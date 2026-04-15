Ulises Gómez, Vicepresidente MSSSI de Videoseguridad y Control de Acceso para Motorola Solutions en América Latina y Caribe, destacó las medidas de seguridad que se implementaron en los estadios de fútbol de la región tanto dentro y fuera de la cancha.
ULISES GÓMEZ
La evolución de la seguridad en estadios de América Latina
Ulises Gómez, Vicepresidente de Videoseguridad y Control de Acceso para Motorola, destacó las medidas de seguridad en los estadios de América Latina.
En los últimos años, la conversación sobre la seguridad en los estadios en el continente ha dejado de centrarse únicamente en el aumento del personal para enfocarse en la previsibilidad y el control de riesgos. A medida que la región se prepara para el campeonato mundial de fútbol, la magnitud del evento establece un nuevo estándar de responsabilidad.
El antecedente de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2025
Aunque la atmósfera en estos grandes encuentros de fútbol es históricamente festiva, un análisis riguroso revela que el patrón de incidentes observado en diferentes países es, con frecuencia, el resultado de desafíos como la violencia, fallas en el control de acceso, deficiencias en la seguridad perimetral y una gestión de multitudes insuficiente. Estos factores generan reacciones en cadena capaces de transformar un evento deportivo emocionante en un incidente crítico en cuestión de minutos.
Abordar las complejidades de los partidos de alta convocatoria exige un enfoque en los desafíos operativos y de seguridad de la región. La descalificación de Independiente del Valle de la Copa Sudamericana 2025 por parte de la CONMEBOL, tras enfrentamientos entre aficionados, sirve como un indicador contundente de esta necesidad. Estos eventos, que derivaron en la suspensión del encuentro por falta de garantías de seguridad y en las subsecuentes sanciones, demuestran que incluso las competencias continentales requieren estándares operativos más estrictos y una coordinación eficaz entre organizadores y autoridades.
El informe de Violencia en el Fútbol Brasileño
En eventos de esta magnitud, el riesgo rara vez se presenta como un problema evidente desde el inicio. Surge de señales dispersas que se acumulan: una fila que crece más de lo previsto, un punto de acceso que se convierte en un cuello de botella, un rumor que se propaga o un flujo de personas que pierde el control tanto dentro como en las inmediaciones de los estadios. El informe Violencias en el Fútbol Brasileño refuerza que el riesgo no se limita al interior de los recintos: el 70% de las ocurrencias suceden fuera de los estadios y solo el 22% en el interior, el resto no está identificado. Entre los incidentes externos, el 37% se concentra en un radio de cinco kilómetros alrededor. El mensaje es claro: la estrategia de seguridad debe tratar el entorno de los estadios como parte esencial de la operación mediante una gestión integrada. La coordinación con las agencias de seguridad pública es fundamental, ya que la visibilidad y la comunicación, potenciadas por la tecnología, desempeñan un papel vital en la protección de todos los asistentes.
Del incidente a la solución
La mayoría de los incidentes en entornos con grandes multitudes comienzan con algún tipo de desorientación. Esto puede ser causado por señalización inadecuada, instrucciones confusas, flujos peatonales en sentido contrario, sobrecupo o malentendidos; factores que pueden detonar una crisis. En estos escenarios, la claridad de los procesos, la comunicación eficaz y una mayor visibilidad son necesarias para resolver la situación con celeridad. Es aquí donde la tecnología se vuelve esencial.
Los sistemas de control de acceso gestionan el flujo de personas en los puntos de entrada, facilitando un movimiento controlado y eficiente. La detección de objetos prohibidos se realiza mediante inspección física o tecnologías como detectores de metales, que permiten un tránsito más fluido. Más allá de los accesos, los sistemas de video potenciados por Inteligencia Artificial (IA) ayudan a monitorear áreas comunes, utilizando analíticas para detectar amenazas potenciales, como armas o comportamientos sospechosos. Estos sistemas identifican patrones, activan alarmas y permiten respuestas en tiempo real. En paralelo, las cámaras corporales (bodycams) se utilizan para documentar las interacciones entre las autoridades y el público, proporcionando evidencia en tiempo real y reforzando la transparencia operativa de los procedimientos policiales.
El caso de un niño extraviado
Por ejemplo, ante el caso de un niño extraviado, un flujo de respuesta eficiente implica el registro del incidente por el personal de seguridad en campo, una descripción detallada (vestimenta, rasgos, última ubicación) y la difusión inmediata por los canales correspondientes (operaciones, seguridad, accesos). También incluye la verificación coordinada por zonas, la confirmación del hallazgo y el cierre del incidente. En un ecosistema donde convergen sistemas de seguridad y recursos de IA que ayudan a localizar personas en tiempo real, estos casos suelen resolverse en minutos sin generar alarmas innecesarias.
Un nuevo estándar de seguridad
Una seguridad eficiente no consiste en intentar verlo todo al mismo tiempo, sino en identificar rápidamente lo que realmente importa. En eventos masivos, no basta con la observación humana. Los sistemas inteligentes asisten a los equipos detectando comportamientos atípicos, cambios en la dinámica de las multitudes y señales de riesgo, permitiendo intervenciones proactivas. El mismo principio se aplica al desalojo del evento, donde la comunicación coordinada con las agencias de seguridad pública ayuda a reorganizar rutas y evitar aglomeraciones peligrosas.
El nuevo estándar de seguridad en los estadios de América Latina se basa en un enfoque tecnológico proactivo y preventivo mediante la integración de sistemas. La mitigación de riesgos no depende solo de instalar más barreras o contratar más personal, sino de operaciones integradas impulsadas por soluciones que unifiquen la visibilidad, el comando y la toma de decisiones en tiempo real. Nuestra región está elevando sus estándares, fortaleciendo los centros de mando y consolidando protocolos más rigurosos. El resultado es una capacidad operativa más madura, capaz de responder con rapidez y responsabilidad a la complejidad de los grandes eventos deportivos.
El objetivo final es que la infraestructura de seguridad sea un componente no intrusivo de la experiencia del aficionado. Aunque la tecnología sea prácticamente invisible para el público, su rol es fundamental: es la herramienta que protege a las personas, las propiedades y el recinto, garantizando que los aficionados disfruten del encuentro sin contratiempos. Porque, finalmente: sin seguridad, no hay juego.
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