La licitación del Tesoro deja liquidez para bajar tasas, ¿se activará la economía?

La licitación del Tesoro terminó con un rollover del 57% a tasas similares a la inflación. Se estima que el gobierno busca que bajen las tasas de interés.

29 de octubre de 2025 - 18:25
La secretaría de Finanzas, ya sin Pablo Quirno a cargo por haber asumido como Canciller de la Nación, informó hoy, 29/10, el resultado de la licitación de la fecha. Se adjudicaron $6,867 billones de los $11,8 billones que tenían vencimiento, un rollover de 57,18%. El gobierno busca dejar liquidez en el mercado para bajar las tasas de interés.

Mientras que las dólar-linked quedaron desiertas, las LECAP y BONCAP se adjudicaron a tasas que fueron desde 2,55% a 3% tasa efectiva mensual (TEM) y 35,28% a 44,09% Tasa Interna de Retorno Anual (TIREA).

Estas tasas son menores a las que se venían pagando en los últimos meses que duplicaban o triplicaban la inflación interanual. En este caso, las tasas son similares o apenas superiores a la expectativa de inflación de octubre, que sería de alrededor del 34% interanual. Se estima que el Tesoro compró bonos en los últimos días para justamente bajar las tasas de interés previo a la licitación de hoy, aunque no haya confirmación oficial.

El resultado de la licitación

El ministerio de economía publicó un posteo con el detalle de la licitación:

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó $6,867 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones. Esto significa un rollover de 57,18% sobre los vencimientos del día de la fecha.

LECAP/BONCAP a:

28/11/25 (S28N5) $2,337 billones a 3,09% TEM, 44,09% TIREA

30/01/26 (T30E6) $2,019 billones a 2,91% TEM, 41,07% TIREA

30/04/26 (S30A6) $1,494 billones a 2,68% TEM, 37,35% TIREA

30/10/26 (S30O6) $0,670 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA

30/04/27 (T30A7) $0,346 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA

Dólar Linked a:

28/11/25 (D28N5) - DESIERTA

30/01/26 (D30E6) - DESIERTA

Los especialistas estiman que esta licitación fue positiva

Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, explicó este resultado de la siguiente manera:

La nula participación en instrumentos dólar linked y el foco en LECAP y BONCAP de corto plazo reflejan la expectativa de un tipo de cambio más estable y de tasas reales aún positivas en el margen. Los pesos no renovados probablemente migren hacia activos en pesos como bonos CER que hoy tienen tasa real cercana al 10%, en un contexto donde el mercado empieza a testear los próximos pasos del Gobierno tras el resultado electoral y la nueva hoja de ruta fiscal y monetaria. La nula participación en instrumentos dólar linked y el foco en LECAP y BONCAP de corto plazo reflejan la expectativa de un tipo de cambio más estable y de tasas reales aún positivas en el margen. Los pesos no renovados probablemente migren hacia activos en pesos como bonos CER que hoy tienen tasa real cercana al 10%, en un contexto donde el mercado empieza a testear los próximos pasos del Gobierno tras el resultado electoral y la nueva hoja de ruta fiscal y monetaria.

Desde Insider Finance, Pablo Lazzati, explicó que el gobierno priorizó la baja en las tasas por sobre el rollover:

Tras la licitación de hoy, se infiere que el Tesoro lo que está buscando es que la tasa se normalice entre 30% y 40%. Hoy las Lecap cortaron en un nivel de 35% a 41%, pero si vemos las cauciones están en torno al 30%, como estuvieron unos meses anteriores, porque si las tasas se normalizan en este nivel, los bancos van a poder empezar a dar préstamos a tasa más baja, lo que generará un impacto positivo en el crédito tanto para personas como para las pymes. Tras la licitación de hoy, se infiere que el Tesoro lo que está buscando es que la tasa se normalice entre 30% y 40%. Hoy las Lecap cortaron en un nivel de 35% a 41%, pero si vemos las cauciones están en torno al 30%, como estuvieron unos meses anteriores, porque si las tasas se normalizan en este nivel, los bancos van a poder empezar a dar préstamos a tasa más baja, lo que generará un impacto positivo en el crédito tanto para personas como para las pymes.

