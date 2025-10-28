Javier Milei también le ganó a las encuestas

A su vez, ese informe indicaba que el 53% de los santafesinos aprobaba la gestión de Maximiliano Pullaro, frente a solo un 39% de imagen positiva para Javier Milei, anticipando un contexto más favorable al oficialismo provincial que al nacional.

Posterior a ello, a mediados de este mes, las consultoras Innova Opinión Pública e In.fluencia Consultoría repitieron la tendencia. Ambas coincidían en que Scaglia y Tepp se disputaban el liderazgo con márgenes que no superaban los tres puntos, y que Pellegrini quedaba tercero, con valores cercanos al 22 o 23%. Incluso, los relevamientos destacaban la "estabilidad del voto provincial" y la "caída del arrastre nacional libertario" en Santa Fe.

Las urnas dijeron lo contrario

Los resultados oficiales desmintieron de forma categórica esos pronósticos. Lejos de perder fuerza, LLA se hizo fuerte con gran respaldo del voto joven, el desencanto con la política tradicional y el arrastre de la figura presidencial de Milei, que volvió a mostrar competitividad en el interior santafesino y en todo el país. Se llevó el 40% en Santa Fe y replicó la tendencia en el acumulado de todo el país.

Por el contrario, el oficialismo provincial no logró retener el voto urbano ni sostener la paridad proyectada, mientras que el peronismo se erigió como segunda fuerza. Las urnas, una vez más, desmintieron los sondeos y redefinieron el mapa político santafesino.

image La Libertad Avanza ganó en 55 de las 65 ciudades que tiene la provincia de Santa Fe.

La Justicia Electoral analizará el aumento de votos nulos

Este martes (28/10) a las 18, comenzará el escrutinio definitivo en la provincia, etapa que marcará el cierre del proceso electoral iniciado el domingo. Además de ajustar los resultados finales de cada fuerza política, la Justicia Electoral pondrá especial atención en el incremento de votos nulos registrados en los comicios.

Al respecto, Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral, entiende que "entre jueves y viernes tendríamos que tenerlo finalizado". Sobre esa línea, precisó que hasta el momento no se presentaron reclamos ni impugnaciones de mesas por parte de los espacios políticos, por lo que el procedimiento debería desarrollarse con normalidad y rapidez.

image Comienza el escrutinio definitivo.

Una vez concluido el conteo, el organismo procederá a destruir las boletas, tal como lo establece la normativa vigente. "Es un material que se tiene que destruir por seguridad", explicó Gutiérrez.

Previo a esa instancia, la Secretaría Electoral anticipó que llevará adelante un análisis sobre la notable suba de votos nulos en comparación con elecciones anteriores.

Según los resultados provisorios, el 4,8% del padrón anuló su voto, cifra que equivale a 86.605 sufragios y que, en términos numéricos, posiciona a esta categoría como la cuarta fuerza más votada en la provincia.

"Nosotros advertimos esa situación y la idea es hacer un análisis en las mesas donde hubo mayor cantidad de votos nulos para entender esta situación. Al ser la primera vez que votamos con este sistema, lo que tenemos que analizar es si hubo un error en que el electorado no comprendió algo y cometió un error anulando la boleta, o si fue una manifestación del elector de anular el voto de forma deliberada". "Nosotros advertimos esa situación y la idea es hacer un análisis en las mesas donde hubo mayor cantidad de votos nulos para entender esta situación. Al ser la primera vez que votamos con este sistema, lo que tenemos que analizar es si hubo un error en que el electorado no comprendió algo y cometió un error anulando la boleta, o si fue una manifestación del elector de anular el voto de forma deliberada".

Así lo señaló la secretaria Electoral y desde la Justicia agregaron que, al contar con un sistema nuevo, "la es que sea superador entre esta elección y la que viene".

Más contenidos en Urgente24:

Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...

Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"