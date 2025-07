Mario Pergolini vuelve a El Trece, pero no se guarda sus críticas al canal: "Pueden empezar a..."

Adrián Pallares, desde "Intrusos", fue quien confirmó el panorama: "Se levanta 'Reacción en cadena', un programa de juegos que estaba en la tarde de El Trece. Un programa que debutó con 3.2 de rating, un número bastante complicado para la pantalla de El Trece y para un debut. Se esperaba más". La sentencia llegó directamente desde las alturas corporativas: "Adrián Suar lo llamó a Homero Pettinato y le comunicó el levantamiento".

Sin rencores, Homero Pettinato habló de su paso por El Trece

La reacción de Pettinato ante semejante golpe demostró una elegancia sorprendente. Lejos de victimizarse, el conductor asumió la derrota con altura: "Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor, pero a veces no encajas, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien".

Incluso se permitió una dosis de humor que reveló su verdadera personalidad: "Yo tengo un gen muy vago adentro, la gente no me cree porque me la paso trabajando, pero cuando me dicen que voy a laburar menos un poco de alegría me da". Su conclusión final fue lapidaria: "A veces son malas noticias si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas de aire, es totalmente olvidable".

