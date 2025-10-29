El Gobierno nacional planea frenar el avance del proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso y retomar la discusión recién con la próxima conformación legislativa. La decisión se enmarca en la intención de La Libertad Avanza (LLA) de recuperar el control político del debate parlamentario y capitalizar el impulso que dejó el triunfo electoral del último domingo.
ESTRATEGIA OFICIALISTA
El Gobierno pone en pausa el Presupuesto y apunta a debatirlo con el nuevo Congreso
El Gobierno quiere controlar la agenda del Congreso y tratará que la discusión del Presupuesto se dé luego del 10 de diciembre, con el recambio parlamentario.
Fuentes oficiales confirmaron que la administración de Javier Milei pretende "dar aire" a las negociaciones con los gobernadores antes de llevar el texto al recinto. En ese sentido, la reunión que el Presidente mantendrá esta semana con los mandatarios provinciales será clave para definir los tiempos del tratamiento.
“La idea es encarar la discusión con una nueva relación de fuerzas en el Congreso”, señalaron desde la Casa Rosada, donde confían en que el recambio legislativo facilitará la aprobación tanto del Presupuesto como de las reformas laboral y tributaria.
El Gobierno busca reacomodar el calendario parlamentario
Durante una nueva reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados, a la que asistieron el vicejefe de Gabinete José Rolandi y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, se dio por sentado que el tratamiento podría pasar para después del 10 de diciembre.
Hasta ahora, la oposición impulsaba un cronograma que fijaba el 4 de noviembre como fecha límite para emitir dictamen y llevar el texto al recinto antes de mediados de mes. Sin embargo, ese esquema quedó desdibujado: Nicolás Massot, quien había propuesto esa agenda, no asistió a las últimas reuniones y el resto de los bloques opositores tampoco presionó para avanzar.
En paralelo, el Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias durante el verano para apurar el debate de las reformas estructurales. “El envión de las elecciones dejó al oficialismo en otra posición política. Ahora puede negociar desde la fuerza, no desde la urgencia”, sostuvo un funcionario del entorno presidencial.
Un discurso más firme desde el Ejecutivo
En el marco de la comisión, Rolandi respondió a las críticas del peronismo y la izquierda sobre la falta de previsión presupuestaria del Gobierno.
“Si quieren, podemos discutir el camino del shutdown; para nosotros sería más fácil. Pero hoy tenemos un presupuesto alineado con la ley vigente”, desafió.
El secretario de Hacienda, por su parte, defendió las proyecciones económicas incluidas en el borrador oficial y minimizó las observaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que había puesto en duda las metas fiscales y de inflación.
“No compartimos las estimaciones del Fondo. Nuestros cálculos son consistentes y el superávit primario se va a mantener”, aseguró Guberman.
Además, ratificó que el Ejecutivo prevé un crecimiento del 5% para 2026 y un ajuste del gasto público cercano al 5% para alcanzar el equilibrio fiscal. “El presupuesto está pensado con racionalidad y eficiencia. Habrá una reducción del gasto operativo del Estado”, detalló.
Expectativas y tensiones en el Congreso por el Presupuesto
El debate dejó también cruces con la oposición. La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó la ejecución del impuesto a los combustibles, que —según advirtió— no estaría destinado al mantenimiento vial como marca la ley. Desde Hacienda respondieron que la ejecución “se ajusta a la disponibilidad de obras necesarias”.
Mientras tanto, el oficialismo apuesta a cerrar filas con los gobernadores para blindar la aprobación del Presupuesto una vez renovado el Congreso. En Balcarce 50 reconocen que “no hay apuro” y que la prioridad inmediata pasa por consolidar una base de apoyo político para encarar las reformas que Javier Milei quiere poner en marcha antes de fin de año.
