo que aún se preguntan desde el mercado es si para hacerlo esperarán a una concreción de la llegada de dólares desde el exterior.

La presentación explica justamente cómo planea el Gobierno reinyectar pesos a la economía, ya que se dejó atrás la emisión para financiar el déficit (como ocurría en la anterior gestión), lo que implica ajustar el 'dinero interno tradicional'. Sobre este punto aseguran que la limitación llega a través de un presupuesto equilibrado. En cuanto al dinero 'alternativo', que implica bajar la deuda en pesos, o el denominado 'punto Anker', también concluyen en que está agotado.

(…) 'En adelante, el dinero externo (es decir, las compras de reservas) constituirá una fuente clave de financiación para satisfacer el crecimiento de la demanda de dinero. La programación monetaria sirve para calibrar la proporción de dinero interno y externo que financia una remonetización proyectada en moneda nacional', describió en la presentación y aseguraron que las compras de reservas no esterilizadas podrían proporcionar un mecanismo de remonetización.

Si el Gobierno no esteriliza los pesos, es decir, no compensa la emisión con absorción, el BCRA compraría dólares (reservas) al mismo ritmo en que se demanden pesos, de esta forma se puede inyectar pesos en la economía sin generar inflación o mayor presión al dólar. En definitiva, el BCRA podría incrementar sus reservas a través de una 'remonetización sana' que sostiene el equilibrio macro.

'La financiación externa (compras de reservas) ofrece una fuente que puede acelerarse con el acceso al mercado (refinanciación de deuda)', especificó Werning en el documento, por lo que desde la city interpretaron que proyectan un ingreso de flujos de divisas arribando al país con la caída del riesgo país, lo que podría estar acompañado por una mayor flexibilidad el mercado de cambios.

La otra duda del mercado es, cómo la autoridad monetaria comprará divisas. Si será finalmente dentro de las bandas cambiarias (recordemos que en la actualidad el Banco Central solo podría comprar en el piso), algo que desde la city lo ven como factible, por lo que en este caso se ejecutaría a través del Mercado Libre de Cambios (MLC). La otra alternativa sería utilizar al Tesoro como mecanismo de incremento de divisas a través de compras en bloque, algo que ya sucedió hace unos meses.

'Se podría pactar el precio con las empresas que se endeudan en dólares', explicaron como una de las opciones posibles desde la city".

Más info: La recomendación de la exN°2 del FMI a Milei: Dólar más flexible, reservas y apoyo político

Live Blog Post

1era. licitación post elecciones: Rollover del 57,18% (¿cambio de estrategia?)

El ministerio de Economía adjudicó $6,8 billones de los $11.4 billones que buscaba renovar, lo que representó un rollover del 57,18% sobre los vencimientos de deuda, en la 1era. licitación post elecciones.

Así las cosas, dejará libres unos $4,5 billones, que en otro momento podrían haber generado el temor de una mayor presión sobre el dólar. ¿Cambio de estrategia de Caputo?

"En la licitación de hoy, el Gobierno emitirá $5 billones, tras haber renovado sólo 57% de los vencimientos del viernes. Esto refleja la muy baja liquidez en el sistema financiero, y la emisión debería cubrir estas necesidades", analizaron desde el equipo de Research de Puente, según el portal IProfesional.

Y detallaron: "Como positivo, las tasas de colocación fueron mucho menores que en licitaciones anteriores, reflejando la compresión de esta semana, aunque todavía se mantienen en niveles altos en términos absolutos".

"Resta ver si el Gobierno buscará tomar alguna medida para retirar esta liquidez que inyecta, como hizo en ocasiones anteriores, o si va a convalidar esta demanda del mercado", agregaron.

Aquí la nota completa: La licitación del Tesoro deja liquidez para bajar tasas, ¿se activará la economía?

Live Blog Post

El Gobierno quiere 'patear' el Presupuesto 2026

Milei quiere controlar la agenda del Congreso y tratará que la discusión del Presupuesto 2026 se dé luego del 10 de diciembre, con el recambio parlamentario.

“La idea es encarar la discusión con una nueva relación de fuerzas en el Congreso”, señalaron desde la Casa Rosada, donde confían en que el recambio legislativo facilitará la aprobación tanto del Presupuesto como de las reformas laboral y tributaria.

Hasta ahora, la oposición impulsaba un cronograma que fijaba el 4 de noviembre como fecha límite para emitir dictamen y llevar el texto al recinto antes de mediados de mes. Sin embargo, ese esquema quedó desdibujado: Nicolás Massot, quien había propuesto esa agenda, no asistió a las últimas reuniones y el resto de los bloques opositores tampoco presionó para avanzar.

En paralelo, el Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias durante el verano para apurar el debate de las reformas estructurales.

Aquí la nota completa: El Gobierno pone en pausa el Presupuesto y apunta a debatirlo con el nuevo Congreso

----------

CONSPIRACIONES