La licitación del Tesoro deja liquidez para bajar tasas, ¿se activará la economía?

La secretaría de Finanzas, ya sin Pablo Quirno a cargo por haber asumido como Canciller de la Nación, informó hoy, 29/10, el resultado de la licitación de la fecha. Se adjudicaron $6,867 billones de los $11,8 billones que tenían vencimiento, un rollover de 57,18%. El gobierno busca dejar liquidez en el mercado para bajar las tasas de interés.
La licitación del Tesoro terminó con un rollover del 57% a tasas similares a la inflación. Se estima que el gobierno busca que bajen las tasas de interés.
Mientras que las dólar-linked quedaron desiertas, las LECAP y BONCAP se adjudicaron a tasas que fueron desde 2,55% a 3% tasa efectiva mensual (TEM) y 35,28% a 44,09% Tasa Interna de Retorno Anual (TIREA).
Estas tasas son menores a las que se venían pagando en los últimos meses que duplicaban o triplicaban la inflación interanual. En este caso, las tasas son similares o apenas superiores a la expectativa de inflación de octubre, que sería de alrededor del 34% interanual. Se estima que el Tesoro compró bonos en los últimos días para justamente bajar las tasas de interés previo a la licitación de hoy, aunque no haya confirmación oficial.
El resultado de la licitación
El ministerio de economía publicó un posteo con el detalle de la licitación:
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó $6,867 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones. Esto significa un rollover de 57,18% sobre los vencimientos del día de la fecha.
LECAP/BONCAP a:
28/11/25 (S28N5) $2,337 billones a 3,09% TEM, 44,09% TIREA
30/01/26 (T30E6) $2,019 billones a 2,91% TEM, 41,07% TIREA
30/04/26 (S30A6) $1,494 billones a 2,68% TEM, 37,35% TIREA
30/10/26 (S30O6) $0,670 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA
30/04/27 (T30A7) $0,346 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA
Dólar Linked a:
28/11/25 (D28N5) - DESIERTA
30/01/26 (D30E6) - DESIERTA
Los especialistas estiman que esta licitación fue positiva
Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, explicó este resultado de la siguiente manera:
Desde Insider Finance, Pablo Lazzati, explicó que el gobierno priorizó la baja en las tasas por sobre el rollover:
