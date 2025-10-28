Ualá despidió 110 empleados pero ya viene encarando otros con "paquete de salida"

image La fintech Ualá fue fundada por uno de los empresarios más cercanos a las ideas de Javier Milei.

El "regalo" de salida de Ualá

En su mensaje oficial, la empresa insistió en que no prevé nuevas tandas de despidos. Sin embargo, según publica un sitio gremial, desde agosto la empresa viene encarando despidos por goteo "con excusas inventadas de performance".

Además habría una modalidad:

Ofrecen un paquete de salida si renunciás, quedándote con la computadora, 3 meses de obra social y una diferencia sutil contra la indemnización sin pago de ganancias

En Argentina, Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados y oficinas en el barrio porteño de Palermo, inauguradas en septiembre pasado con la presencia del presidente Javier Milei, en un acto que coincidió con la ronda de inversión Serie E liderada por Allianz X, el brazo financiero del grupo asegurador alemán Allianz.

