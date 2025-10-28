Mario Pergolini abrió Otro Día Perdido en El Trece con su clásica irreverencia y una payada que nadie esperaba, hablando de las elecciones y dejando claro que la política argentina lo tiene más atento que nunca. En su mensaje, felicitó a Javier Milei y dejó frases directas que mezclan humor y crítica, todo con su estilo único y provocador.
PAYADA POLÍTICA
Mario Pergolini felicitó a LLA y disparó contra Axel y CFK: "Son una bolsa de gatos"
Con poncho salteño al hombro, Mario Pergolini empezó Otro Día Perdido payando picante sobre las elecciones: habló del triunfo de LLA y le pegó a la oposición.
Payando la realidad: la mirada de Mario Pergolini sobre la Argentina
En la apertura de su programa, Pergolini no se anduvo con vueltas. "Ya no creo más en las encuestas, qué pasó y ahora qué hacemos con esto que tenemos en la manos. Cómo lo frenamos, cómo lo acompañamos", lanzó de entrada, mostrando su escepticismo frente a los pronósticos y la lectura de los resultados. Como era de esperar, no faltó su clásico giro artístico: el conductor se puso a payar frente a la cámara, un recurso para meter ironía con un análisis bastante concreto de la política actual.
"Aquí me pongo a payar tras votar en una escuela / Desde Washington a Ushuaia ganó el Javo, aunque les duela", comenzaba su payada, con el típico poncho salteño al hombro y acompañado por los acordes de la guitarra criolla.
Y continuó, advirtiendo a la oposición: "Si la oposición no cambia, habrá Milei para rato / Cristina y Axel, aflojen / Son una bolsa de gatos". Aunque también el conductor pidió a La Libertad Avanza mantener unido al pueblo argentino: "Aunque toda la Argentina se ha pintado de violeta, / ¡Vivan las Fuerzas del Cielo!, / Que no agrande más la grieta"
Y por último, cerró de manera contundente con un aviso al tridente del oficialismo: "Y del poder no se abusen / Javo, Caputo y Karina, / Porque el que pierde va preso / Ya me lo dijo Cristina".
En sus palabras quedó claro que Pergolini no sólo mira el espectáculo electoral desde afuera, también analiza lo que viene y los riesgos de que la grieta política siga creciendo.
Además, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la Boleta Única de Papel, con una metáfora que sorprendió: "Parecía un álbum de figuritas con toda la colección completa", aunque sugirió que las caras de los candidatos deberían ser más grandes para que todos puedan identificarlos sin problemas. Según Pergolini, es importante este detalle para que la democracia funcione de manera más transparente y accesible.
Otro Día Perdido empezó flojo pero ahora pisa fuerte
Más allá de la política, Pergolini demostró que su programa ya encontró su lugar en la televisión. Con monólogos punzantes, entrevistas mano a mano con grandes figuras y un despliegue que incluye banda en vivo, escenario con tribuna para 100 personas y asistentes virtuales, Otro Día Perdido logró establecerse como un ciclo innovador y entretenido.
La presencia de Agustín "Rada" Aristarán y la comediante Laila Roth aporta humor mientras que los invitados internacionales y locales aseguran que el público no pierda interés: Juanes visitó los pisos del programa este lunes 27/10, y los confirmados para las próximas emisiones son Juan José Campanella, Lalo Mir y Juan Carlos Baglietto.
El rating también lo confirma: según La Pavada del Diario Crónica, el programa cerró la semana del 21 al 24 de octubre con 4.26 puntos promedio, un repunte significativo tras un arranque complicado. Pergolini logró transformar un inicio irregular en un ciclo a puro entretenimiento y análisis crítico, donde cada entrevista se convierte en un espacio para entender la actualidad sin perder el humor ni la ironía.
Su estilo directo, con mezcla de música, humor y comentarios políticos, y su capacidad para poner en escena un show que se siente cercano y auténtico hacen que Otro Día Perdido sea un programa que vuelve a poner a Mario Pergolini en el centro de la conversación mediática.
