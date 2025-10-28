Microsoft, una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, fue fundada en 1975 por Bill Gates, cuando aún era un estudiante de la Universidad de Harvard y en un contexto en el que las personas todavía usaban máquinas de escribir, papel de carbón o un mimeógrafo para copiar un documento
GIGANTE TECNOLÓGICO
El nacimiento del imperio Microsoft: Cómo Bill Gates cosechó su fortuna
Microsoft, la corporación tecnológica multinacional, nació cuando dos aficionados de la informática pusieron manos a la acción y desarrollaron un intérprete del lenguaje BASIC.
En ese momento, la empresa MITS había lanzado una de las primeras microcomputadoras comerciales, el Altair 8800, y ante ello Bill Gates, junto a su amigo Paul Allen, apasionados por la informática y quienes habían leído un artículo sobre el Altair en la revista Popular Electronics, vieron la oportunidad de desarrollar un intérprete de BASIC (lenguaje de programación sencillo) para esa máquina.
El programa fue un éxito rotundo y así, el 4 de abril de 1975, ambos crearon “Microsoft” (una combinación de microcomputer y software). La pequeña compañía fue fundada por ambos en Albuquerque, Nuevo México, cuando las microcomputadoras recién comenzaban a surgir y aún no estaban al alcance de la población común.
Gates impulsó la idea de licenciar el software. En 1976, abandonó la Universidad de Harvard y se trasladó a Albuquerque, sede de MITS, para acordar con esa empresa la cesión del 50 % de los derechos del lenguaje de programación BASIC. Al año siguiente, se enteró del éxito de la empresa Apple y de que esta necesitaba un intérprete de BASIC.
En 1980, se reunió con representantes de IBM en Seattle, quienes buscaban el sistema operativo CP/M. Él les informó de la existencia de una versión similar llamada QDOS u 86DOS, comprometiéndose a conseguir una licencia no exclusiva a fin de adaptarla.
Bill Gates consiguió venderles la idea del sistema operativo MS - DOS, sin contar aún con este, comprando el 86DOS a muy bajo precio a un joven programador llamado Tim Paterson. IBM necesitaba dicho sistema operativo para competir con Apple, por lo que la negociación se tornó flexible y Gates obtuvo lo que quería.
Microsoft, la incipiente empresa de Gates y su amigo Paul Allen, quiso quedarse con los derechos de licencia, mantenimiento, e incluso la facultad de vender el DOS a otras compañías. IBM aceptó, considerando que las ganancias provendrían del hardware y no del software, lo cual fue un error garrafal.
Pocos días después, Microsoft compró por 50.000 dólares los derechos de autor del QDOS a Tim Paterson, quien trabajaba para la Seattle Computer Products, y lo vendió a IBM como MS-DOS (Microsoft Disk Operative System).
IBM no compró el MS-DOS, sino que acordó pagar a Microsoft un canon por cada copia junto con un IBM-PC, decisión que convirtió a Microsoft en la empresa dominante del sotware durante las siguientes décadas.
Años más tarde, al copiar el entorno gráfico de Apple (originalmente la interfaz gráfica y el «ratón» fueron desarrollados por Xerox PARC) en el ordenador Lisa, Bill Gates se propuso incorporar también el entorno gráfico y el «ratón» para operarlo.
Mientras, Steve Jobs, fundador de Apple, iniciaba el desarrollo del Macintosh, Bill Gates visitó las oficinas de Apple. El creador de Microsoft le ofreció a Apple mejorar sus hojas de cálculo y otros programas, al mismo tiempo que amenazó con vender su material informático a IBM, con lo que obtuvo una alianza temporal entre Apple y Microsoft.
Microsoft obtuvo legalmente la tecnología del entorno gráfico y del ratón, y lanzó al mercado Microsoft Windows, como directo competidor de Macintosh.
Esto marcó un antes y un después en Microsoft, ya que el sistema operativo Microsoft Windows (en todas sus versiones) se utiliza en la mayor parte de los ordenadores personales del mundo.
Bill Gates, el creador de Microsoft: de niño programador a un poderoso magnate tecnológico
Bill Gates, a los trece años, diseñó sus primeros programas de software y un juego de tres en raya (tic-tac-toe). Lo hizo mientras estudiaba en Lakeside School, una escuela privada en Seattle que le proporcionó acceso a una computadora, algo poco común en aquel entonces. En ese momento, conoció a su amigo, Paul Allen.
En su último año de secundaría, trabajó programando para una compañía eléctrica en Washington. Luego, se inscribió en la Universidad de Harvard, pero la abandonó en su segundo año para fundar Microsoft junto a su amigo de secundaria.
Gates se lanzó al abismo con Microsoft, pero sin darse cuenta, le dio en la tecla: su empresa jugaría un papel crucial en transformar la informática y en darle acceso a la gente común a una computadora personal. Al mismo tiempo, lo llevaría a figurar en la lista de multimillonarios de Forbes de 1987.
Según Forbes, Bill Gates hoy por hoy es la novena persona más rica del mundo, con una fortuna de casi 128 mil millones de dólares.
