Otro día perdido: El regreso de Mario Pergolini no pudo con el tanque de Telefe

Guillermo Francella se adueñó del estreno de Mario Pergolini

El plato fuerte del estreno fue sin dudas Guillermo Francella, que se bancó toda la entrevista con humor, anécdotas jugosas y un ida y vuelta con Mario lleno de complicidad. Apenas arrancó el programa, Pergolini lo presentó con una sonrisa cómplice y arrancaron hablando de cómo hacía mil años que no se veían. "No nos cruzábamos ni en restoranes", tiró Francella. "No estoy comiendo. Por eso volví a la tele", devolvió Mario.

Francella habló de Homo Argentum, su nueva película donde se pone en la piel de 16 personajes distintos. Contó que se inspiró en el cine italiano clásico, tipo Dino Risi o Gassman: "Siempre soñé con ese formato de cuentos breves que hablaban del gen italiano. Y pensé: ¿por qué no hacer algo así con el gen argentino?".

image.png Guillermo Francella fue el alma del debut con anécdotas, humor y reflexiones profundas. Habló de su nueva película, su familia y su amor por la tele con total sinceridad.

También reveló que pasó cuatro horas maquillándose para algunas escenas, y que el esfuerzo físico fue una locura. "Es un dolor de muelas, pero valió la pena”, confesó. Y aclaró que va solo a cines y no al streaming.

Cuando hablaron de su método de trabajo, tiró una que dejó a todos pensando: “Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha”. El momento más íntimo llegó cuando hablaron de familia. Francella, sincero como pocas veces, contó: "Mis hijos ya viven solos. A veces voy y me meto en cosas de la casa, pero me hacen una pausa con la mirada. Ya entendí que esa etapa terminó".

También confesó que no tiene redes sociales oficiales, que solo mira reels desde un perfil trucho y que no le interesa mostrarse en internet. "Me parece todo muy tóxico. Nunca las necesité", dijo. Pergolini le preguntó si estaba feliz. Y él, con su estilo, contestó: "Estoy en un momento pleno. Vivo de lo que soñé y eso me hace sentir bien". Cerraron el programa con buena onda y un mensaje de respeto mutuo. Francella le dijo: "Nos pareció muy piola que volvieras. Amo la tele de aire. Te va a ir bárbaro".

Embed

Si bien los números no acompañaron como esperaban, el contenido estuvo a la altura. Veremos si la gente se engancha en las próximas semanas. Pero que Pergolini volvió con ganas, no hay duda.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

En River, hay bastante indignación por lo que se dice de Juanfer Quintero

La miniserie de 6 capítulos donde todos esconden algo

La nueva estafa que tiene en alerta máxima a todos los hogares

Javier Milei, el desgaste y la última trinchera en Diputados

Cuidado: ARCA vigila estas transferencias en Mercado Pago desde julio