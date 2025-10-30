Cuál es la billetera virtual que paga más por poner a rendir tus pesos

image

Billetera virtual: cuál paga mejor por poner a rendir pesos

Hoy en día hay algunas billeteras con cuentas remuneradas que sorprendieron a todos. Carrefour Banco, una de las más nuevas, sorprendió al ofrecer una TNA del 58%. Así se ubica entre las más altas. La siguiente es Fiwind, la cual ofrece un 50% pero con un tope de remuneración de $750.000.