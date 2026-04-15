Osvaldo Granados, con reconocimiento de la Legislatura de CABA

También había más background o contenido, explicó, en las Redacciones. Luego comenzó la depreciación de las Redacciones, coincidiendo con la desculturización progresiva de la sociedad argentina en general.

Durante buena parte de esos 60 años de labor informativa de Granados, el statu-quo social del periodista tuvo un nivel elevado, y luego tambien se deterioró.

En el caso particular de Granados, Urgente24 cree que su contribución a la comunicación es variada.

Por un lado, efectivamente logró explicar economía a las masas, cuando la economía era consumo de los lectores de élite.

Por otra parte, masificó la información de los mercados financiero, cambiario y bursátil. El diario El Cronista Comercial era, tal como sigue siendo, de 'nicho'. Granados, quien inició la página de Mercados en Clarín y fue confundador del diario Ámbito Financiero, con igual criterio, apuntó a que la clase media se enterase también rudimentos de la inversión.

La capacidad de monólógo de Granados resultó clave para su ejercicio radial, un estilo difícil de imitar, pero marcó un camino para su profesión.

Ciudadano porteño, durante años un ícono de la Bolsa de Comercio de CABA, ahora goza del privilegio de su libro sea de interés social en la metropólis.

portada_60-anos-de-casta_osvaldo-granados_202410101907 Portada del libro de Osvaldo Granados.

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