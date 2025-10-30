Comedias no: Según la ciencia, las pelis de terror bajan la depresión y la ansiedad

Además, datos recientes muestran que durante la pandemia, los fanáticos del terror fueron más resilientes: pudieron procesar noticias alarmantes sin angustiarse tanto, lo cual refuerza la idea de que enfrentarse al miedo de manera controlada entrena la mente para la vida real.

Aprender a manejar la depresión con el cine de terror

El terror, aparte de adrenalina, también puede ser una herramienta terapéutica. Así lo indican experiencias como con el videojuego holandés MindLight, en la que los chicos controlan su miedo para superar a monstruos virtuales, y muestran que exponerse a situaciones aterradoras en un entorno seguro ayuda a regular las emociones.

Scrivner asegura que "el contenido de horror permite experimentar miedo en un entorno seguro, practicar la revalorización cognitiva y tolerar sensaciones incómodas", lo que se traduce en habilidades que sirven para enfrentar la ansiedad cotidiana.

image El terror puede entrenar las emociones y la resiliencia, como muestran terapias y videojuegos diseñados para regular el miedo. Nos permite explorar límites, conocernos y practicar cómo reaccionar ante situaciones reales.

En este sentido, el Recreational Fear Lab en Dinamarca coincide: el terror formaliza los escenarios de peores casos, permitiendo entrenar la mente para interpretar la amenaza con más realismo y menos pánico. Adam Lowenstein, director del Horror Studies Center de la Universidad de Pittsburgh, agrega que grandes olas de cine de terror coinciden con momentos históricos traumáticos, y funcionan como un barómetro del miedo colectivo: desde los monstruos clásicos de los '30 hasta los éxitos comerciales actuales como Pecadores y La noche de la desaparición.

Para quien lo mira de forma consciente, el terror nos permite explorar límites, conocernos mejor y entrenarnos para situaciones reales. Como dice Greg Siegle, neurocientífico de la Universidad de Pittsburgh, "Con la narrativa correcta, enfrentar el miedo nos enseña dónde realmente estamos seguros y cómo responder al estrés de la vida real".

En definitiva, esa noche frente a El Exorcista que parecía un castigo de la adolescencia podía haber sido, en realidad, una lección sobre cómo manejar el miedo y la ansiedad. Y ahora, después de entenderlo, quizás sea hora de sentarse de nuevo y mirar un poco más de cerca.

