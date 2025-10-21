De qué trata la Cienciología que profesa Tom Cruise: El culto a los extraterrestres

image Karen de la Carriere estuvo casada con el presidente de la Iglesia de la cienciología. Fue acosada y silenciada.

Cuando reportó esto, la Oficina de Guardianes, la Inteligencia dentro de la Iglesia, la envió a un "programa de rehabilitación", donde realizó mucho trabajo manual y la obligaron a dormir poco y comer alimentos en mal estado. Durante ese tiempo corrió 12 horas diarias alrededor de un poste, supuestamente para brindarle iluminación espiritual.

"Estuve en eso todos los días durante tres meses. Solo había cortes para recuperarme y luego a correr, a correr. (...) Mientras corría en esa pista, juré que algún día contaría lo que realmente ocurría en la Iglesia de la Cienciología. Tomé la decisión de que algún día hablaría de ello", dijo.

En otra oportunidad, fue castigada y se le quitaron todos los rangos porque había compartido chismes sobre dos oficiales. "Por diez días hice duro trabajo manual, como sacar la pintura de barras de hierro. No se me dio acceso a la higiene personal. Es humillante apestar y que no se te permita ni siquiera lavarte los dientes o cambiarte la ropa. (...) Heber (su marido) fue enviado a Alemania y mi hijo de dos años fue dejado en una guardería de la Iglesia. Eso fue lo que me volvió loca", relató.

En 1990 decidió dejar la Iglesia, pero sus superiores hicieron de todo para evitar que lo hiciera, inclusive sometiéndola a interrogatorios y le informaron que tenía una deuda de US$ 90.000 por su entrenamiento. Finalmente logró salir en 2010, pero se había endeudado para pagar su entrenamiento y había perdido su matrimonio con Heber Jentzsch, con quien había entrado a la organización coercitiva y con quien tuvo hijos a pesar de que la Cienciología está en contra de dejar descendencia.

Pero al poco tiempo de salirse de la Cienciología, miembros de Sea Org (grupo secreto de Inteligencia y coerción dentro de la Iglesia) aparecieron en su puerta y la acusaron de hablar con "gente supresiva", es decir, ex miembros de la Iglesia, y le ofrecieron "aclararse", pero ella se rehusó. A las pocas semanas, uno de sus hijos, Alexander, le mandó una carta que le exigía se sometiera a la Oficina de Asuntos Especiales de la Cienciología si quería tener una relación con él.

Como se negó, fue objeto de una campaña de difamación orquestada por la Iglesia: dijeron que traficaba niños, la acusaron de maltratar animales, la denunciaron al Departamento de Sanidad por supuestamente vivir en condiciones insalubres y publicaron detalles de un procedimiento médico al que se había sometido.

En medio de esta batalla campal su hijo Alexander, cooptado por la Cienciología, murió y no se le informó. Había contraído neumonía a los 27 años y, en lugar de proveerle tratamiento médico adecuado, la Iglesia simplemente lo trató con "ayuda de toque", un procedimiento que, según el culto, trata la mayoría de las enfermedades e incluso puede revivir a alguien.

La Cienciología: extraterrestres y control mental

La Cienciología cree en la existencia de Xenu, un dictador extraterrestre que trajo a millones de seres extraterrestres a la Tierra hace 75 millones de años, los mató y cuyos espíritus quedaron atrapados en los cuerpos humanos, lo que creó lo que los cienciólogos llaman “thetans negativos”.

La entidad extraterrestre supuestamente lavó el cerebro a la sociedad humana a través de grandes pantallas para crear «mentiras» como la religión católica o el concepto del diablo.

Por eso, aseguran que es necesario despertar la naturaleza olvidada del humano como ser espiritualmente inmortal a través de las famosas auditorías, donde un miembro se somete a sesiones espirituales y de terapia con un auditor. En las auditorías, se utiliza un dispositivo llamado E-meter (electropsychometer) que mide las respuestas galvánicas de la piel, poniendo en evidencia las emociones del individuo mientras se encuentra en la sesión.

image Base dorada (también conocida como Gold, Gold base, Golden Era Productions, Int Base o Int ) es la sede de facto de la Iglesia de la Cienciología, ubicada al norte deSan Jacinto, California, Estados Unidos, a 85 millas de Los Ángeles | GENTILEZA DE IMAGEN

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las religiones, la información de Xenu y las entidades extraterestres solo son reveladas a los fieles a medida que van desembolsando grandes cantidades de dinero para subir de peldaños dentro de la organización religiosa coercitiva, según indica el reciente documental Going Clear: Scientology and the Prison of Belief de HBO, que desenmascara los abusos de la Cienciología.

"Entre las afirmaciones que se realizan en "Going Clear", las que más daño podrían hacer a la imagen de la Cienciología son aquellas relacionadas con los presuntos abusos físicos y psicológicos a los que se someten a sus miembros.

En el documental se habla de la política de "desconexión", que obliga a los seguidores de la iglesia a cortar todo tipo de contacto son sus familiares y amigos que abandonan la fe.

Además, se dan detalles de lo que se conoce como The Hole (el agujero), unas instalaciones en las que presuntamente se mantiene en cautividad a miembros díscolos del Sea Org -nombre de la rama que dirige la iglesia que cuenta con una flotilla de barcos- a los que supuestamente se maltrata física y psicológicamente.

Según se explica en el documental, muchos de los integrantes del Sea Org trabajan a cambio de un sueldo mísero y desde allí se controla también la llamada Fuerza del Proyecto de Rehabilitación, que cuenta con campos de internamiento a los que se envía a los miembros de la Cienciología que no cumplen las expectativas de la organización y a los que se obliga a trabajar sin descanso.

Una exmiembro de la iglesia relata como presuntamente la obligaron a realizar "trabajos forzosos" mientras estaba embarazada y cómo le arrebataron a su bebé para luego abandonarla enferma "en cuna empapada de orina y heces y cubierta de moscas".

Además, según se cuenta en el documental, a los miembros de Sea Org -con una sección infantil en la que los niños empiezan a trabajar a edades muy tempranas- se los anima a no tener hijos y en caso de embarazo, se les sugiere que aborten", cuenta la BBC de Londres.

