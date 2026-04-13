Tensión en Flybondi: Trabajadores siguen sin sueldos y activan una asamblea en Ezeiza

A esos incumplimientos acumulados con los pasajeros se fueron sumando, además, problemas serios en la flota de aviones. Con un esquema envejecido y un mantenimiento cuestionado, gran parte de las aeronaves a disposición de Flybondi permanecieron en tierra durante la última temporada alta, afectando el esquema de programaciones previstas.

De hecho, la flota de Flybondi fue objeto de promesas de renovación por parte de la nueva dirección de la compañía, a cargo de Paz Lovisolo. Sin embargo, la inversión todavía no llegó y las dificultades logísticas de las operaciones de la aerolínea parecen ir en incremento.

Todo ese combo activó además críticas contra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte. Ambas entidades fueron señaladas por sostener un esquema de sanciones que no llegaron a reprimir las prácticas de Flybondi a pesar de los reiterativos incumplimientos e incidentes operativos, algo que bajo legislaciones extranjeras hubiera derivado en el cierre de la empresa hace tiempo.

Flybondi 2P Crece la tensión entre trabajadores de Flybondi. FOTO: FLYBONDI.

Qué pasa con los vuelos

Al momento de la elaboración de esta nota, el conflictos de Flybondi con sus trabajadores no tendría afectaciones confirmadas sobre el esquema de vuelos de la compañía. Sin embargo, eso podría cambiar en caso de extenderse el incumplimiento salarial, que ya lleva varios días pasados el márgen legal.

En cualquier caso, las complicaciones de Flybondi para volar podrían seguir vigentes por distintos motivos. Tan solo en marzo, la empresa registró picos de cancelaciones del 68% diarios en marzo, lo que la dejó en un ritmo de 7 de cada 10 vuelos cancelados según datos de la consultora aerocomercial Adventus.

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