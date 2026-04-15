'60 Años de Casta', la autobiografía de Osvaldo Granados ya es 'de Interés Social', iniciativa de la legisladora Patricia Glize (PRO), que todo indica tendrá una notable gestión al frente de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura de CABA.
'60 AÑOS DE CASTA' ES DE INTERÉS SOCIAL
Osvaldo Granados, con reconocimiento de la Legislatura de CABA
El libro de Osvaldo Granados, '60 Años de Casta' es 'de Interés Social', según la Legislatura de CABA, homenaje a un pionero del periodismo de economía.
Tal como sucede en su texto bibliográfico, 'el Bebo' abundó en anécdotas de su paso por tantas Redacciones, en tiempos en que el ejercicio del periodismo era muy diferente al de hoy en día.
En el pasado los periodistas asistían a las Redacciones y casi no existía el trabajo remoto -en la Redacción de Clarín, donde Granados estuvo muchos años, la excepción era el equipo de Osvaldo Trocca, que hacía el suplemento económico dominical en tiempos del frigerismo en el matutino, pero no tenía relación con el día a día-.
El periodismo presencial permitía, además, la interacción / sinergia entre profesionales bien informados de diferentes disciplinas. Granados recordó aquel 01/04/1982, cuando Juan Bautista Yofre, 'el Tata', visitó a los referentes de Política del diario, y el revuelo llamó la atención del 'Bebo', que le preguntó a quien era el secretario de Redacción de Economía, Gonzalo D'hers, quien le explicó: "Mañana vamos a invadir Malvinas".
Es cierto que los periodistas tenían más tiempo para esa actividad entre social, cultural e informativa porque ganaban mejor que hoy día. "Si tenés 3 laburos no tenés tiempo ni de tomar café", dijo Granados.
También había más background o contenido, explicó, en las Redacciones. Luego comenzó la depreciación de las Redacciones, coincidiendo con la desculturización progresiva de la sociedad argentina en general.
Durante buena parte de esos 60 años de labor informativa de Granados, el statu-quo social del periodista tuvo un nivel elevado, y luego tambien se deterioró.
En el caso particular de Granados, Urgente24 cree que su contribución a la comunicación es variada.
- Por un lado, efectivamente logró explicar economía a las masas, cuando la economía era consumo de los lectores de élite.
- Por otra parte, masificó la información de los mercados financiero, cambiario y bursátil. El diario El Cronista Comercial era, tal como sigue siendo, de 'nicho'. Granados, quien inició la página de Mercados en Clarín y fue confundador del diario Ámbito Financiero, con igual criterio, apuntó a que la clase media se enterase también rudimentos de la inversión.
- La capacidad de monólógo de Granados resultó clave para su ejercicio radial, un estilo difícil de imitar, pero marcó un camino para su profesión.
Ciudadano porteño, durante años un ícono de la Bolsa de Comercio de CABA, ahora goza del privilegio de su libro sea de interés social en la metropólis.
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