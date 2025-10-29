El Gobierno pone en pausa el Presupuesto y apunta a debatirlo con el nuevo Congreso

En paralelo, el Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias durante el verano para apurar el debate de las reformas estructurales. “El envión de las elecciones dejó al oficialismo en otra posición política. Ahora puede negociar desde la fuerza, no desde la urgencia”, sostuvo un funcionario del entorno presidencial.

Un discurso más firme desde el Ejecutivo

En el marco de la comisión, Rolandi respondió a las críticas del peronismo y la izquierda sobre la falta de previsión presupuestaria del Gobierno.

“Si quieren, podemos discutir el camino del shutdown; para nosotros sería más fácil. Pero hoy tenemos un presupuesto alineado con la ley vigente”, desafió.

El secretario de Hacienda, por su parte, defendió las proyecciones económicas incluidas en el borrador oficial y minimizó las observaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que había puesto en duda las metas fiscales y de inflación.

“No compartimos las estimaciones del Fondo. Nuestros cálculos son consistentes y el superávit primario se va a mantener”, aseguró Guberman.

Además, ratificó que el Ejecutivo prevé un crecimiento del 5% para 2026 y un ajuste del gasto público cercano al 5% para alcanzar el equilibrio fiscal. “El presupuesto está pensado con racionalidad y eficiencia. Habrá una reducción del gasto operativo del Estado”, detalló.

Expectativas y tensiones en el Congreso por el Presupuesto

El debate dejó también cruces con la oposición. La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó la ejecución del impuesto a los combustibles, que —según advirtió— no estaría destinado al mantenimiento vial como marca la ley. Desde Hacienda respondieron que la ejecución “se ajusta a la disponibilidad de obras necesarias”.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a cerrar filas con los gobernadores para blindar la aprobación del Presupuesto una vez renovado el Congreso. En Balcarce 50 reconocen que “no hay apuro” y que la prioridad inmediata pasa por consolidar una base de apoyo político para encarar las reformas que Javier Milei quiere poner en marcha antes de fin de año.

