Maximiliano Pullaro inicia una nueva etapa de relación con el Gobierno

Desde su entorno, reiteraron que Santa Fe está dispuesta a participar de los consensos "si el Presidente se deja ayudar". Sobre ese marco, Pullaro buscará que, además del temario propuesto por Milei, se incluyan temas de interés provincial como el cumplimiento de los fallos por deudas con la Nación y la reactivación de inversiones en infraestructura.

image El Gobernador de Santa Fe vuelve por Javier Milei.

El guiño de Guillermo Francos

Tras los resultados del domingo, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, celebró y remarcó que dicho respaldo le permitirá al Gobierno "trabajar con mayor facilidad en el Congreso". En diálogo con la Radio LT9, indicó que la ciudadanía "reconoció el esfuerzo y claridad con que se encararon estos dos años de gestión tan difíciles".

"Fue un día de alegría. El pueblo argentino decidió acompañarnos mayoritariamente en esta nueva etapa pese a las dificultades que puso la oposición en el Congreso", expresó el funcionario.

Al ser consultado por el vínculo con los mandatarios provinciales, Francos subrayó la importancia de los gobernadores en esta etapa política.

En ese sentido, valoró especialmente la relación con Pullaro a quien calificó como "un colaborador que siempre ha sido parte de esto, más allá de las diferencias ideológicas" y también destacó el vínculo personal que tienen: "Vamos a trabajar muy bien en conjunto y con toda la buena voluntad".

Sin ir más lejos, en la antesala a la mesa de diálogo de este jueves, el santafesino conversó telefónicamente con Francos quien sigue siendo uno de los interlocutores del gobierno nacional con la Casa Gris, pese a que esa relación no logró materializarse en respuestas a las demandas de la provincia en estos dos años de gestión.

Del golpe electoral a cambiar el chip

El domingo electoral dejó una postal que pocos en la Casa Gris estaban preparados para asumir. El gobernador, que había decidido ponerse al frente de la campaña de Provincias Unidas, sufrió una derrota histórica. No solo quedó tercero —detrás de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria—, sino que lo hizo por una diferencia abrumadora que expuso los límites de su proyecto y las inconsistencias de su estrategia política.

La polarización —usual en las legislativas nacionales— no sólo se llevó por delante a Provincias Unidas en los distritos grandes que gobiernan Martín Llaryora o Pullaro; de igual manera se repitió el panorama sombrío para Carlos Sadir en Jujuy, Ignacio Torres en Chubut y Claudio Vidal en Santa Cruz. Sólo en Jujuy la U quedó en segundo lugar mientras que en la Patagonia cayó al tercer puesto.

image Llamado de atención y análisis de cara al 2027.

El resultado fue un cachetazo político de dimensiones inéditas. En el nuevo mapa santafesino, LLA emerge como primera fuerza con más del 40% de los votos, el peronismo retiene su piso histórico con el 28%, y Provincias Unidas se desploma al 18%. La lectura es clara: la polarización se consolidó, y los experimentos "federales" o “de centro” quedaron atrapados entre dos polos ideológicos fuertes.

Ahora, Pullaro enfrenta un escenario político mucho más adverso que el de hace apenas un año donde el desafío será doble.

