Trabajadores de Flybondi anunciaron en las últimas horas la ejecución de una asamblea en el Aeropuerto de Ezeiza como medida inicial ante la falta de depósito de los sueldos correspondientes al mes de marzo (cobrable en abril). La acción, convocada por la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), fue programada para hoy 13/4 a las 14 horas.
COMPLICADO
Tensión en Flybondi: Trabajadores siguen sin sueldos y activan una asamblea en Ezeiza
Trabajadores de Flybondi anticiparon una medida inicial ante la falta de depósito de sus sueldos. Qué dijo la empresa y por qué es delicada la situación.
Esta medida llega tras varios días de demora y faltas de respuestas concretas por parte de la aerolínea low cost, que arrastra serios problemas operativos y financieros hace meses. Según el último comunicado oficial de la empresa, el depósito de los salarios se demoró debido a problemas administrativos, sin dar una fecha precisa a la resolución del tema.
Si bien Flybondi nunca incumplió con el pago a sus trabajadores, la preocupación creciente por la posible insolvencia de la empresa llevó a los colaboradores a tomar las riendas del reclamo, que por ahora no obtuvo respuesta. De momento, no se conoce si la asamblea convocada afectará operaciones, entre 41 vuelos que la low cost tiene programados en la jornada.
Cabe recordar que Flybondi mantiene un programa de retiros voluntarios abiertos en busca de aminorar el tamaño de su planta de empleados.
Qué pasa con Flybondi
La falta del pago de salarios en Flybondi fue visto como un resultado previsible dentro del descalabro operativo que la low cost viene arrastrando hace meses. Con cancelaciones y suspensiones acumuladas, la crítica creciente en el sector aeronáutico nacional anticipó posibles efectos negativos para toda la industria ya que la aerolínea es una de las tres “grandes jugadoras” del mercado local.
A esos incumplimientos acumulados con los pasajeros se fueron sumando, además, problemas serios en la flota de aviones. Con un esquema envejecido y un mantenimiento cuestionado, gran parte de las aeronaves a disposición de Flybondi permanecieron en tierra durante la última temporada alta, afectando el esquema de programaciones previstas.
De hecho, la flota de Flybondi fue objeto de promesas de renovación por parte de la nueva dirección de la compañía, a cargo de Paz Lovisolo. Sin embargo, la inversión todavía no llegó y las dificultades logísticas de las operaciones de la aerolínea parecen ir en incremento.
Todo ese combo activó además críticas contra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte. Ambas entidades fueron señaladas por sostener un esquema de sanciones que no llegaron a reprimir las prácticas de Flybondi a pesar de los reiterativos incumplimientos e incidentes operativos, algo que bajo legislaciones extranjeras hubiera derivado en el cierre de la empresa hace tiempo.
Qué pasa con los vuelos
Al momento de la elaboración de esta nota, el conflictos de Flybondi con sus trabajadores no tendría afectaciones confirmadas sobre el esquema de vuelos de la compañía. Sin embargo, eso podría cambiar en caso de extenderse el incumplimiento salarial, que ya lleva varios días pasados el márgen legal.
En cualquier caso, las complicaciones de Flybondi para volar podrían seguir vigentes por distintos motivos. Tan solo en marzo, la empresa registró picos de cancelaciones del 68% diarios en marzo, lo que la dejó en un ritmo de 7 de cada 10 vuelos cancelados según datos de la consultora aerocomercial Adventus.
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