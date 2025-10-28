El nacimiento del imperio Microsoft: Cómo Bill Gates cosechó su fortuna

Bill Gates consiguió venderles la idea del sistema operativo MS - DOS, sin contar aún con este, comprando el 86DOS a muy bajo precio a un joven programador llamado Tim Paterson. IBM necesitaba dicho sistema operativo para competir con Apple, por lo que la negociación se tornó flexible y Gates obtuvo lo que quería.

Microsoft, la incipiente empresa de Gates y su amigo Paul Allen, quiso quedarse con los derechos de licencia, mantenimiento, e incluso la facultad de vender el DOS a otras compañías. IBM aceptó, considerando que las ganancias provendrían del hardware y no del software, lo cual fue un error garrafal.

image Bill Gates creó Micrsoft en 1975, junto a un amigo. Hoy en día es una de las diez personas más ricas del mundo y su fortuna supera los 100 mil millones de dólares, según la revista Forbes. | GENTILEZA DE IMAEN REUTERS/Stephanie Lecocq

Pocos días después, Microsoft compró por 50.000 dólares los derechos de autor del QDOS a Tim Paterson, quien trabajaba para la Seattle Computer Products, y lo vendió a IBM como MS-DOS (Microsoft Disk Operative System).

IBM no compró el MS-DOS, sino que acordó pagar a Microsoft un canon por cada copia junto con un IBM-PC, decisión que convirtió a Microsoft en la empresa dominante del sotware durante las siguientes décadas.

Años más tarde, al copiar el entorno gráfico de Apple (originalmente la interfaz gráfica y el «ratón» fueron desarrollados por Xerox PARC) en el ordenador Lisa, Bill Gates se propuso incorporar también el entorno gráfico y el «ratón» para operarlo.

Mientras, Steve Jobs, fundador de Apple, iniciaba el desarrollo del Macintosh, Bill Gates visitó las oficinas de Apple. El creador de Microsoft le ofreció a Apple mejorar sus hojas de cálculo y otros programas, al mismo tiempo que amenazó con vender su material informático a IBM, con lo que obtuvo una alianza temporal entre Apple y Microsoft.

image

Microsoft obtuvo legalmente la tecnología del entorno gráfico y del ratón, y lanzó al mercado Microsoft Windows, como directo competidor de Macintosh.

Esto marcó un antes y un después en Microsoft, ya que el sistema operativo Microsoft Windows (en todas sus versiones) se utiliza en la mayor parte de los ordenadores personales del mundo.

Bill Gates, el creador de Microsoft: de niño programador a un poderoso magnate tecnológico

Bill Gates, a los trece años, diseñó sus primeros programas de software y un juego de tres en raya (tic-tac-toe). Lo hizo mientras estudiaba en Lakeside School, una escuela privada en Seattle que le proporcionó acceso a una computadora, algo poco común en aquel entonces. En ese momento, conoció a su amigo, Paul Allen.

En su último año de secundaría, trabajó programando para una compañía eléctrica en Washington. Luego, se inscribió en la Universidad de Harvard, pero la abandonó en su segundo año para fundar Microsoft junto a su amigo de secundaria.

Gates se lanzó al abismo con Microsoft, pero sin darse cuenta, le dio en la tecla: su empresa jugaría un papel crucial en transformar la informática y en darle acceso a la gente común a una computadora personal. Al mismo tiempo, lo llevaría a figurar en la lista de multimillonarios de Forbes de 1987.

Según Forbes, Bill Gates hoy por hoy es la novena persona más rica del mundo, con una fortuna de casi 128 mil millones de dólares.

Más contenido en Urgente24

Caperucita Roja: ¿Existió la inocente niña, víctima del lobo feroz?

Charly García cumple 74 años: El eterno rebelde del rock & roll

Por qué el 17 de octubre se convirtió en el Día de la Lealtad Peronista

De qué trata la Cienciología que profesa Tom Cruise: El culto a los extraterrestres