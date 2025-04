La 'venganza' de Marley en Luzu TV: Le robó el lugar a Nicolás Occhiato

Yo estaba esquiando de lo más tranquilo y de repente me dicen: 'Nicolás Occhiato conduce La Voz'. Esto no puede ser. Y yo dije, yo me quedo con lo que hace él. Yo me quedo con Luzu Yo estaba esquiando de lo más tranquilo y de repente me dicen: 'Nicolás Occhiato conduce La Voz'. Esto no puede ser. Y yo dije, yo me quedo con lo que hace él. Yo me quedo con Luzu