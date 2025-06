Tom Cruise se prendió fuego por 'Misión Imposible 8' y rompió un récord mundial

Cruise, récord en llamas y una escena que es una locura total

A esta altura, lo de Tom Cruise ya no sorprende pero igual impacta. Para filmar una sola escena de Misión Imposible: Sentencia Final se mandó 16 saltos en paracaídas prendido fuego. No hay dobles, no hay efectos por computadora. Fue él, cayendo en picada con el paracaídas ardiendo, en una secuencia que llamaron "Descenso Infernal”. No por nada se ganó un récord Guinness.