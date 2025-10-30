Yanina Latorre se metió en el barro y eligió entre Nicolás Occhiato y Migue Granados

Yuyito González le cortó el rostro a Yanina Latorre

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Yanina Latorre enfureció cuando Yuyito González se negó a darle una nota para el programa Sálvese quien pueda que conduce por la pantalla de América TV.

Es que desde el ciclo televisivo instalaron un móvil en La Rural para cubrir un evento en el que se hizo presente la expareja del presidente Javier Milei, quien no dio lugar a iniciar una conversación con la conductora.

En el momento en que el movilero le ofreció a la artista colocarse un auricular para dar inicio a la entrevista no quiso saber nada. "Yani quiere saludarte en el piso", le comentó el cronista a lo que le dijo tajante y con suma ironía: "Bueno, otro día me saluda".

La cara de quien además es la histórica panelista de LAM se transformó y de inmediato apeló a criticar su apariencia física. "Nos pintó la cara. Con esas extensiones podridas", fue lo primero que lanzó después de la negativa.

