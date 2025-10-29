Antes de la audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la que la Argentina intentará revertir la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de YPF, el Gobierno le pidió a la jueza Loretta Preska que postergue hasta el 21 de noviembre el plazo para entregar de chats y mails de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios y exfuncionarios de Economía.
DÍA D - Juicio por YPF:
El Gobierno pidió más tiempo para entregar mails de Caputo, Massa y Cía.
Horas antes de la audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF, el Gobierno pidió tiempo para entregar los mails de Caputo, Massa y otros funcionarios, cuyo plazo vencía mañana.
El analista de Latam Advisors LLC, y experto en el tema, Sebastián Maril, publicó imagen de la solicitud esta mañana:
Tal como publicó el experto en la redes, hoy la Argentina "enfrenta su cita más importante desde sus inicios hace 10 años" en la que intentará revertir "una década de fallos adversos que incluye una discusión sobre si este caso debería haberse llevado a cabo en Buenos Aires, si la Juez Preska aplicó correctamente las leyes de la República Argentina y si la fórmula, según establecen los estatutos de YPF, arrojan un fallo de US$ 16.100 millones".
En tanto, en la vereda de enfrente, los beneficiarios del fallo intentarán reincorporar a YPF en el caso y la petrolera se defenderá de este intento:
Los mails de Caputo, Massa y otros...
En septiembre de 2023, Loretta Preska condenó al país a pagar US$16.000 millones al fondo Burford y otros por la expropiación de la petrolera, y emplazó al Gobierno a presentar los mails y chat de funcionarios y exfuncionarios antes de este jueves 30 de octubre. Incluso advirtió que si la Argentina no cumplía la diligencia, podría ser objeto de sanciones.
La entrega de información está relacionada con la intención de los beneficiarios del fallo de descubrir si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como "alter ego" de la República.
A principios de octubre, en una audiencia presidida por Preska, los demandantes insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de eso.
La magistrada reafirmó entonces su orden para que la Argentina otorgue los mails y chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios, y emplazó al país a hacerlo antes de este jueves 30 y advirtió que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.
En las últimas horas, más precisamente, en la noche del martes, la defensa argentina presentó el escrito ante el juzgado de Loretta Preska en el que le informa que va a pedir a más de 30 funcionarios y exfuncionarios que "cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles".
Pero para ello, en el escrito, los abogados del país solicitaron que extienda el plazo hasta el 21 de noviembre.
