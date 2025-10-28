Mario Pergolini felicitó a LLA y disparó contra Axel y CFK: "Son una bolsa de gatos"

Embed Mario Pergolini volvió a dedicarle una patada a Javier Milei #OtroDiaPerdido

Qué Opinas ? pic.twitter.com/QM8gQ2puto — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 28, 2025

En sus palabras quedó claro que Pergolini no sólo mira el espectáculo electoral desde afuera, también analiza lo que viene y los riesgos de que la grieta política siga creciendo.

Además, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la Boleta Única de Papel, con una metáfora que sorprendió: "Parecía un álbum de figuritas con toda la colección completa", aunque sugirió que las caras de los candidatos deberían ser más grandes para que todos puedan identificarlos sin problemas. Según Pergolini, es importante este detalle para que la democracia funcione de manera más transparente y accesible.

Otro Día Perdido empezó flojo pero ahora pisa fuerte

Más allá de la política, Pergolini demostró que su programa ya encontró su lugar en la televisión. Con monólogos punzantes, entrevistas mano a mano con grandes figuras y un despliegue que incluye banda en vivo, escenario con tribuna para 100 personas y asistentes virtuales, Otro Día Perdido logró establecerse como un ciclo innovador y entretenido.

La presencia de Agustín "Rada" Aristarán y la comediante Laila Roth aporta humor mientras que los invitados internacionales y locales aseguran que el público no pierda interés: Juanes visitó los pisos del programa este lunes 27/10, y los confirmados para las próximas emisiones son Juan José Campanella, Lalo Mir y Juan Carlos Baglietto.

image Tras un arranque complicado, el programa logró consolidarse con repunte de rating y un estilo directo y callejero que conecta con la audiencia.

El rating también lo confirma: según La Pavada del Diario Crónica, el programa cerró la semana del 21 al 24 de octubre con 4.26 puntos promedio, un repunte significativo tras un arranque complicado. Pergolini logró transformar un inicio irregular en un ciclo a puro entretenimiento y análisis crítico, donde cada entrevista se convierte en un espacio para entender la actualidad sin perder el humor ni la ironía.

Su estilo directo, con mezcla de música, humor y comentarios políticos, y su capacidad para poner en escena un show que se siente cercano y auténtico hacen que Otro Día Perdido sea un programa que vuelve a poner a Mario Pergolini en el centro de la conversación mediática.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" derrotó al "Guapo"