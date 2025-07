Beto Casella responsabilizó a Viviana Canosa por su abrupta salida de El Trece

Florencia Peña, a diferencia de Beto Casella, celebró el despido

Hace algunos días Florencia Peña también se manifestó al respecto de la abrupta salida de Viviana Canosa de El Trece pero a diferencia del conductor hizo público que le pareció correcta la decisión que tomaron las autoridades del canal.

"Me parece bien. Me parece que no tiene que tener aire una persona que hizo lo que hizo", expresó en declaraciones con la prensa. Con respecto a las acusaciones contra Lizy Tagliani, que fue la principal implicada, expresó: "Yo la amo a Lizy. Sé lo que padeció".

Y continuó enojada con la Justicia: "Todos los que estamos en esta denuncia que se sigue prorrogando el secreto de sumario porque es un papelón. Es tal papelón que no saben cómo sacar el secreto de sumario porque no hay nada".

"Yo no quiero que nadie nunca jamás se quede sin trabajo, ni a mi peor enemigo le deseo eso pero la verdad que fue fuerte lo que pasó. Me parece vino un antes y después con respecto a cómo hacer periodismo. Y una cosa es que uno pueda decir lo que piensa y que podamos decir lo que pensamos y otra cosa es denunciar a un grupo de personas sin ninguna prueba", añadió visiblemente molesta.

