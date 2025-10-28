SANTA FE. Los resultados del domingo dejaron entrever que las encuestas provinciales volvieron a estrellarse. Los comicios sacudieron el tablero político y social, con un contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA). Su lista, encabezada por Agustín Pellegrini, obtuvo cuatro bancas: lo acompañarán Yamile Tomassini, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.
Javier Milei también le ganó a las encuestas
Por su parte, Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta serán diputados nacionales por los tres lugares que consiguió Fuerza Patria, que en el acumulado quedó detrás de LLA pero más cerca que Provincias Unidas, que quedó en un tercer lugar lejano permitiendo ingresar a su cabeza de lista, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y el segundo candidato en la lista, Pablo Farías.
Los números fueron tan diferentes que vale revisar qué mostraban los sondeos previos, los cuales aseguraban que "Provincias Unidas y Fuerza Patria" disputaban estas elecciones "cabeza a cabeza".
Encuestas fallidas
En la antesala electoral, las principales consultoras locales coincidían en proyectar un empate técnico entre Fuerza Patria y Provincias Unidas, dejando a LLA en un pobre tercer lugar y una intención de voto inferior al 25%.
El estudio de GyC Comunicaciones, realizado entre el 19 y el 30 de septiembre, ubicaba a Tepp (Fuerza Patria) con el 26%, seguida por Scaglia (Provincias Unidas) con el 25%, y Pellegrini (LLA) con apenas el 21%.
A su vez, ese informe indicaba que el 53% de los santafesinos aprobaba la gestión de Maximiliano Pullaro, frente a solo un 39% de imagen positiva para Javier Milei, anticipando un contexto más favorable al oficialismo provincial que al nacional.
Posterior a ello, a mediados de este mes, las consultoras Innova Opinión Pública e In.fluencia Consultoría repitieron la tendencia. Ambas coincidían en que Scaglia y Tepp se disputaban el liderazgo con márgenes que no superaban los tres puntos, y que Pellegrini quedaba tercero, con valores cercanos al 22 o 23%. Incluso, los relevamientos destacaban la "estabilidad del voto provincial" y la "caída del arrastre nacional libertario" en Santa Fe.
Las urnas dijeron lo contrario
Los resultados oficiales desmintieron de forma categórica esos pronósticos. Lejos de perder fuerza, LLA se hizo fuerte con gran respaldo del voto joven, el desencanto con la política tradicional y el arrastre de la figura presidencial de Milei, que volvió a mostrar competitividad en el interior santafesino y en todo el país. Se llevó el 40% en Santa Fe y replicó la tendencia en el acumulado de todo el país.
Por el contrario, el oficialismo provincial no logró retener el voto urbano ni sostener la paridad proyectada, mientras que el peronismo se erigió como segunda fuerza. Las urnas, una vez más, desmintieron los sondeos y redefinieron el mapa político santafesino.
La Justicia Electoral analizará el aumento de votos nulos
Este martes (28/10) a las 18, comenzará el escrutinio definitivo en la provincia, etapa que marcará el cierre del proceso electoral iniciado el domingo. Además de ajustar los resultados finales de cada fuerza política, la Justicia Electoral pondrá especial atención en el incremento de votos nulos registrados en los comicios.
Al respecto, Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral, entiende que "entre jueves y viernes tendríamos que tenerlo finalizado". Sobre esa línea, precisó que hasta el momento no se presentaron reclamos ni impugnaciones de mesas por parte de los espacios políticos, por lo que el procedimiento debería desarrollarse con normalidad y rapidez.
Una vez concluido el conteo, el organismo procederá a destruir las boletas, tal como lo establece la normativa vigente. "Es un material que se tiene que destruir por seguridad", explicó Gutiérrez.
Previo a esa instancia, la Secretaría Electoral anticipó que llevará adelante un análisis sobre la notable suba de votos nulos en comparación con elecciones anteriores.
Según los resultados provisorios, el 4,8% del padrón anuló su voto, cifra que equivale a 86.605 sufragios y que, en términos numéricos, posiciona a esta categoría como la cuarta fuerza más votada en la provincia.
Así lo señaló la secretaria Electoral y desde la Justicia agregaron que, al contar con un sistema nuevo, "la es que sea superador entre esta elección y la que viene".
