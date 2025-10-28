Ángela Torres sorprendió con un dato sobre Diego Torres: "Les va a cambiar la vida"

Ángela respondió entre risas: "Te quiero, tío", y luego confesó: "Yo lloro como loca cuando voy a ver al tío… Hay momentos donde de repente me miro con mis primos… Es que son canciones que escucho desde que nací y hay momentos muy emotivos en los shows en los que nos miramos con mis primos y terminamos todos abrazados, llorando".

image La artista homenajeó a Lolita en su debut en el Teatro Margarita Xirgu, mientras comparte con Diego Torres momentos emotivos que reflejan el peso del legado familiar y su vínculo artístico.

El debut de Ángela en el Teatro Margarita Xirgu confirmó que el apellido artístico, aparte de abrir puertas, también lleva un legado emocional que la artista sabe canalizar en cada interpretación. Durante su show, presentó su primer disco, No me olvides, y cerró con un homenaje a Lolita Torres interpretando "La niña de fuego" a capella, bajo un único haz de luz, en un momento que dejó al público en silencio absoluto.

Además, el vínculo con Diego Torres sigue siendo fuerte y auténtico: "Cuando canta la canción para la abuela es un momentazo. Pasás por todo. De repente estás cagándote de risa, de repente llorando, de repente bailando. Hay un poco de todos los condimentos", contó Ángela. Y su tío agregó: "Yo me separé y la primera que cayó a visitarme fue ella".

Esta confesión, más que un dato curioso, pone en primer plano cómo el apellido Torres representa un deje de memoria, legado y estrategia, y cómo Ángela, lejos de minimizar su propia identidad, reconoce el peso y la inspiración de su familia, humanizando una historia que muchas veces se reduce a titulares sin contexto.

