La licitación del Tesoro deja liquidez para bajar tasas, ¿se activará la economía?

28/11/25 (S28N5) $2,337 billones a 3,09% TEM, 44,09% TIREA

30/01/26 (T30E6) $2,019 billones a 2,91% TEM, 41,07% TIREA

30/04/26 (S30A6) $1,494 billones a 2,68% TEM, 37,35% TIREA

30/10/26 (S30O6) $0,670 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA

30/04/27 (T30A7) $0,346 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA

28/11/25 (D28N5) - DESIERTA

30/01/26 (D30E6) - DESIERTA

Los especialistas estiman que esta licitación fue positiva

Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, explicó este resultado de la siguiente manera:

La nula participación en instrumentos dólar linked y el foco en LECAP y BONCAP de corto plazo reflejan la expectativa de un tipo de cambio más estable y de tasas reales aún positivas en el margen. Los pesos no renovados probablemente migren hacia activos en pesos como bonos CER que hoy tienen tasa real cercana al 10%, en un contexto donde el mercado empieza a testear los próximos pasos del Gobierno tras el resultado electoral y la nueva hoja de ruta fiscal y monetaria. La nula participación en instrumentos dólar linked y el foco en LECAP y BONCAP de corto plazo reflejan la expectativa de un tipo de cambio más estable y de tasas reales aún positivas en el margen. Los pesos no renovados probablemente migren hacia activos en pesos como bonos CER que hoy tienen tasa real cercana al 10%, en un contexto donde el mercado empieza a testear los próximos pasos del Gobierno tras el resultado electoral y la nueva hoja de ruta fiscal y monetaria.

Desde Insider Finance, Pablo Lazzati, explicó que el gobierno priorizó la baja en las tasas por sobre el rollover:

Tras la licitación de hoy, se infiere que el Tesoro lo que está buscando es que la tasa se normalice entre 30% y 40%. Hoy las Lecap cortaron en un nivel de 35% a 41%, pero si vemos las cauciones están en torno al 30%, como estuvieron unos meses anteriores, porque si las tasas se normalizan en este nivel, los bancos van a poder empezar a dar préstamos a tasa más baja, lo que generará un impacto positivo en el crédito tanto para personas como para las pymes. Tras la licitación de hoy, se infiere que el Tesoro lo que está buscando es que la tasa se normalice entre 30% y 40%. Hoy las Lecap cortaron en un nivel de 35% a 41%, pero si vemos las cauciones están en torno al 30%, como estuvieron unos meses anteriores, porque si las tasas se normalizan en este nivel, los bancos van a poder empezar a dar préstamos a tasa más baja, lo que generará un impacto positivo en el crédito tanto para personas como para las pymes.

