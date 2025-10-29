Diego Torres y Ángela Torres sorprendieron a todos en los estudios de Luzu TV con una visita familiar que nadie esperaba. Empezó como un encuentro musical pero terminó recordando episodios de violencia de género debido a la presencia de uno de los músicos de fondo, también de la familia Torres, que rápidamente se viralizó en redes.
Salió en Luzu TV el sobrino de Diego Torres y generó revuelo por violencia de género
Ángela Torres trajo a su tío Diego Torres a Luzu TV, pero un invitado causó revuelo en redes por su presencia y despertó denuncias de violencia de género.
La cara que no se vio en Luzu TV
Este lunes, Benjamín Torres estuvo en los estudios de Luzu TV para musicalizar la mañana de Nadie Dice Nada, acompañado por su tío Diego y junto a su prima Ángela, una de las figuras más estables del programa.
En principio era un encuentro familiar y artístico pero terminó derivando en un momento tenso y viral cuando la cantante Sofía Mora, quien mantuvo una relación con él por más de un año, decidió denunciarlo públicamente en X (ex Twitter): "Buenísimo, el tipo que me pegó un trompazo en la cara, como si nada en la televisión".
Inmediatamente, se multiplicaron comentarios que vinculaban la aparición televisiva con los hechos denunciados.
En distintas entrevistas, Mora contó con detalle lo que vivió: "Yo tuve una historia de cómo me enamoré muy linda, yo me enamoré de una manera muy genuina. Y de repente, comenzó a sacarse la máscara y demostrarme que era una persona enferma. Era una persona insegura, violenta y narcisista que no le importaba arruinarte un momento y hacértela pasar mal por una inseguridad de él y lo manifestaba de manera violenta" (Javi Gutiérrez, entrevista).
Además, reveló que después de terminar la relación se comunicó con la ex pareja anterior de Benja, quien confirmó episodios de violencia similares: "Sí, todo lo que me estás contando me hace recordar lo que yo viví. También le pegaba piñas a las paredes, me zamarreaba de los brazos; era un violento". Es decir que no se trató de un hecho aislado, sino de un patrón de comportamiento reiterado de violencia física y psicológica.
Más allá de la denuncia, Mora canalizó esta experiencia en su arte. Su último EP, El mundo real, refleja la transición de un enamoramiento genuino al choque con la realidad de la violencia y la manipulación emocional que sufrió, una decisión artística que le suma contexto a la denuncia y que demuestra cómo su propio dolor se transformó en una herramienta de visibilización.
Cuando el apellido pesa más que la denuncia
Hay un fenómeno más complejo detrás de la situación de Sofía Mora y Benjamín Torres: cuando la víctima enfrenta a alguien con un apellido conocido, la visibilidad y la repercusión mediática muchas veces quedan limitadas. Como dijo ella en diálogo con minutouno.com, "Supongo que al tener apellido ningún medio quiere involucrarse en el tema", señalando la dificultad de que su denuncia tuviera un eco más amplio en su momento.
El relato también incluye episodios de manipulación y violencia psicológica que se alternaban con momentos de aparente normalidad y afecto, lo que hacía difícil que la víctima identifique la toxicidad: "Tuvimos una situación donde me pegó una piña. Siento que lo que a mí me hizo no darme cuenta era que capaz él me trataba como una reina cinco días a la semana y los otros restantes me faltaba el respeto psicológicamente, verbalmente y físicamente".
Además, la confirmación de la ex pareja anterior del músico, sumada a la viralización del tuit, destapó la olla sobre la impunidad mediática que muchas veces protege a figuras con conexiones familiares o reconocimiento público, incluso cuando hay denuncias concretas.
Mientras la exposición de Benja Torres sigue creciendo por sus apariciones televisivas, Sofía Mora sostiene que contar su historia es la única manera de que lo sucedido no quede en silencio, un mensaje que hace eco en un contexto donde la visibilidad puede ser un arma contra la impunidad, y donde el arte permite transformar experiencias traumáticas en algo que otros puedan escuchar y entender.
