El 14 de diciembre se entregarán los Martín Fierro de canales de streaming por primera vez y la polémica no tardó en llegar, a raíz de las nominaciones y sobre cómo se iban a anunciar los ternados es que resurgió la brutal interna que hay entre las principales potencias LUZU TV y OLGA y Yanina Latorre no se quedó afuera.
GUERRA DEL STREAMING
Yanina Latorre se metió en el barro y eligió entre Nicolás Occhiato y Migue Granados
De cara a la entrega de los Martín Fierro de canales de streaming, Yanina Latorre se refirió tajante sobre el cruce entre los líderes de LUZU TV y OLGA.
Por medio del programa radial que conduce en El Observador, se refirió al enfrentamiento existente entre Nicolás Occhiato y Migue Granados y dejó en claro de qué lado está. "Migue Granados se hace el boludo, yo prefiero la gente que va de frente", sentención.
Asismismo, recordó cuando estuvo como invitada en el programa Soñé que volaba, que conduce el rosarino, y contó: "Cuando yo fui de invitada a OLGA de invitada a lo de Migue Granados a mí no me hicieron divertir". "A mí me sentaron en un banquillo de acusados", consideró la comunicadora al respecto de las preguntas que les hicieron en torno a por qué se dedicaba a hacer chimentos.
"No es que ni siquiera me bardaron, me acusaron como si yo hiciera algo ilegal", agregó posteriormente dejando en claro que si tuviera que elegir se quedaría con el exnovio de Flor Vigna que se perfila a ser uno de los grandes ganadores en la entrega de galardones.
Yuyito González le cortó el rostro a Yanina Latorre
Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Yanina Latorre enfureció cuando Yuyito González se negó a darle una nota para el programa Sálvese quien pueda que conduce por la pantalla de América TV.
Es que desde el ciclo televisivo instalaron un móvil en La Rural para cubrir un evento en el que se hizo presente la expareja del presidente Javier Milei, quien no dio lugar a iniciar una conversación con la conductora.
En el momento en que el movilero le ofreció a la artista colocarse un auricular para dar inicio a la entrevista no quiso saber nada. "Yani quiere saludarte en el piso", le comentó el cronista a lo que le dijo tajante y con suma ironía: "Bueno, otro día me saluda".
La cara de quien además es la histórica panelista de LAM se transformó y de inmediato apeló a criticar su apariencia física. "Nos pintó la cara. Con esas extensiones podridas", fue lo primero que lanzó después de la negativa.
---------------------
Más noticias en Urgente24
Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween
Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas