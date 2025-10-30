Marcelo Tinelli bancó a la reforma laboral de Milei y en redes le dieron con todo

El periodista Nacho Rodríguez (C5N) fue uno de los primeros en retrucar su publicación con ironía: "Igual tenés que pagar los sueldos, Tinelli... ¿quién le avisa?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1983513507149603164&partner=&hide_thread=false Igual tenes que pagar los sueldos, Tinelli…….. Quien le avisa? pic.twitter.com/Dx3D6Nknn9 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 29, 2025

Y los comentarios en redes se multiplicaron: "Tinelli toda la vida rodeado de sueldos impagos y cheques rebotados, y ahora aplaude la reforma laboral. Un crack del timing", escribió un usuario. Otro fue más directo: "Obvio que apoya, si vive esquivando juicios laborales".

Y hubo todavía más. "Tinelli debería ser el ejemplo perfecto de por qué necesitamos más derechos laborales, no menos", escribió una usuaria en X. Otro ironizó: "¿Cómo no va a apoyar la reforma laboral si tiene juicios, paga miserias y ya fundió al Badajoz y a San Lorenzo?".

La reforma laboral que le cae justo a Tinelli

No es un gesto aislado que Tinelli se muestre a favor de la reforma laboral de Milei. En el mundo empresario, donde la mitad de las pymes tiene juicios laborales abiertos, muchos celebran la "modernización" que propone el Gobierno. Así lo dejó claro Milei en A24: "Si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, eso quiere decir que el régimen no funciona". Y adelantó que su plan busca flexibilizar los contratos y reducir costos para quienes generan empleo.

image El apoyo de Tinelli refleja un alineamiento con el nuevo clima proempresarial que impulsa Milei. Su entusiasmo por la flexibilización laboral contrasta con sus propios conflictos como empleador.

Mientras La Libertad Avanza consolida poder en el Congreso, el conductor se acomoda al nuevo clima político. Su "excelente" es una forma de marcar territorio. En su cabeza, si el Estado se corre, los empresarios ganan margen. Pero el problema es que Tinelli, más que un modelo de gestión eficiente, arrastra una historia de conflictos, juicios y promesas incumplidas.

En definitiva, aquel aplauso suyo viene con mensaje político, empresarial y simbólico. En un país donde el rating y la grieta se cruzan cada vez más, Tinelli entendió que estar del lado de Milei hoy es rentable, al menos en el discurso. Lo demás (los juicios, las deudas, los reclamos) quedará para más adelante, como suele hacer con todo.

