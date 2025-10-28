Horas después del triunfo en las elecciones de La Libertad Avanza, y en su segunda tanda de despidos en menos de un año, Ualá, el unicornio fintech argentino creado por el libertario Pierpaolo Barbieri, ejecutó un ajuste del 8% de su plantilla regional. Son 135 despidos en América Latina, de los cuales 110 corresponden a la Argentina.
Ualá despidió 110 empleados pero ya viene encarando otros con "paquete de salida"
Ualá, la fintech argentina del libertario Pierpaolo Barbieri, avanzó con 135 despidos (110 en Argentina) pero dicen que ya venía con otros por goteo y con "paquete de salida".
La compañía los justificó a través de un comunicado en el que se destacó que el proceso apunta a "una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas".
Dijo que se trata de un ajuste transversal, sin concentrarse en un área específica, y que a los trabajadores afectados se les ofrecieron "acuerdos de salida que superan los requisitos legales". Con este movimiento, Ualá busca, según sus propios términos, un "mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo".
Ya en mayo de 2024, la fintech había utilizado el mismo argumento para desvincular a 140 empleados, entonces el 9% del total. Aquella vez, los despidos afectaron a las operaciones de Argentina, México y Colombia, y se justificaron en la duplicación de puestos tras las adquisiciones realizadas en los últimos años, como Wilobank (Argentina), ABC Capital (México), Empretienda y Ceibo Créditos.
También en noviembre de 2022, el unicornio tecnológico aplicó un achique de personal -menor al 10%- debido a "solapamientos" generados por la integración de nuevos negocios.
El "regalo" de salida de Ualá
En su mensaje oficial, la empresa insistió en que no prevé nuevas tandas de despidos. Sin embargo, según publica un sitio gremial, desde agosto la empresa viene encarando despidos por goteo "con excusas inventadas de performance".
Además habría una modalidad:
En Argentina, Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados y oficinas en el barrio porteño de Palermo, inauguradas en septiembre pasado con la presencia del presidente Javier Milei, en un acto que coincidió con la ronda de inversión Serie E liderada por Allianz X, el brazo financiero del grupo asegurador alemán Allianz.
